Я надеюсь, что, делясь закулисьем, люди увидят, что на самом деле нужно для создания чего-то подобного. Для этого потребовалась тонна человеческого участия и принятие решений. Хотя для создания каждого варианта требуется всего 20 секунд, всего было сделано сотни попыток.