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Технологии
DTF

Россияне пожаловались на проблемы со скачиванием ISO-образов Windows с сайта Microsoft — возникает ошибка 404 Статьи редакции

В компании пока не уточнили, с чем связана проблема, но через VPN загрузка происходит.

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  • О том, что с сайта Microsoft нельзя скачать утилиты для установки Windows 10 и 11, а также образы операционных систем и программу Media Creation Tool, российские пользователи стали сообщать в середине июня 2022 года. Несколько жалоб также поступило от жителей Казахстана.
  • При попытке скачать образы возникает ошибка с текстом «404 — File or Directory not found», которая уведомляет о том, файл или директория не найдены.
  • При попытке скачать ISO-образ Windows 11 напрямую возникает другая ошибка.
  • Редакторы DTF убедились, что файлы действительно не загружаются на двух российских провайдерах. При этом при подключении к VPN стран Европы или США файлы начинают скачиваться без проблем.
  • С чем связана эта проблема, пока неясно — в компании не ответили на запросы журналистов. В начале марта Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставление услуг в России из-за боевых действий в Украине, но бесплатные программы всё ещё можно было скачивать.
Новости
Рыжий пёс_анон
Microsoft приостановит продажи товаров и предоставление услуг в России Статьи редакции

Каких именно продуктов коснётся эта мера — пока непонятно.

Как и многие другие, мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите её народа.

Microsoft

#новости #microsoft #windows #ктоушёл

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36 комментариев
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Павел говорит

Зачем вас официальная версия от мелкомягких? Качайте с торентов облегчённую сборочку от васяна с 1488 темами и вырезанным проводником

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Boris Gaykovich

Нескучными обоями и встроенным антивирусом

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Котан Котаныч

вырезаной виндой. ибо нех...юзай команд строку

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Агент Госдепа

Можно с торрентов если чё, проблема высосана из пальца, как и новость

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Котан Котаныч

ага 99.9% сборок от всяких там васюков.

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Sergei Timofeyev

ZVer CD

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Санитарный калькулятор

Уже давно ZverDVD!

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Котан Котаныч

подождудо ZverBlu-ray

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Нравственный утюг

ZverBlu-gay

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Котан Котаныч

с интегрированым ТЖ

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Sergei Timofeyev

Эбать!

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Котан Котаныч

не напоминай.

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Sergei Timofeyev

Многие от неё оргазмировали. Никогда не понимал ни ZVer CD ни WinXP

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Агент Госдепа

Если знаешь где искать найдёшь, официальные билды есть на всех торрентах

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TJ-Россия без лахты-вышиваты

ага, и Майлз Дэвис там рипанный с винила дядей Ваней, а не то что православный купленный на кассете/CD/ютуб мьюзик

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Котан Котаныч

проблема в том что васюки вырезают все что не нужно по их мнению. а когда сталкиваешься что нужна какая то там служба или функция то вот хй тебе...зато винда весит не 30гб а целых 27гб))

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Гордон Фриман

винда хр весила 2-4 гига и норм)

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Котан Котаныч

а 98я - 650мб и что?)
я про 10ку говорю. то что там было 100лет в обед...уже никого не интересует)

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Гордон Фриман

как бюджетный медиа центр хп вполне еще юзабельна имхо

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Котан Котаныч

дык проще линух какой поставить куда стабильне будет( если не ковырять там ничего)

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Vanilla Bear

ну, справедливости ради, сборки от грамотных и проверенных васюков работают куда лучше и стабильнее офф. образов

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Котан Котаныч

скажи мне пару таких шоб я знал. на всякий случай

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Valery Kirichenko

Получение ссылок на скачивание через https://tb.rg-adguard.net/public.php продолжает прекрасно работать

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Роман Величкин

Это проблема не для обычных пользователей, которые и так с торрентов качали.

Зато это большая проблема для властей. Во многих госучреждениях помешались на безопасности - потому что это позволяет определенным структурам продавать государственным компаниям решения по ИБ и всякие спецсредства и услуги втридорога.
И точно также они следят за обновлением ОС и прочего - не дай бог где-то уязвимость обнаружится.

При этом госструктруры не могут купить лицензионное ПО напрямую у иностранных компаний - во-первых нужно оформлять процесс конкурсной закупки,а во-вторых у иностранцев ничего нельзя брать. На этом хорошо поднялись компании прослойки типа Софлайна.

И вот тут диллема - софтлайну уже никто ничего не продает, обновится с официальных сайтов нельзя, и при этом власти изо всех запрещают впн. А безопасники трясут - обновляете ПО давайте, а то нагнем вас за небезопасность!

При этом линуху поставить везде тоже непросто - русские продавцы линухи, не будь дураками, тоже ценник ставят запредельный, пользователи (в том числе и директора учреждений) от линухи вешаются - непонятно, сложно! А ещё ПО на линухе запускается тоже далеко не все. И это надо либо везде эмуляторы поднимать, а для этого придется обновлять устравшее офисное железо. Либо нанимать армию прогеров, которые все ПО перепишут по линуху.

В общем, приключений нас ждёт масса!

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Котан Котаныч

а разве в рф во всех госах не на Линухе сидят?

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Роман Величкин

Неа, я, кстати, написал почему: дорогое сопровождение, куча ПО работает только под виндой.

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Финансовый глобус

не ISO а EXE (которое потом качает образ)

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Санитарный калькулятор

Там все сразу недоступно, ни Media Creation Tool, ни ISO напрямую (да, можно скачать ISO сразу).

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Sergei

Репозитории terraform через brew 4xx ошибку выдают уже пару месяцев, и много другого ПО.
VPN стал неотъемлемой частью жизни.

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Санитарный калькулятор

Volume Licensing Service Center также колбасит с переменным успехом (давно уже). То просто не логинит, то выкидывает после любого действия.

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Санитарный калькулятор
При этом при подключении к VPN стран Европы или США файлы начинают скачиваться без проблем.

достаточно получить ссылку на скачивание, сама загрузка файлов не заблокирована, качаются без VPN.

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tuorqai

проверьте, качается ли через rufus

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Клаус Шульце

Да я с 24.02 всегда через VPN, так что пусть.

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xbutteff
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Enoxix

давно уже

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Enoxix

На archive.org есть торрент ссылка

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