Платформа криптокредитования Solend пыталась поглотить активы своего самого большого вкладчика, чтобы «избежать хаоса» Статьи редакции
Сервис столкнулся с одной из главных проблем децентрализации, позволив одному аккаунту получить «чрезвычайно большую маржинальную позицию».
Пользователи платформы криптокредитования Solend, работающей на основе блокчейна Solana, 19 июня проголосовали за поглощение крупнейшей учётной записи сервиса. Её владелец внёс в систему 5,7 миллионов SOL, что составляет более 95% от общего объёма депозитов пула.
Эта ситуация создает риски для всех участников: первая же попытка столь крупного займодателя вывести средства может обернуться дефолтом. При этом создатели протокола не предусмотрели возможность такой ситуации — Solana не может отказать участнику во внесении денег в пул.
Однако вскоре результаты голосования отменили, поскольку оно длилось всего шесть часов — по мнению организаторов, это слишком мало. Повторное голосование продлится стуки, а пока работа сервиса приостановлена. Кроме того, платформа теперь собирается ввести лимиты для каждого аккаунта — не более 50 миллионов долларов.
Сторонники «дружеского захвата» крупного аккаунта считают, что «кит» не является обычным пользователем: до того как разместить на своём счету 5,7 миллиона SOL, он занял 108 миллионов долларов в стейблкоинах — намного больше, чем кто-либо другой. При этом с владельцем аккаунта не получалось связаться.
Первое голосование почти единогласно одобрило получение доступа к его активам — по плану, Solend должен был его «аккуратно ликвидировать», возвращая деньги владельцу не через биржу, а с помощью других средств.
Зато нет этих противных банков
Хороший сценарий для сериала