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Технологии
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Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего» Статьи редакции

Цель компании — создать устройство, в котором виртуальную реальность почти нельзя будет отличить от настоящего мира.

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В середине июня Meta* провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.

Марк Цукерберг заявил, что создавая эти прототипы, компания преследует цель разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира. По его словам, образцы помогут инженерам пройти так называемый «визуальный тест Тьюринга».

В рамках презентации руководитель также подтвердил, что запуск премиальной VR-гарнитуры под кодовым названием Project Cambria по-прежнему запланирован на 2022 год. Цукерберг не поделился подробностями об устройстве.

Holocake 2

В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.

Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести ещё очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.

Starburst

Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжёлая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. По словам Марка Цукерберга, компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжёлой.

Butterscotch

Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest, но некоторые производители премиальных шлемов виртуальной реальности, включая фирму Varjo, уже выпустили устройства с более продвинутыми экранами.

Фото других прототипов

*Компания Meta признана в РФ экстремистской.

#новости #meta #vr

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15 комментариев
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Перша приватна цвяхарня

Тоже мне новость. Правительство РФ в такой хуйне уже лет 10 ходит.

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Noname nonamer

Мы все в матрице уже 10 раз :)

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Свиное Рыло

когда все это будет в виде линз или голограм - тогда стучите

а так гробина весом под 3 кг на голове - ну его нах

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Miku Hatsune

Уже было, жаль свернули...

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Necree

Как близорукий заявляю — в очках на -4 и напяленном поверх гугл гласс я был неподражаем. Батарейка сдохла быстро, а так я бы и сейчас в такой гонял.

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Miku Hatsune

Там разве нельзя было линзы заказать?

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Necree

А оно не моё было, отчиму на ДР подарил. Он всё хотел попробовать-походить. Ему не зашло, через месяцок девайс естественным образом вернулся ко мне. Про линзы не узнавал)

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Олег Хельгар

а разве нельзя не пихать себе в глаза инородные предметы?

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Андрей Лагутин

думаю, рекламировать нужно не хуйню, которую ты на лбу не должен и замечать-то, а сам виртуальный мир, а то пока я на глаза это не напялю, я не узнаю, что такое 1832х1920 пикселей на зрачок и 20 тыщь нит

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Noname nonamer

Меня в VR адски укачивает

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Андрей Лагутин
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Светский томагавк_два
Цель компании — создать устройство, в котором виртуальную реальность почти нельзя будет отличить от настоящего мира

Зачем?

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Приемлемый Русский

Хуйню показал. Технологии ещё совершенно не того уровня чтобы это было надо кому-то кроме гиков и Ютуб обзорщиков

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Барбарис Чеддерчиз

Это еще не считая всей той пурги про метавселенные - было такое уже у сони, playstation home кажется называлось… оказалось нахрен никому не нужным

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Подозрительный Кот
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