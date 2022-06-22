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Технологии

Ubisoft выпустила VR-игру «Спасите Нотр-Дам», посвящённую пожару в соборе в 2019 году Статьи редакции

По сюжету игрок попадает в команду пожарных в ночь, когда загорелся собор Парижской Богоматери.

718 просмотров
Ubisoft

VR-игра «Спасите Нотр-Дам» от Ubisoft появилась в партнёрских магазинах. Квест рассчитан на 45 минут: за это время игрок должен спасти главное сокровище собора — терновый венец, и суметь покинуть Нотр-Дам после обрушения его шпиля.

Игра вышла одновременно с документальным фильмом французского кинорежиссера Жан-Жака Анно «Нотр-Дам в огне» о событиях 15 апреля 2019 года. Команда также основывала большую часть игрового контента на исследованиях и интервью, проведённых Анно для своего фильма.

Для разработки новых рендеров Ubisoft извлекла виртуальную модель собора 2014 года из игры Assassin’s Creed Unity, где Нотр-Дам был основной локацией.

Ещё в 2019 году некоторые СМИ сообщали, что эту модель будут использовать для реставрации собора. Однако позднее эту информацию опровергли, пояснив, что авторы Assassin’s Creed «создали фикцию» в том смысле, что игровая модель не обладает нужной реставраторам точностью.

#ubisoft #нотрдам #новости #игры

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14 комментариев
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Усталый микроскоп
Квест рассчитан на 45 минут: за это время игрок должен спасти главное сокровище собора — терновый венец

Нет мотивации

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JordiTheStepbro

Ладно, добавим в конце аниме тян с большими трясущимися сиськами как в Dead or Alive 5.

мимодевелопер Ubisoft

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Усталый микроскоп

Это на дтф с таким

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Ученый паркур

Купить Окулус?

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Всрато

Вышки надо открывать?

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Dmitry Sursin

Ну стог сена или шляпу Сивера точно добавят.

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Денацификация Борна

Только одну, и то она обвалится в конце

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дорогой БРАТ Донателло

видео геймплея ожидаемо нет, так как юбисофт не умеет делать игры

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пек сруньк

Vive показывать в трейлере в 2022 это такое каэш

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Alex Tbourder

Кто заплатил за партнерство того и показали.

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пек сруньк

так первые вайвы сняли с производства давно, если хтц проплатило показали бы какое-нибудь из более свежего говна

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Шахматный кофе

и почему оно не на окулусе?

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Дикая Морковка

Команда террористов будет?

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Прочий франт

Тогда и мултиплеер нужен.

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