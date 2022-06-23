Amazon научит голосового помощника Alexa имитировать голоса других людей — в том числе и мёртвых Статьи редакции
Так можно будет «сохранить воспоминания» об умерших родственниках.
О новой функции рассказал старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад на конференции Amazon Re:Mars, пишет CNBC.
Во время выступления голосового помощника попросили прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки — Alexa подтвердила запрос и переключилась на более мягкий человеческий тон.
Как пишет TechCrunch, чтобы сымитировать человеческий голос, нужна аудиозапись одной минуты речи — после её анализа колонка сможет подражать голосу другого человека, в том числе и мёртвого.
Пока технология находится в разработке и нет каких-либо подробностей, когда функция станет общедоступной и станет ли. Прасад предположил, что имитацию чужого голоса можно использовать, чтобы «увековечить память» об умершем родственнике, особенно с учётом того, как много близких люди потеряли из-за пандемии Covid-19. «Хотя ИИ не избавит от боли от потери, он поможет сохранить воспоминания», — заявил он.
Всегда мечтал о голосовом асистенте Гитлере. Отлично б мотивировал
Тебе Гитлера в Кремле недостаточно?
В кремле какой то бракованый
порода такая - карликовый гитлер
замашки у него как и у обычного, но способности карликовые
я подписан на https://www.youtube.com/c/britishpathe и мне всегда ютуб на главной пытается подсунуть его речь
Ну что, Black Mirror, пацаны?
Пока нет
С утра сможет будить мертвая мать
Алеша, вставай! На работу пора
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Заставить ее говорить голосом путина, потом наложить на видеоряд и объявить о начале спецоперации в Чечне
Увы чечня сейчас младший брат россии. Не поведутся
зачем ты его травишь?
Что бы заполнить пустоту в душе
Перед отправкой в Украину будут семье выдавать
Ну это будет просто находка для скамеров и кардеров