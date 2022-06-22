Режиссёр показала, как создавала обложку для журнала Cosmopolitan с помощью DALL-E: на это ушло гораздо больше 20 секунд Статьи редакции
Для получения идеального изображения пришлось сгенерировать сотни вариантов.
Режиссёр Карен Ченг рассказала, как создавала обложку при помощи нейросети DALL-E 2 для Cosmopolitan. И хотя журнал заявил, что на её создание ушло 20 минут (вероятно, имея в виду, что столько времени заняла генерация конкретного изображения), на деле процесс занял недели — от обсуждения концепции до получения финального результата.
По словам Карен Ченг, всего она провела более ста часов, «играясь» с DALL-E 2. И чем больше времени она пользуется нейросетью, тем меньше видит в ней замену людям — а скорее инструмент для творчества.
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Всю правду мы узнали
Это уже проблема мясных человечков и их мозгов, сама нейросеть генерирует относительно быстро.
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