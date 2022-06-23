«Яндекс» выложил в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на 100 млрд параметров Статьи редакции
Она может выдавать ответы на русском и английском языках.
Это самая большая GPT-подобная модель, доступная всем желающим, рассказали TJ в «Яндексе». «Выкладывая YaLM 100B в открытый доступ, мы рассчитываем, что это даст толчок развитию генеративных нейросетей», — рассказал генеральный директор «Яндекс. Технологий» Пётр Попов.
YaLM 100B содержит 100 миллиардов параметров — больше, чем какая-либо и существующих моделей для русского языка, отметили в «Яндексе». Модель определяет принцип построения текста запроса и генерирует новый, опираясь на законы лингвистики и свои знания о мире. YaLM может создавать описания товаров и видео, слоганы для рекламных кампаний, стихи, поздравления в разных стилях речи.
Модель обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». В 2021 году исследователи сочли их самыми производительными в России и Восточной Европе, включив в мировой рейтинг Top500. В процессе обучения YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых датасетов и интернета на английском и русском языках.
Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0 и доступна на GitHub.
Нейрозануда
и яндексовский нейропиздешь
Сначала хотел написать "да вроде норм отвечает". Потом увидел топовый комент. Передумал
Найден спичрайтер Пескова.
И дурова
Ни одного острого вопроса! НИ ОДНОГО!!!1!111
Не устану повторять - Яндекс полностью дескридитировал себя после участия в пропаганде в новостях, и фильтрации выдачи в поиске. Потому должен быть байкотирован. К разработчикам претензий нет, но к самому юр. лицу - претензии громадные. Я лично ещё в марте съехал со всех их сервисов. Разве что почта ещё осталась
байрактирован
Так это же фэсэбэ конторка. Ресурс отжали же и весь сегмент
Не читал, не читаю и не буду читать Яндекс новости и не использую поисковик
На что съехал
Да пошел ты нахуй.
Не трогайте прогеров блядь.
Они соль земли.
О, у вас появился в штате айтишник?
Не удивлюсь если они же помогают пригоженским ботов делать и мониторить комменты
Интересно спросить про войну :) на пятнашку потянет?)
жаль
Давай БЕЗ ЭТОГО
характер Алисы
Есть версия в сети? Чтобы не скачивать овердохуя и не красноглазить
Судя по примерам на скринах - что-то на уровне чат ботов из 2010-2013
Те тоже не умели на некоторые вопросы формировать ответ и просто добавляли к вопросу 2-3 слова
Последняя хороша
"скажи Навальный"
и хуй с ним
а есть юайная версия?
помню времена когда в яндексе переживали из-за того что генерилка рефератов будет использоваться ушлыми чуваками для генерации говносайтов в промышленных масштабах.
забавно что про это вообще перестали думать.
вопросик. у tj есть своя ферма видеокарт или шо?The model is supposed to run on multiple GPUs with tensor parallelism. It was tested on 4 (A100 80g) and 8 (V100 32g) GPUs, but is able to work with different configurations with ≈200GB of GPU memory in total
ТЖ работает на серверах ФСБ РФ
это даст толчок....
Ой, похоже лахтаботы обосрались и не справляются. Теперь эфир засрут нейродерьмищщем усложнив поиск нужной информации и фактажа. Слабовики жгуть.
И что с этим делать ?
Яндекс создал Капитана Очевидность.
а она денацифицирована?
YaLM 100B = Душнина.
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Кратко и чётко.
Предварительно одобренных товарищем майором
Нейроалиса
Кремлеботы теряют работу через 3…2…