Я верю, что будут женщины, которые увидят это изображение, и им откроется дверь, через которую войти и заняться ИИ или машинным обучением — или даже просто понять, как нейросети могут улучшить их работу и жизнь. Женщины будут лучше подготовлены к лидирующей позиции в следующей главе, повествующей о том, что значит сосуществовать со всё более мощными технологиями и определять их курс. Эта крутая женщина-астронавт — та, кем я чувствую сейчас: самодовольно ныряющей в будущее, частью которого мне радостно быть.