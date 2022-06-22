Маршалы США с помощью нейросетей состарили фото преступников, сбежавших из «Алькатраса» 60 лет назад Статьи редакции
Беглецов, которым сейчас больше 90 лет, всё ещё надеются разыскать.
Обновлённые фотографии Фрэнка Морриса, Кларенса и Джона Энглинов опубликовали на сайте Службы маршалов — старейшего правоохранительного органа в США. О объявлениях о розыске теперь предусмотрены два снимка каждого преступника — оригинал из начала 1960-х и состаренная версия того же фото, которая даёт представление, как они могут выглядеть в 2022 году.
Функция изменения возраста на фотографии уже несколько лет существует во многих сервисах, однако маршалы воспользовались собственной технологией ФБР, чтобы получить максимально точные результаты. В министерстве рассчитывают, что проект поможет привлечь беглецов к ответственности или хотя бы выяснить их дальнейшую судьбу.
Самый известный побег из «Алькатраса» состоялся в июне 1962 года. Четверо заговорщиков (одному не удалось выбраться из камеры) предусмотрительно положили в кровати головы, сделанные из папье-маше и волос из тюремной парикмахерской — манекены должны были отвлечь охранников. Преступники надули резиновый плот из сплавленных вместе плащей и покинули остров.
С тех пор ни тела беглецов, ни их плот не обнаружили — сообщалось только об одном найденном неопознанном теле и нескольких вещях, обнаруженных в воде (бумажник одного из братьев и весло). Агенты ФБР, работающие по делу, посчитали мужчин утонувшими, но передали дело маршалам США.
Несмотря на низкие шансы выживания и полвека, прошедшие со дня побега, в 2012 году следователь Майкл Дайк предположил, что двое преступников могли спастись: «Вероятно, братья выжили, но есть шанс, что все трое могли выжить и просто разделились после побега». Маршал также объяснил, что не может закрыть дело, потому что тела всё ещё не найдены, так что даже спустя 60 лет имена беглецов остаются в списке самых разыскиваемых людей.
Что-то мне этот подход напоминает.