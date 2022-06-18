Epic Games при помощи редактора MetaHuman помогла археологам «оживить» шамана, который жил 10 тысяч лет назад Статьи редакции
Инструмент позволил воссоздать не только внешность человека, но и его мимику.
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- Научно-исследовательская компания 3Lateral, которая входит в состав Epic Games, помогла профессору физической антропологии Белградского университета Софии Стефанович и её коллегам воссоздать лицо человека, жившего около 10 тысяч лет назад.
- Скелет человека обнаружили в Восточной Сербии, на берегу реки Дунай. Из-за своей необычной позы в форме лотоса со скрещенными ногами археологи назвали мужчину «шаманом». Изучив скелет, антропологи выяснили рост и вес человека. Кроме того, они узнали, что мужчина питался в основном морепродуктами.
- Сперва антропологи создали глиняную модель мужчины. Для этого учёные в том числе провели реконструкцию лица, восстановив его черты с учётом физиологических данных.
- Модель отсканировали для создания цифровой версии в MetaHuman, используя инструмент для конвертации статических мешей в модели «металюдей» с анимациями, который появился в редакторе в июне.
- Специалисты воссоздали более реалистичную кожу, волосы, зубы и морщины «шамана» на основе анализа ДНК. После модель мужчины анимировали в MetaHuman с использованием предустановленных пресетов.
- В Epic Games также реализовали возможность взаимодействовать с цифровым персонажем при помощи смартфона, что продемонстрировали на одной из выставок.
Видео
В начале июня 2022 года Epic Games выпустила крупное обновление для редактора MetaHuman, в котором добавила больше лицевых анимаций и возможность конвертировать статические меши в модели «металюдей».
пошлите его в кремль, предыдущий не дошел
Судя по мимике шаман уже употребил свои шаманские зелья
* вы напугали деда *
Дефо шикарен
У черепа зубы выглядят не так идеально
Перестарались
Или пересмотрели американских фильмов
Эээх, помню эти срачи на дтф, когда егс только появился.
Тогда расстроенные детишечки предлагали сплотиться вокруг габена и ванговали скорую смерть эпикам, ведь в России егс никто пользоваться не будет, а рф мало того что самый крупный рынок пк игр (лол), так ещё и нигде кроме как рф шанса у егс нет, ведь везде пользуются только стимом.
Слишком красивые люди видать жили 10к лет назад
У Шамана был неплохой парикмахер
А можно оживить самого первого россиянина?
Найдешь его?)
ждем в комментариях свидетелей габена которые расскажут почему технологии движка имеют отношение к магазину игр, почему монополия это хорошо и почему запуск игор из более чем одного каталога вопиюще негуманная практика и этим пыталии в гуантанамо