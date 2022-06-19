Россияне пожаловались на проблемы со скачиванием ISO-образов Windows с сайта Microsoft — возникает ошибка 404 Статьи редакции
В компании пока не уточнили, с чем связана проблема, но через VPN загрузка происходит.
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- О том, что с сайта Microsoft нельзя скачать утилиты для установки Windows 10 и 11, а также образы операционных систем и программу Media Creation Tool, российские пользователи стали сообщать в середине июня 2022 года. Несколько жалоб также поступило от жителей Казахстана.
- При попытке скачать образы возникает ошибка с текстом «404 — File or Directory not found», которая уведомляет о том, файл или директория не найдены.
- При попытке скачать ISO-образ Windows 11 напрямую возникает другая ошибка.
- Редакторы DTF убедились, что файлы действительно не загружаются на двух российских провайдерах. При этом при подключении к VPN стран Европы или США файлы начинают скачиваться без проблем.
- С чем связана эта проблема, пока неясно — в компании не ответили на запросы журналистов. В начале марта Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставление услуг в России из-за боевых действий в Украине, но бесплатные программы всё ещё можно было скачивать.
Зачем вас официальная версия от мелкомягких? Качайте с торентов облегчённую сборочку от васяна с 1488 темами и вырезанным проводником
Нескучными обоями и встроенным антивирусом
вырезаной виндой. ибо нех...юзай команд строку
Можно с торрентов если чё, проблема высосана из пальца, как и новость
ага 99.9% сборок от всяких там васюков.
ZVer CD
Уже давно ZverDVD!
подождудо ZverBlu-ray
ZverBlu-gay
с интегрированым ТЖ
Эбать!
не напоминай.
Многие от неё оргазмировали. Никогда не понимал ни ZVer CD ни WinXP
Если знаешь где искать найдёшь, официальные билды есть на всех торрентах
ага, и Майлз Дэвис там рипанный с винила дядей Ваней, а не то что православный купленный на кассете/CD/ютуб мьюзик
проблема в том что васюки вырезают все что не нужно по их мнению. а когда сталкиваешься что нужна какая то там служба или функция то вот хй тебе...зато винда весит не 30гб а целых 27гб))
винда хр весила 2-4 гига и норм)
а 98я - 650мб и что?)
я про 10ку говорю. то что там было 100лет в обед...уже никого не интересует)
как бюджетный медиа центр хп вполне еще юзабельна имхо
дык проще линух какой поставить куда стабильне будет( если не ковырять там ничего)
ну, справедливости ради, сборки от грамотных и проверенных васюков работают куда лучше и стабильнее офф. образов
скажи мне пару таких шоб я знал. на всякий случай
Получение ссылок на скачивание через https://tb.rg-adguard.net/public.php продолжает прекрасно работать
Это проблема не для обычных пользователей, которые и так с торрентов качали.
Зато это большая проблема для властей. Во многих госучреждениях помешались на безопасности - потому что это позволяет определенным структурам продавать государственным компаниям решения по ИБ и всякие спецсредства и услуги втридорога.
И точно также они следят за обновлением ОС и прочего - не дай бог где-то уязвимость обнаружится.
При этом госструктруры не могут купить лицензионное ПО напрямую у иностранных компаний - во-первых нужно оформлять процесс конкурсной закупки,а во-вторых у иностранцев ничего нельзя брать. На этом хорошо поднялись компании прослойки типа Софлайна.
И вот тут диллема - софтлайну уже никто ничего не продает, обновится с официальных сайтов нельзя, и при этом власти изо всех запрещают впн. А безопасники трясут - обновляете ПО давайте, а то нагнем вас за небезопасность!
При этом линуху поставить везде тоже непросто - русские продавцы линухи, не будь дураками, тоже ценник ставят запредельный, пользователи (в том числе и директора учреждений) от линухи вешаются - непонятно, сложно! А ещё ПО на линухе запускается тоже далеко не все. И это надо либо везде эмуляторы поднимать, а для этого придется обновлять устравшее офисное железо. Либо нанимать армию прогеров, которые все ПО перепишут по линуху.
В общем, приключений нас ждёт масса!
а разве в рф во всех госах не на Линухе сидят?
Неа, я, кстати, написал почему: дорогое сопровождение, куча ПО работает только под виндой.
не ISO а EXE (которое потом качает образ)
Там все сразу недоступно, ни Media Creation Tool, ни ISO напрямую (да, можно скачать ISO сразу).
Репозитории terraform через brew 4xx ошибку выдают уже пару месяцев, и много другого ПО.
VPN стал неотъемлемой частью жизни.
Volume Licensing Service Center также колбасит с переменным успехом (давно уже). То просто не логинит, то выкидывает после любого действия.
достаточно получить ссылку на скачивание, сама загрузка файлов не заблокирована, качаются без VPN.
проверьте, качается ли через rufus
Да я с 24.02 всегда через VPN, так что пусть.
давно уже
На archive.org есть торрент ссылка