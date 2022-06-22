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Технологии

Владелец «умного» джакузи взломал серверную часть всей сети — и смог управлять чужими ваннами Статьи редакции

Он обнаружил уязвимость, которая давала ему доступ к личной информации всех владельцев «умных» гидромассажных ванн, управляемых SmartTubs.

851 просмотров
Jacuzzi

Исследователь безопасности EatonWorks обнаружил уязвимость в системе SmartTub, которая позволяет дистанционно управлять гидромассажными ваннами бренда Jacuzzi — настраивать температуру, менять режимы фильтрации и уровень воды. Имея доступ к этим функциям, можно испортить чужой девайс.

Если включить нагрев до максимума и изменить циклы фильтрации, через несколько дней у вас будет горячий вонючий суп. Это не исправить никакими химикатами, придётся чистить всё вручную.

EatonWorks

Кроме того, исследователь получил доступ к личным данным пользователей со всего мира, включая имя, фамилию и адрес электронной почты.

Программист впервые заметил проблему со SmartTub, когда сам попытался войти в систему как пользователь — и увидел, как на экране загрузки на секунду появилась панель администратора. Затем от него потребовалось «просто скачать JS-файл и изменить несколько строк».

Исследователь также смог взломать приложение SmartTub для Android, обнаружив URL-адрес, который давал им доступ к дополнительной панели администратора, в APK-файле.

EatonWorks неоднократно пытался связаться с Jacuzzi, чтобы сообщить об уязвимости, но его лишь просили прислать ещё больше данных, а то и вовсе игнорировали. Впрочем, по его наблюдениям, уязвимости все же устранили к июню 2022 года.

#взломы #хакеры #устройства

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15 комментариев
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Умственный ящик

нет ничего хуже чем домашние девайсы подключенные к интернетам

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Управляющий танк88

Да вот тут же недавно писали про систему умного дома. Всё было завязано на внешние сервера. А тут производитель взял, и исчез. Натурально, испарился. Сервера свои загасил. И умные дома резко стали очень тупыми, заходишь с работы домой, хлопаешь в ладоши три раза, а свет нихуя и не включается.

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испанский смех

других у нас нет ¯\_(ツ)_/¯

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Израильский яд

Matter все-таки должен покачнуть ситуацию в лучшую сторону, а пока только перепрошивка и всякие Home Assistant.

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дорогой БРАТ Донателло

вот тебе и 300к/наносекунду

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Сменю ка имя на всякий случай

Может тут 150 в наносекунду. И «как платят так и работаем» соответственно

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Поправка конституции

Умное блять джакузи

Я хату с большой ванной снимаю и то считаю, что шикую

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Поправка конституции

Да, я завидую

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Управляющий танк88

Был в Финляндии, у них ванной вообще нет, есть только поддон с душем. Но рядом дверка в небольшую домашнюю сауну. Это был многоквартирный дом для не очень богатых людей.

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Anti-gravity cake

@Крысадлы пятнистые

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Некачественный русский, 2 из 5

Internet of Shit.

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Шахматный кофе

и всем выставлял то оч холодную то оч горячую

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Управляющий танк88

Читал про смарт-унитаз. Давненько, в Японии сделали. Он анализирует поступления, и если считает, что у пользователя диарея, то сам делает заказ на типа Имодиум в аптеке.

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Управляющий танк88

Как-то плескался в гидромассажной ванной бренда Jacuzzi.
Но там все режимы настраивались на панели, расположенной на самой ванне.
А что, они теперь моделей без удалённого управления через интернет и вовсе не выпускают?

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surecat

Обязательно посмотрите серию Американского папы про джакузи. s7e1

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