По сюжету игрок попадает в команду пожарных в ночь, когда загорелся собор Парижской Богоматери.

{"id":658323,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":658323,"gtm":null} 718 просмотров

Ubisoft

VR-игра «Спасите Нотр-Дам» от Ubisoft появилась в партнёрских магазинах. Квест рассчитан на 45 минут: за это время игрок должен спасти главное сокровище собора — терновый венец, и суметь покинуть Нотр-Дам после обрушения его шпиля.

Игра вышла одновременно с документальным фильмом французского кинорежиссера Жан-Жака Анно «Нотр-Дам в огне» о событиях 15 апреля 2019 года. Команда также основывала большую часть игрового контента на исследованиях и интервью, проведённых Анно для своего фильма.

Для разработки новых рендеров Ubisoft извлекла виртуальную модель собора 2014 года из игры Assassin’s Creed Unity, где Нотр-Дам был основной локацией.

Ещё в 2019 году некоторые СМИ сообщали, что эту модель будут использовать для реставрации собора. Однако позднее эту информацию опровергли, пояснив, что авторы Assassin’s Creed «создали фикцию» в том смысле, что игровая модель не обладает нужной реставраторам точностью.