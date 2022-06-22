Технологии

Режиссёр показала, как создавала обложку для журнала Cosmopolitan с помощью DALL-E: на это ушло гораздо больше 20 секунд Статьи редакции

Для получения идеального изображения пришлось сгенерировать сотни вариантов.

Режиссёр Карен Ченг рассказала, как создавала обложку при помощи нейросети DALL-E 2 для Cosmopolitan. И хотя журнал заявил, что на её создание ушло 20 минут (вероятно, имея в виду, что столько времени заняла генерация конкретного изображения), на деле процесс занял недели — от обсуждения концепции до получения финального результата.

Я надеюсь, что, делясь закулисьем, люди увидят, что на самом деле нужно для создания чего-то подобного. Для этого потребовалась тонна человеческого участия и принятие решений. Хотя для создания каждого варианта требуется всего 20 секунд, всего было сделано сотни попыток.

Карен Ченг

По словам Карен Ченг, всего она провела более ста часов, «играясь» с DALL-E 2. И чем больше времени она пользуется нейросетью, тем меньше видит в ней замену людям — а скорее инструмент для творчества.

Технологии
Cosmopolitan использовал нейросеть DALL-E 2 для создания обложки журнала Статьи редакции

На генерацию изображения ушло 20 секунд.

#dalle2 #нейросети #медиа

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3 комментария
Токен

Всю правду мы узнали

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Trident Force

Это уже проблема мясных человечков и их мозгов, сама нейросеть генерирует относительно быстро.

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Младший самолет
на это ушло гораздо больше 20 секунд

30?

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