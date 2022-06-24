Технологии

Количество потребляемой крупнейшими криптовалютными сетями электроэнергии сократилось на 50% Статьи редакции

Из-за падения крипторынка майнить больше невыгодно.

Согласно оценкам криптоаналитика Digiconomist, потребление электроэнергии только в сети биткойнов (без учёта других сетей) упало на треть по сравнению с пиковым значением 11 июня, до 131 тераватт-часа в год. Это по-прежнему довольно много и, например, соответствует годовому потреблению Аргентины. При этом одна обычная транзакция биткойнов использует такое же количество электроэнергии, которое типичное домашнее хозяйство США использовало бы в течение 50 дней.

Снижение потребления электроэнергии для Ethereum, «программируемых денег», лежащих в основе большей части недавнего взрыва криптопроектов, было ещё более резким: с пикового уровня в 94 ТВтч в год до 46 ТВтч в год — примерно как годовое потребление Катара.

Основная причина падения одинакова для обеих валют. Потребление электроэнергии криптовалютной сетью связано с майнингом. Поскольку цена криптовалюты упала (например, биткойн упал с 69 тысяч долларов до 20 тысяч), упал и размер вознаграждения для майнеров.

В случае с майнингом биткоинов оборудование для этого нельзя перепрофилировать для чего-то другого. Ethereum же можно добывать с помощью обычного компьютера, но выгоднее всего это делать с помощью мощных видеокарт. Падение доходов от майнинга привело к наводнению рынка подержанных видеокарт графическими картами — майнеры пытаются сейчас хоть как-то окупить свои вложения.

Новости
vc.ru
Forbes: из-за падения курса биткоина и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на «Авито» Статьи редакции

Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.

#новости #криптовалюты

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34 комментария
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INNOспички

Сдохший майнер или перепродавец этой мути кроме парникового газа ничего не оставит на земле.
Максимально тупая и бесполезная хуйня.
Те кто прибежит и обоссыт, напишите в чём я не прав, что после себя хорошего оставит остывший криптовыблядок:

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Viktor Tolkach

Тоже самое можно сказать и про любителей говядины, но...

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Александр Прохоренко

А что майнить - заложено природой?

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Viktor Tolkach

...это другое.

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Павел Каташев

Любитель говядины - это потребитель, а криптомайнер - это производитель и сравнивать его логично с поваром. И тут вся разница очевидна

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Viktor Tolkach

Майнеры тоже потребители.

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Павел Каташев

Нет, майнер производит расчеты, а за это получает зарплату в виде крипты, а потом он ее тратит на что то. Повар готовит еду. Если удалить повара то люди не смогут покушать а если удалить майнера то другие майнеры не смогут переводить денюжки. Если исчезнут все майнеры, человечество не схлопнется, а если удалить всех поваров то готовить придется либо самим либо многие подохнут с голоду (армия, детские лагеря и т.д.) так что аналогия, простите, говно

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Веб Инструменты

Электричество - трава (корм), оборудование для майнинга - корова, майнер - фермер, биткоин - молоко (продукт).

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queueue
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Павел Каташев

Хорошо, в молоке кальций, без кальция человек жить не может, без биткоина вспомним 2007 жили и жили

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queueue

И без интернетов жили.

https://www.forbes.com/forbes/1999/0531/6311070a.html

Dig more coal -- the PCs are coming
Being digital was supposed to mean less demand for hard energy. It isn't turning out that way.
www.forbes.com
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Веб Инструменты

Кальций есть не только в молоке, человек вполне способен обходиться без молока. Здесь вопрос в другом: какие возможности дает крипта? Пример: человек вполне может обходиться без самолета или машины, но транспорт даёт возможность быстро перемещать грузы. Думаю крипта тоже даёт возможность проводить операции быстрее и минуя регулирующие органы, значит смысл в ней какой-то есть.

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Павел Каташев

Крипта медленнее - это первое, второе, единственная цель зачем нужна крипта это построение свободного рынка капитала. А это не всегда хорошо

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Великий Спецоператор

Ты точно закрыл мысль?

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Макс Карр

Любители говядины стимулируют содержание большего количества коров. От которых мы получаем ещё кучу молочных продуктов как бы. А ещё коровы полезны для экосистемы. Они для неё нормальны хотя бы в большинстве случаев, в отличие от криптомайнеров.

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Уважаемый лолипоп

Мясные и молочные породы сейчас везде разные. Это только в СССР совмещали.

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Веб Инструменты

Для коров вырубают леса под пастбища. Пастбища оголяют почву и подвергают почву выветриванию и коррозии. Спорное утверждение, что коровы органично вписываются в экосистему.

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Великий Спецоператор

Максимально тупая хуета. Лично для себя до сих пор не определил практической ценности со всего этого движа. Как спекулятивный ресурс может быть, но когда вопрос касается реального смысла и реальной ценности то тут до меня не доходит. Афера не и иначе

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INNOспички

Вот именно. Главно вовремя соскочить, а до этого можно выдумывать чёрт знает что, биржи, рисовать красивые монетки тоже цепляет и хомяки несутся с деньгами, посвящать цикл передач этой поеботине ... Человек деятельная скотинка но не всегда и не туда.
Для людей которые жили в начале 90ых, ммм и всякие дом селенга тоже были чем то сверхестественным, они несли деньги веря что если по зомбоящику показали рекламу лохотрона то это честное вложение бабла. Там деньги приняли а дальше ...
А сегодня мошенники обернули обман в более яркую упаковку.

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Соросята спасают Темнова

получается, цены на газ могут упасть

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INNOспички

Причём по всему миру, интересная идея. А чуть позже и у нашего любимого дедушки станут меньше закупать газ, следовательно будет сложнее манипулировать газовыми поставками. Шантаж потеряет силу, кроме газа только ядренбатон, больше ничего уже не осталось.

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Павел Каташев

То есть лучший способ освободиться от зависимости забанить крипту?

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INNOспички

Хрен знает, штука слишком разноплановая не только для бывшего снг но и для других стран, одно точно - с этой хернёй пора кончать.
Кстати вовины фсбшники активно занимаются этим безобразием, вроде бы абхазия майнит, лектричество естественно аллах даёт тот самый, дерипаска мутит эту срань, у него целые ГЭС под рукой.

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Kind soul

Ещё не ясно, что будет, когда Китай перестанет страдать фигнёй с локдаунами

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Колбасный Чтольц

А я помню, как пару лет назад обсуждали грядущий энергетический кризис из-за того, что ферм будет становиться больше.

Всё меняется.

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имя мое и фамилия

+ И поставим по всему миру АЭ, пусть майнят)

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MickeyRat

это хорошо, главное не брать бу видеокарты, разве что за 30% стоимости от рекомендуемой

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Нурлан Самбуров

лол, а где этот хер, который криптомиллионер тут сидел-то, пёхаль гепарда, банан баклажаныч. вот ща фиксирует прибыль наверное, бгг.

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INNOспички

Ему начислили какие-то циферки в личном кабинете а деньги забрали, пьёт наверно.

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Великий Спецоператор

У нас тут криптомиллионер зависал чтоли?

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Нурлан Самбуров
биткойнов

НУ РЕБЯТА. вы там от батарейи отвязалйсь, чтоль?

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Челмедведосвин
Согласно оценкам криптоаналитика Digiconomist, потребление электроэнергии только в сети биткойнов (без учёта других сетей) упало на треть по сравнению с пиковым значением 11 июня, до 131 тераватт-часа в год.

Вероятно криптоаналитик пиздит.
Хешрейт битка напрямую зависит от энергопотребления, график хешрейта https://bitinfocharts.com/ru/comparison/bitcoin-hashrate.html#3y публичен.

Биткоин Хешрейт график
Биткоин Средний хешрейт (hash/s) в день график
bitinfocharts.com
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Великий Спецоператор

Блять какой то другой мир

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Alexander Borshak

Помянем!

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