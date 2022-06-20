Технологии

Учёные изобрели колесо, которое может катиться в гору Статьи редакции

Энергия, вырабатываемая при каждом колебании робота-колеса, позволяет ему отталкиваться от земли, катиться вверх и преодолевать препятствия.

Quanta

Международная группа учёных разработала извивающегося робота с «нечётным колесом», который может катиться вверх по склону, не нарушая никаких законов физики. Всё благодаря точно настроенным колебаниям каждого из отдельных сегментов, которые позволяют роботу прижиматься к земле и отталкиваться от неё. При этом колесо автоматически регулирует своё покачивающееся движение, чтобы компенсировать рельеф местности

Робот состоит из отдельных двигателей, которые соединены вместе, образуя круглую структуру. Каждый модуль соединен с пластиковыми рычагами резиновой лентой — они расположены таким образом, чтобы генерировать противоположный крутящий момент.

Такое колесо вряд ли заменит традиционное в ближайшем будущем, но технология может помочь учёным больше узнать о физике живых существ.

#новости #физика

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7 комментариев
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Светский томагавк_два

Сделайте робота, который утром будет отрывать меня от постели

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Noname nonamer

Биоробот — кот

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Bear gear
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Грузовой торшер

Уже есть

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УкраiнськийРобiт

ебало сизифа представили?

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базований кавун
может катиться вверх по склону, не нарушая никаких законов физики

риспект таким колесам и журналистам
сегодня тоже поднялся по лестнице, не нарушая никаких законов физики

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Безобидный фрегат

Кринж

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