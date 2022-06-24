Количество потребляемой крупнейшими криптовалютными сетями электроэнергии сократилось на 50% Статьи редакции
Из-за падения крипторынка майнить больше невыгодно.
Согласно оценкам криптоаналитика Digiconomist, потребление электроэнергии только в сети биткойнов (без учёта других сетей) упало на треть по сравнению с пиковым значением 11 июня, до 131 тераватт-часа в год. Это по-прежнему довольно много и, например, соответствует годовому потреблению Аргентины. При этом одна обычная транзакция биткойнов использует такое же количество электроэнергии, которое типичное домашнее хозяйство США использовало бы в течение 50 дней.
Снижение потребления электроэнергии для Ethereum, «программируемых денег», лежащих в основе большей части недавнего взрыва криптопроектов, было ещё более резким: с пикового уровня в 94 ТВтч в год до 46 ТВтч в год — примерно как годовое потребление Катара.
Основная причина падения одинакова для обеих валют. Потребление электроэнергии криптовалютной сетью связано с майнингом. Поскольку цена криптовалюты упала (например, биткойн упал с 69 тысяч долларов до 20 тысяч), упал и размер вознаграждения для майнеров.
В случае с майнингом биткоинов оборудование для этого нельзя перепрофилировать для чего-то другого. Ethereum же можно добывать с помощью обычного компьютера, но выгоднее всего это делать с помощью мощных видеокарт. Падение доходов от майнинга привело к наводнению рынка подержанных видеокарт графическими картами — майнеры пытаются сейчас хоть как-то окупить свои вложения.
Сдохший майнер или перепродавец этой мути кроме парникового газа ничего не оставит на земле.
Максимально тупая и бесполезная хуйня.
Те кто прибежит и обоссыт, напишите в чём я не прав, что после себя хорошего оставит остывший криптовыблядок:
Тоже самое можно сказать и про любителей говядины, но...
А что майнить - заложено природой?
...это другое.
Любитель говядины - это потребитель, а криптомайнер - это производитель и сравнивать его логично с поваром. И тут вся разница очевидна
Майнеры тоже потребители.
Нет, майнер производит расчеты, а за это получает зарплату в виде крипты, а потом он ее тратит на что то. Повар готовит еду. Если удалить повара то люди не смогут покушать а если удалить майнера то другие майнеры не смогут переводить денюжки. Если исчезнут все майнеры, человечество не схлопнется, а если удалить всех поваров то готовить придется либо самим либо многие подохнут с голоду (армия, детские лагеря и т.д.) так что аналогия, простите, говно
Электричество - трава (корм), оборудование для майнинга - корова, майнер - фермер, биткоин - молоко (продукт).
Хорошо, в молоке кальций, без кальция человек жить не может, без биткоина вспомним 2007 жили и жили
И без интернетов жили.
https://www.forbes.com/forbes/1999/0531/6311070a.html
Кальций есть не только в молоке, человек вполне способен обходиться без молока. Здесь вопрос в другом: какие возможности дает крипта? Пример: человек вполне может обходиться без самолета или машины, но транспорт даёт возможность быстро перемещать грузы. Думаю крипта тоже даёт возможность проводить операции быстрее и минуя регулирующие органы, значит смысл в ней какой-то есть.
Крипта медленнее - это первое, второе, единственная цель зачем нужна крипта это построение свободного рынка капитала. А это не всегда хорошо
Ты точно закрыл мысль?
Любители говядины стимулируют содержание большего количества коров. От которых мы получаем ещё кучу молочных продуктов как бы. А ещё коровы полезны для экосистемы. Они для неё нормальны хотя бы в большинстве случаев, в отличие от криптомайнеров.
Мясные и молочные породы сейчас везде разные. Это только в СССР совмещали.
Для коров вырубают леса под пастбища. Пастбища оголяют почву и подвергают почву выветриванию и коррозии. Спорное утверждение, что коровы органично вписываются в экосистему.
Максимально тупая хуета. Лично для себя до сих пор не определил практической ценности со всего этого движа. Как спекулятивный ресурс может быть, но когда вопрос касается реального смысла и реальной ценности то тут до меня не доходит. Афера не и иначе
Вот именно. Главно вовремя соскочить, а до этого можно выдумывать чёрт знает что, биржи, рисовать красивые монетки тоже цепляет и хомяки несутся с деньгами, посвящать цикл передач этой поеботине ... Человек деятельная скотинка но не всегда и не туда.
Для людей которые жили в начале 90ых, ммм и всякие дом селенга тоже были чем то сверхестественным, они несли деньги веря что если по зомбоящику показали рекламу лохотрона то это честное вложение бабла. Там деньги приняли а дальше ...
А сегодня мошенники обернули обман в более яркую упаковку.
получается, цены на газ могут упасть
Причём по всему миру, интересная идея. А чуть позже и у нашего любимого дедушки станут меньше закупать газ, следовательно будет сложнее манипулировать газовыми поставками. Шантаж потеряет силу, кроме газа только ядренбатон, больше ничего уже не осталось.
То есть лучший способ освободиться от зависимости забанить крипту?
Хрен знает, штука слишком разноплановая не только для бывшего снг но и для других стран, одно точно - с этой хернёй пора кончать.
Кстати вовины фсбшники активно занимаются этим безобразием, вроде бы абхазия майнит, лектричество естественно аллах даёт тот самый, дерипаска мутит эту срань, у него целые ГЭС под рукой.
Ещё не ясно, что будет, когда Китай перестанет страдать фигнёй с локдаунами
А я помню, как пару лет назад обсуждали грядущий энергетический кризис из-за того, что ферм будет становиться больше.
Всё меняется.
+ И поставим по всему миру АЭ, пусть майнят)
это хорошо, главное не брать бу видеокарты, разве что за 30% стоимости от рекомендуемой
лол, а где этот хер, который криптомиллионер тут сидел-то, пёхаль гепарда, банан баклажаныч. вот ща фиксирует прибыль наверное, бгг.
Ему начислили какие-то циферки в личном кабинете а деньги забрали, пьёт наверно.
У нас тут криптомиллионер зависал чтоли?
НУ РЕБЯТА. вы там от батарейи отвязалйсь, чтоль?
Вероятно криптоаналитик пиздит.
Хешрейт битка напрямую зависит от энергопотребления, график хешрейта https://bitinfocharts.com/ru/comparison/bitcoin-hashrate.html#3y публичен.
Блять какой то другой мир
Помянем!