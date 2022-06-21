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Технологии

Cosmopolitan использовал нейросеть DALL-E 2 для создания обложки журнала Статьи редакции

На генерацию изображения ушло 20 секунд.

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Нейросеть DALL-E 2 впервые создала обложку для печатного издания. Изображение сгенерировала команда Cosmopolitan.

Редакторы журнала, члены исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Икс протестировали технологию на нескольких текстовых запросах, например, «женщина в серьгах, которая является порталом в другую вселенную», «модница крупным планом в стиле фильмов режиссёра Уса Андерсона» и «рука молодой женщины с лаком на ногтях, держащая коктейль Cosmopolitan».

«Портрет одетой по моде 1960-х годов женщины в стиле иллюстрации из энциклопедии»
«Сильная женщина-президент-астронавт, идущая по поверхности Марса»

В итоге команда сочла самым удачным вариантом обложки ответ DALL-E 2 на запрос «широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, самодовольно идущей к камере на Марсе в бесконечной Вселенной в стиле цифрового искусства».

Я верю, что будут женщины, которые увидят это изображение, и им откроется дверь, через которую войти и заняться ИИ или машинным обучением — или даже просто понять, как нейросети могут улучшить их работу и жизнь. Женщины будут лучше подготовлены к лидирующей позиции в следующей главе, повествующей о том, что значит сосуществовать со всё более мощными технологиями и определять их курс. Эта крутая женщина-астронавт — та, кем я чувствую сейчас: самодовольно ныряющей в будущее, частью которого мне радостно быть.

Натали Саммерс
менеджер по коммуникациям OpenAI

#dalle #нейросети #медиа

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13 комментариев
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Igor

Отличная демонстрация того, насколько важно грамотно писать ТЗ

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Святий Фалос

программисты в безопастности

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Tobio Romero

наоборот как будто, так мало слов, гораздо меньше чем в тз человеку, которому нужно ещё референсы и миллион деталей можно обсуждать

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Токен

Ерунда этот DALL E. Норм художник такое б нарисовал за сутки и пару тысяч баксов

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Срочный единорожек88
«широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, самодовольно идущей к камере на Марсе в бесконечной Вселенной в стиле цифрового искусства»
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Nick Rosenberg
спортивным телосложением

Да что они себе позволяют?

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Ktachik

Охуенная картинка. А я могу сгенерить изображение и использовать в рекламе, например? Что там с правами?

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Ktachik

Хотя я в России, тут права — вопрос десятый, муахаха

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Ахах чел забыл почту и пароль

Намек тем кто занимался обложками на понижение зп?

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Пятая колонка

Какое понижение... Сразу за дверь

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Ахах чел забыл почту и пароль

понижение сразу до 0

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RAA

Появятся профессии которые будут правильно составлять запросы к ИИ для получения нужного результата.

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Tobio Romero

Охуенно мы в начале эпохи когда польются тонны охуенного визуала от нейросетей

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