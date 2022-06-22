Он обнаружил уязвимость, которая давала ему доступ к личной информации всех владельцев «умных» гидромассажных ванн, управляемых SmartTubs.

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Jacuzzi

Исследователь безопасности EatonWorks обнаружил уязвимость в системе SmartTub, которая позволяет дистанционно управлять гидромассажными ваннами бренда Jacuzzi — настраивать температуру, менять режимы фильтрации и уровень воды. Имея доступ к этим функциям, можно испортить чужой девайс.

Если включить нагрев до максимума и изменить циклы фильтрации, через несколько дней у вас будет горячий вонючий суп. Это не исправить никакими химикатами, придётся чистить всё вручную. EatonWorks

Кроме того, исследователь получил доступ к личным данным пользователей со всего мира, включая имя, фамилию и адрес электронной почты.

Программист впервые заметил проблему со SmartTub, когда сам попытался войти в систему как пользователь — и увидел, как на экране загрузки на секунду появилась панель администратора. Затем от него потребовалось «просто скачать JS-файл и изменить несколько строк».

Исследователь также смог взломать приложение SmartTub для Android, обнаружив URL-адрес, который давал им доступ к дополнительной панели администратора, в APK-файле.