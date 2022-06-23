Как пишет TechCrunch, чтобы сымитировать человеческий голос, нужна аудиозапись одной минуты речи — после её анализа колонка сможет подражать голосу другого человека, в том числе и мёртвого.

Пока технология находится в разработке и нет каких-либо подробностей, когда функция станет общедоступной и станет ли. Прасад предположил, что имитацию чужого голоса можно использовать, чтобы «увековечить память» об умершем родственнике, особенно с учётом того, как много близких люди потеряли из-за пандемии Covid-19. «Хотя ИИ не избавит от боли от потери, он поможет сохранить воспоминания», — заявил он.