Владелец «умного» джакузи взломал серверную часть всей сети — и смог управлять чужими ваннами Статьи редакции
Он обнаружил уязвимость, которая давала ему доступ к личной информации всех владельцев «умных» гидромассажных ванн, управляемых SmartTubs.
Исследователь безопасности EatonWorks обнаружил уязвимость в системе SmartTub, которая позволяет дистанционно управлять гидромассажными ваннами бренда Jacuzzi — настраивать температуру, менять режимы фильтрации и уровень воды. Имея доступ к этим функциям, можно испортить чужой девайс.
Кроме того, исследователь получил доступ к личным данным пользователей со всего мира, включая имя, фамилию и адрес электронной почты.
Программист впервые заметил проблему со SmartTub, когда сам попытался войти в систему как пользователь — и увидел, как на экране загрузки на секунду появилась панель администратора. Затем от него потребовалось «просто скачать JS-файл и изменить несколько строк».
Исследователь также смог взломать приложение SmartTub для Android, обнаружив URL-адрес, который давал им доступ к дополнительной панели администратора, в APK-файле.
EatonWorks неоднократно пытался связаться с Jacuzzi, чтобы сообщить об уязвимости, но его лишь просили прислать ещё больше данных, а то и вовсе игнорировали. Впрочем, по его наблюдениям, уязвимости все же устранили к июню 2022 года.
нет ничего хуже чем домашние девайсы подключенные к интернетам
Да вот тут же недавно писали про систему умного дома. Всё было завязано на внешние сервера. А тут производитель взял, и исчез. Натурально, испарился. Сервера свои загасил. И умные дома резко стали очень тупыми, заходишь с работы домой, хлопаешь в ладоши три раза, а свет нихуя и не включается.
других у нас нет ¯\_(ツ)_/¯
Matter все-таки должен покачнуть ситуацию в лучшую сторону, а пока только перепрошивка и всякие Home Assistant.
вот тебе и 300к/наносекунду
Может тут 150 в наносекунду. И «как платят так и работаем» соответственно
Умное блять джакузи
Я хату с большой ванной снимаю и то считаю, что шикую
Да, я завидую
Был в Финляндии, у них ванной вообще нет, есть только поддон с душем. Но рядом дверка в небольшую домашнюю сауну. Это был многоквартирный дом для не очень богатых людей.
@Крысадлы пятнистые
Internet of Shit.
и всем выставлял то оч холодную то оч горячую
Читал про смарт-унитаз. Давненько, в Японии сделали. Он анализирует поступления, и если считает, что у пользователя диарея, то сам делает заказ на типа Имодиум в аптеке.
Как-то плескался в гидромассажной ванной бренда Jacuzzi.
Но там все режимы настраивались на панели, расположенной на самой ванне.
А что, они теперь моделей без удалённого управления через интернет и вовсе не выпускают?
Обязательно посмотрите серию Американского папы про джакузи. s7e1