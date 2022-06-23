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Технологии

«Яндекс» выложил в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на 100 млрд параметров Статьи редакции

Она может выдавать ответы на русском и английском языках.

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Это самая большая GPT-подобная модель, доступная всем желающим, рассказали TJ в «Яндексе». «Выкладывая YaLM 100B в открытый доступ, мы рассчитываем, что это даст толчок развитию генеративных нейросетей», — рассказал генеральный директор «Яндекс. Технологий» Пётр Попов.

YaLM 100B содержит 100 миллиардов параметров — больше, чем какая-либо и существующих моделей для русского языка, отметили в «Яндексе». Модель определяет принцип построения текста запроса и генерирует новый, опираясь на законы лингвистики и свои знания о мире. YaLM может создавать описания товаров и видео, слоганы для рекламных кампаний, стихи, поздравления в разных стилях речи.

Модель обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». В 2021 году исследователи сочли их самыми производительными в России и Восточной Европе, включив в мировой рейтинг Top500. В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых датасетов и интернета на английском и русском языках.

Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.

Редакторы TJ уже протестировали YaLM 100B. Вот примеры её ответов

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#новости #яндекс #нейросети #суперкомпьютеры

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58 комментариев
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Jerod alp

Нейрозануда

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Chef

и яндексовский нейропиздешь

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Всрато

Сначала хотел написать "да вроде норм отвечает". Потом увидел топовый комент. Передумал

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Jereyaut

Найден спичрайтер Пескова.

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фискальный регистратор

И дурова

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Майка Ника

Ни одного острого вопроса! НИ ОДНОГО!!!1!111

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darkAlert

Не устану повторять - Яндекс полностью дескридитировал себя после участия в пропаганде в новостях, и фильтрации выдачи в поиске. Потому должен быть байкотирован. К разработчикам претензий нет, но к самому юр. лицу - претензии громадные. Я лично ещё в марте съехал со всех их сервисов. Разве что почта ещё осталась

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Rond
байкотирован

байрактирован

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фискальный регистратор

Так это же фэсэбэ конторка. Ресурс отжали же и весь сегмент

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Ответственный вентилятор

Не читал, не читаю и не буду читать Яндекс новости и не использую поисковик

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Sail

На что съехал

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Dmytry Kovalsky

Да пошел ты нахуй.
Не трогайте прогеров блядь.
Они соль земли.

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Anti-gravity cake
Редакторы TJ уже протестировали YaLM 100B. Вот примеры её ответов

О, у вас появился в штате айтишник?

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darkAlert

Не удивлюсь если они же помогают пригоженским ботов делать и мониторить комменты

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Пятая колонка

Интересно спросить про войну :) на пятнашку потянет?)

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Bad Mother Fucker

жаль

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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23 комментария
Гражданский меч

характер Алисы

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Пончиковый маффин

Есть версия в сети? Чтобы не скачивать овердохуя и не красноглазить

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fake

Судя по примерам на скринах - что-то на уровне чат ботов из 2010-2013
Те тоже не умели на некоторые вопросы формировать ответ и просто добавляли к вопросу 2-3 слова

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Дикая Морковка

Последняя хороша

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Дипломатический калькулятор

"скажи Навальный"

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Стальной кофе

и хуй с ним

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Некий пользователь

а есть юайная версия?

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дорогой БРАТ Донателло

помню времена когда в яндексе переживали из-за того что генерилка рефератов будет использоваться ушлыми чуваками для генерации говносайтов в промышленных масштабах.

забавно что про это вообще перестали думать.

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мангуст

вопросик. у tj есть своя ферма видеокарт или шо?

The model is supposed to run on multiple GPUs with tensor parallelism. It was tested on 4 (A100 80g) and 8 (V100 32g) GPUs, but is able to work with different configurations with ≈200GB of GPU memory in total
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Adel Prokurov

ТЖ работает на серверах ФСБ РФ

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фискальный регистратор

это даст толчок....
Ой, похоже лахтаботы обосрались и не справляются. Теперь эфир засрут нейродерьмищщем усложнив поиск нужной информации и фактажа. Слабовики жгуть.

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Территориальный кран

И что с этим делать ?

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Роман Величкин

Яндекс создал Капитана Очевидность.

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Дамбили Бамбас Бас Бас

а она денацифицирована?

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BigBrotherBear

YaLM 100B = Душнина.

Кратко и чётко.

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Истинный окулист
В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых датасетов и интернета на английском и русском языках

Предварительно одобренных товарищем майором

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Evgeny Brazgin

Нейроалиса

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Роман Мельник

Кремлеботы теряют работу через 3…2…

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