Из-за падения крипторынка майнить больше невыгодно.

Согласно оценкам криптоаналитика Digiconomist, потребление электроэнергии только в сети биткойнов (без учёта других сетей) упало на треть по сравнению с пиковым значением 11 июня, до 131 тераватт-часа в год. Это по-прежнему довольно много и, например, соответствует годовому потреблению Аргентины. При этом одна обычная транзакция биткойнов использует такое же количество электроэнергии, которое типичное домашнее хозяйство США использовало бы в течение 50 дней.

Снижение потребления электроэнергии для Ethereum, «программируемых денег», лежащих в основе большей части недавнего взрыва криптопроектов, было ещё более резким: с пикового уровня в 94 ТВтч в год до 46 ТВтч в год — примерно как годовое потребление Катара.

Основная причина падения одинакова для обеих валют. Потребление электроэнергии криптовалютной сетью связано с майнингом. Поскольку цена криптовалюты упала (например, биткойн упал с 69 тысяч долларов до 20 тысяч), упал и размер вознаграждения для майнеров.

В случае с майнингом биткоинов оборудование для этого нельзя перепрофилировать для чего-то другого. Ethereum же можно добывать с помощью обычного компьютера, но выгоднее всего это делать с помощью мощных видеокарт. Падение доходов от майнинга привело к наводнению рынка подержанных видеокарт графическими картами — майнеры пытаются сейчас хоть как-то окупить свои вложения.

Новости vc.ru вчера «Авито» Статьи редакции Forbes: из-за падения курса биткоина и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.