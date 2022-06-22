Тело робота притягивает молекулы микропластика, заставляя частицы прилипать к нему, когда он проплывает мимо.

Учёные из Сычуаньского университета в Китае разработали робота-рыбу, чьё тело содержит отрицательно заряженные молекулы, которые притягивают положительно заряженные части микропластика. Бот настолько «липкий», что ему не нужно подплывать близко к микропластику, чтобы захватить его. Размер роботизированной рыбы — всего 1,5 сантиметра.

Умный дизайн позволяет роботу плавать во всех направлениях, используя источник света (лазер) в качестве источника питания. Работает это следующим образом: свет лазера деформирует материал, из которого сделана «рыба», заставляя всё её тело изгибаться — и двигаться. Бот может проплыть в 2,67 раза больше длины собственного тела в секунду.

Частично робот-рыба была вдохновлена морской жизнью. Её движущееся тело имеет структуру, аналогичную перламутру — прочному и гибкому веществу, найденному на внутренней поверхности раковин моллюсков. Перламутр представляет собой слоистый материал, который под микроскопом выглядит почти как кирпичная стена. Благодаря этому, несмотря на деформации, тело робота остаётся прочным.

Пока что команда проверила робота-рыбу только на микропластике, который плавает в воде. Следующим испытанием будет проверка того, сможет ли он притягивать пластик, который залёг на морское дно.