Сервис столкнулся с одной из главных проблем децентрализации, позволив одному аккаунту получить «чрезвычайно большую маржинальную позицию».

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CoinDesk

Пользователи платформы криптокредитования Solend, работающей на основе блокчейна Solana, 19 июня проголосовали за поглощение крупнейшей учётной записи сервиса. Её владелец внёс в систему 5,7 миллионов SOL, что составляет более 95% от общего объёма депозитов пула.

Эта ситуация создает риски для всех участников: первая же попытка столь крупного займодателя вывести средства может обернуться дефолтом. При этом создатели протокола не предусмотрели возможность такой ситуации — Solana не может отказать участнику во внесении денег в пул.

Однако вскоре результаты голосования отменили, поскольку оно длилось всего шесть часов — по мнению организаторов, это слишком мало. Повторное голосование продлится стуки, а пока работа сервиса приостановлена. Кроме того, платформа теперь собирается ввести лимиты для каждого аккаунта — не более 50 миллионов долларов.

Сторонники «дружеского захвата» крупного аккаунта считают, что «кит» не является обычным пользователем: до того как разместить на своём счету 5,7 миллиона SOL, он занял 108 миллионов долларов в стейблкоинах — намного больше, чем кто-либо другой. При этом с владельцем аккаунта не получалось связаться.