Cosmopolitan использовал нейросеть DALL-E 2 для создания обложки журнала Статьи редакции
На генерацию изображения ушло 20 секунд.
Нейросеть DALL-E 2 впервые создала обложку для печатного издания. Изображение сгенерировала команда Cosmopolitan.
Редакторы журнала, члены исследовательской лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и цифровой художник Карен Икс протестировали технологию на нескольких текстовых запросах, например, «женщина в серьгах, которая является порталом в другую вселенную», «модница крупным планом в стиле фильмов режиссёра Уса Андерсона» и «рука молодой женщины с лаком на ногтях, держащая коктейль Cosmopolitan».
В итоге команда сочла самым удачным вариантом обложки ответ DALL-E 2 на запрос «широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, самодовольно идущей к камере на Марсе в бесконечной Вселенной в стиле цифрового искусства».
Отличная демонстрация того, насколько важно грамотно писать ТЗ
программисты в безопастности
наоборот как будто, так мало слов, гораздо меньше чем в тз человеку, которому нужно ещё референсы и миллион деталей можно обсуждать
Ерунда этот DALL E. Норм художник такое б нарисовал за сутки и пару тысяч баксов
Да что они себе позволяют?
Охуенная картинка. А я могу сгенерить изображение и использовать в рекламе, например? Что там с правами?
Хотя я в России, тут права — вопрос десятый, муахаха
Намек тем кто занимался обложками на понижение зп?
Какое понижение... Сразу за дверь
понижение сразу до 0
Появятся профессии которые будут правильно составлять запросы к ИИ для получения нужного результата.
Охуенно мы в начале эпохи когда польются тонны охуенного визуала от нейросетей