Исследователи безопасности обнаружили новое шпионское ПО Hermit, которое могло использовать правительство Казахстана Статьи редакции
Жертвами Hermit становились руководители предприятий, правозащитники, журналисты, ученые и правительственные чиновники.
Исследователи Lookout Threat Lab обнаружили Android-программу для слежки корпоративного уровня, предположительно используемую правительством Казахстана. С его помощью злоумышленники могут получать доступ как к встроенным приложениям смартфона, вроде адресной книги и камеры, так и скачиваемым, например, WhatsApp и Telegram.
Hermit распространяется с помощью поддельного SMS, которое выглядит так, как будто сообщение исходит из законного источника — сотового оператора, популярных брендов вроде Samsung или китайского Oppo. В текстовом сообщении есть ссылка, перейдя по которой на устройство скачивается вредоносное приложение.
По данным Lookout, Hermit, скорее всего, разработали итальянская RCS Lab S. p. A и его структура Tykelab Srl, которые официально занимаются телекоммуникационными решениями. Согласно документам, опубликованным WikiLeaks, ещё в 2012 году RCS Lab была реселлером другого итальянского поставщика шпионского ПО HackingTeam, ныне известного как Memento Labs. Переписка между двумя компаниями показала, что RCS Lab взаимодействовала с военными и спецслужбами Пакистана, Чили, Монголии, Бангладеш, Вьетнама, Мьянмы и Туркменистана
Более того, Hermit могли использовать не только в Казахстане: ранее ПО, похоже, развёртывали власти Италии во время «антикоррупционной операции», а затем в курдоязычном регионе на северо-востоке Сирии.
Исследователи по кибербезопасности также заявили, что им известно о версии Hermit для iOS, «но им не удалось получить образец для анализа».
Исследователи отмечают, что RCS Lab более трёх десятилетий работает на том же рынке, что и разработчик Pegasus NSO Group Technologies. Летом 2021 года стало известно, что власти как минимум десяти стран использовали Pegasus для массовой слежки за журналистами, активистами, бизнесменами и политическими деятелями. Программа позволяла тайно следить за десятками тысяч людей с помощью неизвестных уязвимостей в смартфонах.
В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные протесты: они начались из-за повышения цен на топливо, но быстро приобрели политический характер и превратились в столкновения с полицией. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Нурсултана Назарбаева, а затем объявил «антитеррористическую операцию» и привлёк войска союзных стран, в том числе и России. В результате в стране за участие в митингах задержали несколько тысяч человек, ещё «десятки» — были убиты.
С 4 по 9 января граждане Казахстана жили в «информационном вакууме», без связи и интернета, позднее связь стала доступна по расписанию в течение четырёх часов. Forbes выяснил, что власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и сайтам, но в итоге им пришлось отключать всё «практически вручную».
Исследователи случайно не из России?
А кто спрашивает?
Ну я
ЛДНР признаете?
Тогда придётся и Тайвань признавать.
этого в методичке еще не было
Скоро и нацистов начнут находить в Казахстане
База
Заголовок желтушный?
Типа закупали много стран, в том числе Казахстан, но выделили только его ага :/
Там же написано, что образец ПО из Казахстана. Новость от 16.06, если что, в заговор со мстей не вписывается.
А хорошо, проглядел видимо
Казахстанский оказался самый понтовый просто…
Продают в тоталитарные страны по для слежки за журналистами и прочими оппозиционными гражданами, а потом европа такая "ой, а что это страна творит хуйню из-за одного человека. Россияне, ну вы боритесь."
Трио лицемерных пидорасов, it-de-fr. Продают оружие и софт для тоталитарных помоек, и что-то про демократию попутно затирают
Mazar же тоже через sms распространялся. Шо, опять?
очень грустно, что среди независимых журналистов до сих пор не согласован некий стандарт "цифровой гигиены", если так можно выразиться
Так так так, дальше пыня пойдет "защищать" мирных людей Казахстана?