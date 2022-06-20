Марк Цукерберг показал прототипы VR-гарнитур «с технологиями будущего» Статьи редакции
Цель компании — создать устройство, в котором виртуальную реальность почти нельзя будет отличить от настоящего мира.
В середине июня Meta* провела закрытый показ прототипов VR-гарнитур для журналистов. Компания продемонстрировала несколько экспериментальных образцов шлемов, в каждом из которых специалисты реализовали ту или иную технологию, недоступную в большинстве современных устройств.
Марк Цукерберг заявил, что создавая эти прототипы, компания преследует цель разработать VR-гарнитуру, в которой виртуальная реальность практически не будет отличаться от реального мира. По его словам, образцы помогут инженерам пройти так называемый «визуальный тест Тьюринга».
В рамках презентации руководитель также подтвердил, что запуск премиальной VR-гарнитуры под кодовым названием Project Cambria по-прежнему запланирован на 2022 год. Цукерберг не поделился подробностями об устройстве.
Holocake 2
В прототипе Holocake второго поколения инженеры используют голографическую оптику и особую технику изгиба лучей света, которая позволяет заменить в VR-гарнитуре толстую преломляющую линзу. В результате этого образец значительно тоньше, чем современные шлемы виртуальной реальности.
Марк Цукерберг подчеркнул, что это лишь прототип и компании нужно провести ещё очень много исследований, чтобы сделать подобное устройство безопасным, недорогим в производстве и эффективным для работы.
Starburst
Один из самых крупногабаритных прототипов, созданных компанией. Тяжёлая и громоздкая VR-гарнитура, которую во время использования нужно держать за ручки, обеспечивает изображение в высоком динамическом диапазоне с яркостью до 20 000 нит. По словам Марка Цукерберга, компания использует этот прототип в качестве испытательного стенда. Кроме того, инженеры ищут способы сделать конструкцию менее габаритной и тяжёлой.
Butterscotch
Разрешение экрана в прототипе в 2,5 раза больше чем у Quest 2 — 1832х1920 пикселей на каждый глаз. Чтобы добиться этого, специалистам пришлось уменьшить поле зрения пользователя VR-гарнитуры. Такое разрешение рекордное для устройств линейки Quest, но некоторые производители премиальных шлемов виртуальной реальности, включая фирму Varjo, уже выпустили устройства с более продвинутыми экранами.
Фото других прототипов
*Компания Meta признана в РФ экстремистской.
Тоже мне новость. Правительство РФ в такой хуйне уже лет 10 ходит.
Мы все в матрице уже 10 раз :)
когда все это будет в виде линз или голограм - тогда стучите
а так гробина весом под 3 кг на голове - ну его нах
Уже было, жаль свернули...
Как близорукий заявляю — в очках на -4 и напяленном поверх гугл гласс я был неподражаем. Батарейка сдохла быстро, а так я бы и сейчас в такой гонял.
Там разве нельзя было линзы заказать?
А оно не моё было, отчиму на ДР подарил. Он всё хотел попробовать-походить. Ему не зашло, через месяцок девайс естественным образом вернулся ко мне. Про линзы не узнавал)
а разве нельзя не пихать себе в глаза инородные предметы?
думаю, рекламировать нужно не хуйню, которую ты на лбу не должен и замечать-то, а сам виртуальный мир, а то пока я на глаза это не напялю, я не узнаю, что такое 1832х1920 пикселей на зрачок и 20 тыщь нит
Меня в VR адски укачивает
Зачем?
Хуйню показал. Технологии ещё совершенно не того уровня чтобы это было надо кому-то кроме гиков и Ютуб обзорщиков
Это еще не считая всей той пурги про метавселенные - было такое уже у сони, playstation home кажется называлось… оказалось нахрен никому не нужным