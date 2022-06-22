Ubisoft выпустила VR-игру «Спасите Нотр-Дам», посвящённую пожару в соборе в 2019 году Статьи редакции
По сюжету игрок попадает в команду пожарных в ночь, когда загорелся собор Парижской Богоматери.
VR-игра «Спасите Нотр-Дам» от Ubisoft появилась в партнёрских магазинах. Квест рассчитан на 45 минут: за это время игрок должен спасти главное сокровище собора — терновый венец, и суметь покинуть Нотр-Дам после обрушения его шпиля.
Игра вышла одновременно с документальным фильмом французского кинорежиссера Жан-Жака Анно «Нотр-Дам в огне» о событиях 15 апреля 2019 года. Команда также основывала большую часть игрового контента на исследованиях и интервью, проведённых Анно для своего фильма.
Для разработки новых рендеров Ubisoft извлекла виртуальную модель собора 2014 года из игры Assassin’s Creed Unity, где Нотр-Дам был основной локацией.
Ещё в 2019 году некоторые СМИ сообщали, что эту модель будут использовать для реставрации собора. Однако позднее эту информацию опровергли, пояснив, что авторы Assassin’s Creed «создали фикцию» в том смысле, что игровая модель не обладает нужной реставраторам точностью.
Нет мотивации
Ладно, добавим в конце аниме тян с большими трясущимися сиськами как в Dead or Alive 5.
мимодевелопер Ubisoft
Это на дтф с таким
Купить Окулус?
Вышки надо открывать?
Ну стог сена или шляпу Сивера точно добавят.
Только одну, и то она обвалится в конце
видео геймплея ожидаемо нет, так как юбисофт не умеет делать игры
Vive показывать в трейлере в 2022 это такое каэш
Кто заплатил за партнерство того и показали.
так первые вайвы сняли с производства давно, если хтц проплатило показали бы какое-нибудь из более свежего говна
и почему оно не на окулусе?
Команда террористов будет?
Тогда и мултиплеер нужен.