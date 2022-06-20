Энергия, вырабатываемая при каждом колебании робота-колеса, позволяет ему отталкиваться от земли, катиться вверх и преодолевать препятствия.

Quanta

Международная группа учёных разработала извивающегося робота с «нечётным колесом», который может катиться вверх по склону, не нарушая никаких законов физики. Всё благодаря точно настроенным колебаниям каждого из отдельных сегментов, которые позволяют роботу прижиматься к земле и отталкиваться от неё. При этом колесо автоматически регулирует своё покачивающееся движение, чтобы компенсировать рельеф местности

Робот состоит из отдельных двигателей, которые соединены вместе, образуя круглую структуру. Каждый модуль соединен с пластиковыми рычагами резиновой лентой — они расположены таким образом, чтобы генерировать противоположный крутящий момент.

Такое колесо вряд ли заменит традиционное в ближайшем будущем, но технология может помочь учёным больше узнать о физике живых существ.