Беглецов, которым сейчас больше 90 лет, всё ещё надеются разыскать.

{"id":657981,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":657981,"gtm":null} 83 просмотров

Джон Энглин и Фрэнк Моррис

Обновлённые фотографии Фрэнка Морриса, Кларенса и Джона Энглинов опубликовали на сайте Службы маршалов — старейшего правоохранительного органа в США. О объявлениях о розыске теперь предусмотрены два снимка каждого преступника — оригинал из начала 1960-х и состаренная версия того же фото, которая даёт представление, как они могут выглядеть в 2022 году.

Функция изменения возраста на фотографии уже несколько лет существует во многих сервисах, однако маршалы воспользовались собственной технологией ФБР, чтобы получить максимально точные результаты. В министерстве рассчитывают, что проект поможет привлечь беглецов к ответственности или хотя бы выяснить их дальнейшую судьбу.

Кларенс Энглин

Самый известный побег из «Алькатраса» состоялся в июне 1962 года. Четверо заговорщиков (одному не удалось выбраться из камеры) предусмотрительно положили в кровати головы, сделанные из папье-маше и волос из тюремной парикмахерской — манекены должны были отвлечь охранников. Преступники надули резиновый плот из сплавленных вместе плащей и покинули остров.

Камера одного из беглецов

С тех пор ни тела беглецов, ни их плот не обнаружили — сообщалось только об одном найденном неопознанном теле и нескольких вещях, обнаруженных в воде (бумажник одного из братьев и весло). Агенты ФБР, работающие по делу, посчитали мужчин утонувшими, но передали дело маршалам США.