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Технологии
DTF

Epic Games при помощи редактора MetaHuman помогла археологам «оживить» шамана, который жил 10 тысяч лет назад Статьи редакции

Инструмент позволил воссоздать не только внешность человека, но и его мимику.

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  • Научно-исследовательская компания 3Lateral, которая входит в состав Epic Games, помогла профессору физической антропологии Белградского университета Софии Стефанович и её коллегам воссоздать лицо человека, жившего около 10 тысяч лет назад.
  • Скелет человека обнаружили в Восточной Сербии, на берегу реки Дунай. Из-за своей необычной позы в форме лотоса со скрещенными ногами археологи назвали мужчину «шаманом». Изучив скелет, антропологи выяснили рост и вес человека. Кроме того, они узнали, что мужчина питался в основном морепродуктами.
Скелет «шамана»
  • Сперва антропологи создали глиняную модель мужчины. Для этого учёные в том числе провели реконструкцию лица, восстановив его черты с учётом физиологических данных.
  • Модель отсканировали для создания цифровой версии в MetaHuman, используя инструмент для конвертации статических мешей в модели «металюдей» с анимациями, который появился в редакторе в июне.
  • Специалисты воссоздали более реалистичную кожу, волосы, зубы и морщины «шамана» на основе анализа ДНК. После модель мужчины анимировали в MetaHuman с использованием предустановленных пресетов.
  • В Epic Games также реализовали возможность взаимодействовать с цифровым персонажем при помощи смартфона, что продемонстрировали на одной из выставок.

Видео

В начале июня 2022 года Epic Games выпустила крупное обновление для редактора MetaHuman, в котором добавила больше лицевых анимаций и возможность конвертировать статические меши в модели «металюдей».

Epic Games обновила редактор MetaHuman — в него…
А также совместимость с внутренними инструментами Unreal Engine 5, в том числе с ragdoll-физикой.
dtf.ru

#новости #археология #наука

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14 комментариев
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Жовто Блакытный Песец

пошлите его в кремль, предыдущий не дошел

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Джеймс Боливар ди Гриз
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Аскет

Судя по мимике шаман уже употребил свои шаманские зелья

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пепси

* вы напугали деда *

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Daffy Duck

Дефо шикарен

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Учащийся крюк

У черепа зубы выглядят не так идеально

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Кадровый ящик

Перестарались

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Кадровый ящик

Или пересмотрели американских фильмов

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Таинственный Слава

Эээх, помню эти срачи на дтф, когда егс только появился.
Тогда расстроенные детишечки предлагали сплотиться вокруг габена и ванговали скорую смерть эпикам, ведь в России егс никто пользоваться не будет, а рф мало того что самый крупный рынок пк игр (лол), так ещё и нигде кроме как рф шанса у егс нет, ведь везде пользуются только стимом.

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EdisonsLamp

Слишком красивые люди видать жили 10к лет назад

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Евгений Мельников

У Шамана был неплохой парикмахер

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Конь Федерации

А можно оживить самого первого россиянина?

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xqdc

Найдешь его?)

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Katebir

ждем в комментариях свидетелей габена которые расскажут почему технологии движка имеют отношение к магазину игр, почему монополия это хорошо и почему запуск игор из более чем одного каталога вопиюще негуманная практика и этим пыталии в гуантанамо

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