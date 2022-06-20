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Технологии

Исследователи безопасности обнаружили новое шпионское ПО Hermit, которое могло использовать правительство Казахстана Статьи редакции

Жертвами Hermit становились руководители предприятий, правозащитники, журналисты, ученые и правительственные чиновники.

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Shutterstock

Исследователи Lookout Threat Lab обнаружили Android-программу для слежки корпоративного уровня, предположительно используемую правительством Казахстана. С его помощью злоумышленники могут получать доступ как к встроенным приложениям смартфона, вроде адресной книги и камеры, так и скачиваемым, например, WhatsApp и Telegram.

Hermit распространяется с помощью поддельного SMS, которое выглядит так, как будто сообщение исходит из законного источника — сотового оператора, популярных брендов вроде Samsung или китайского Oppo. В текстовом сообщении есть ссылка, перейдя по которой на устройство скачивается вредоносное приложение.

Скриншот Lookout

По данным Lookout, Hermit, скорее всего, разработали итальянская RCS Lab S. p. A и его структура Tykelab Srl, которые официально занимаются телекоммуникационными решениями. Согласно документам, опубликованным WikiLeaks, ещё в 2012 году RCS Lab была реселлером другого итальянского поставщика шпионского ПО HackingTeam, ныне известного как Memento Labs. Переписка между двумя компаниями показала, что RCS Lab взаимодействовала с военными и спецслужбами Пакистана, Чили, Монголии, Бангладеш, Вьетнама, Мьянмы и Туркменистана

Более того, Hermit могли использовать не только в Казахстане: ранее ПО, похоже, развёртывали власти Италии во время «антикоррупционной операции», а затем в курдоязычном регионе на северо-востоке Сирии.

Исследователи по кибербезопасности также заявили, что им известно о версии Hermit для iOS, «но им не удалось получить образец для анализа».

Исследователи отмечают, что RCS Lab более трёх десятилетий работает на том же рынке, что и разработчик Pegasus NSO Group Technologies. Летом 2021 года стало известно, что власти как минимум десяти стран использовали Pegasus для массовой слежки за журналистами, активистами, бизнесменами и политическими деятелями. Программа позволяла тайно следить за десятками тысяч людей с помощью неизвестных уязвимостей в смартфонах.

Такими инструментами часто злоупотребляли под предлогом национальной безопасности для слежки за руководителями предприятий, правозащитниками, журналистами, учеными и государственными чиновниками.

Lookout

В январе 2022 года в Казахстане прошли масштабные протесты: они начались из-за повышения цен на топливо, но быстро приобрели политический характер и превратились в столкновения с полицией. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Нурсултана Назарбаева, а затем объявил «антитеррористическую операцию» и привлёк войска союзных стран, в том числе и России. В результате в стране за участие в митингах задержали несколько тысяч человек, ещё «десятки» — были убиты.

С 4 по 9 января граждане Казахстана жили в «информационном вакууме», без связи и интернета, позднее связь стала доступна по расписанию в течение четырёх часов. Forbes выяснил, что власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и сайтам, но в итоге им пришлось отключать всё «практически вручную».

#hermit #кибербезопасность #новости

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17 комментариев
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Светский томагавк_два
Исследователи безопасности обнаружили новое шпионское ПО Hermit, которое могло использовать правительство Казахстана

Исследователи случайно не из России?

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Лютый кусок ДОБРА

А кто спрашивает?

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Светский томагавк_два

Ну я

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Лютый кусок ДОБРА

ЛДНР признаете?

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Sergei Timofeyev

Тогда придётся и Тайвань признавать.

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Экологический Макс

этого в методичке еще не было

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Andrew Lymar

Скоро и нацистов начнут находить в Казахстане

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Светский томагавк_два

База

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Внимательный меч

Заголовок желтушный?
Типа закупали много стран, в том числе Казахстан, но выделили только его ага :/

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Я в другом городе

Там же написано, что образец ПО из Казахстана. Новость от 16.06, если что, в заговор со мстей не вписывается.

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Внимательный меч

А хорошо, проглядел видимо

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Запасной ключ

Казахстанский оказался самый понтовый просто…

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FireGrim
По данным Lookout, Hermit, скорее всего, разработали итальянская RCS Lab S. p.

Продают в тоталитарные страны по для слежки за журналистами и прочими оппозиционными гражданами, а потом европа такая "ой, а что это страна творит хуйню из-за одного человека. Россияне, ну вы боритесь."

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Sun City

Трио лицемерных пидорасов, it-de-fr. Продают оружие и софт для тоталитарных помоек, и что-то про демократию попутно затирают

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Blank

Mazar же тоже через sms распространялся. Шо, опять?

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ASM-OOP enjoyer
жертвами Hermit становились руководители предприятий, правозащитники, журналисты

очень грустно, что среди независимых журналистов до сих пор не согласован некий стандарт "цифровой гигиены", если так можно выразиться

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w0Lart

Так так так, дальше пыня пойдет "защищать" мирных людей Казахстана?

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