Технологии
vc.ru

Amazon научит голосового помощника Alexa имитировать голоса других людей — в том числе и мёртвых Статьи редакции

Так можно будет «сохранить воспоминания» об умерших родственниках.

О новой функции рассказал старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад на конференции Amazon Re:Mars, пишет CNBC.

Во время выступления голосового помощника попросили прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки — Alexa подтвердила запрос и переключилась на более мягкий человеческий тон.

Как пишет TechCrunch, чтобы сымитировать человеческий голос, нужна аудиозапись одной минуты речи — после её анализа колонка сможет подражать голосу другого человека, в том числе и мёртвого.

Пока технология находится в разработке и нет каких-либо подробностей, когда функция станет общедоступной и станет ли. Прасад предположил, что имитацию чужого голоса можно использовать, чтобы «увековечить память» об умершем родственнике, особенно с учётом того, как много близких люди потеряли из-за пандемии Covid-19. «Хотя ИИ не избавит от боли от потери, он поможет сохранить воспоминания», — заявил он.

#новости #amazon

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18 комментариев
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Токен

Всегда мечтал о голосовом асистенте Гитлере. Отлично б мотивировал

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Руденко Сергей против войны

Тебе Гитлера в Кремле недостаточно?

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Токен

В кремле какой то бракованый

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darkAlert

порода такая - карликовый гитлер

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darkAlert

замашки у него как и у обычного, но способности карликовые

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Anti-gravity cake

я подписан на https://www.youtube.com/c/britishpathe и мне всегда ютуб на главной пытается подсунуть его речь

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Arseny Shubin

Ну что, Black Mirror, пацаны?

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Стройный магнит

Пока нет

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Стройный магнит
Так можно будет «сохранить воспоминания» об умерших родственниках

С утра сможет будить мертвая мать

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JordiTheStepbro

Алеша, вставай! На работу пора

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Стройный магнит

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Glory to Ukraine

Заставить ее говорить голосом путина, потом наложить на видеоряд и объявить о начале спецоперации в Чечне

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Токен

Увы чечня сейчас младший брат россии. Не поведутся

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Anti-gravity cake

зачем ты его травишь?

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Токен

Что бы заполнить пустоту в душе

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Паляниця

Перед отправкой в Украину будут семье выдавать

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Faraway Frog
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Легендарный блик

Ну это будет просто находка для скамеров и кардеров

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