«Удалите приложение для отслеживания цикла»: американки опасаются раскрытия данных и гипотетических уголовных дел Статьи редакции
После отмены конституционного права на аборт в США, пользовательницы трекеров обеспокоились, данные приложений могут быть использованы против них.
24 июня Верховый суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало женщинам право на аборт по всей стране. Тринадцать штатов имеют триггерные законы, которые автоматически запретят аборты после решения Верховного суда. Общественность ожидает, что всего 26 из 50 штатов отменят или ограничат право на аборт.
Сразу после этого в сети появились призывы удалить приложения для отслеживания менструального цикла. Пользователи опасаются, что собранные ими данные могут быть использованы против них в гипотетическом уголовном деле об аборте.
TJ узнал, какие данные пользователей собирают и хранят трекеры, и могут ли они их действительно передавать полиции.
Приложения могут передавать данные пользователей полиции — и уже делали это
В типичном приложении для отслеживания цикла пользователи вводят данные, например, в какой день начались и прекратились выделения, насколько интенсивными они были, а также какие сопутствующие симптомы они испытывали.
Хотя пока нет прецедента того, как эти конкретные данные могут обрабатываться в гипотетических уголовных делах, в прошлом приложения уже сотрудничали с полицией — например, в делах против эксплуатации детей. Таким образом, имеет значение, где находится пользователь и является ли его штат одним из 26, где аборты вероятнее всего запретят.
В 2020 году некоммерческая правозащитная группа Privacy International (PI) запросила у пяти приложений для отслеживания цикла данные, собранные о сотруднике PI, который вызвался использовать приложения для проекта.
Выяснилось, что одно приложение хранит ответы на самые интимные вопросы (вроде данных о сексуальной активности) на сервере компании. Другое приложение собирало приблизительные данные о местоположении всякий раз, когда пользователь взаимодействовал с ним. Аналогичные результаты были получены и в других независимых оценках.
На что обратить внимание при выборе приложения для отслеживания цикла
Популярное бесплатное приложение для отслеживания цикла Flo, у которого 43 миллиона активных пользователей, в прошлом году уже критиковали за обмен данными. Flo информировало Facebook каждый раз, когда его пользователи указывали, что у них была менструация или они хотели забеременеть.
В ответ на отмену решения по прецедентному делу Flo опубликовало заявление, в котором анонсировало новый «анонимный режим», который удаляет личную информацию из данных пользователей, которые передаются третьим лицам. Впрочем, пока не понятно, как именно этот режим будет работать.
Некоторые призвали перейти на бесплатное приложение Clue, у которого уже насчитывается около 12 миллионов пользователей. По словам компании, любые данные о состоянии здоровья, которые она получает, являются защищёнными из-за её обязательства применять специальные меры защиты к данным о репродуктивном здоровье в соответствии с европейским законом о конфиденциальности данных. Clue заявляет, что её бизнес-модель не полагает продажу данных третьим лицам, а любые собранные данные обезличены и зашифрованы.
При выборе приложений, эксперты советуют пользователям обращать внимание на то, где хранятся их данные. Если локально, на личном устройстве, то в случае возникновения реальных проблем, суду потребуется ордер на обыск вашего телефона, который имеет «гораздо более высокую юридическую планку» для получения, чем обращение в суд. Если данные хранятся в облаке (а значит, принадлежат компании) , достаточно обращения в суд.
Кроме того, при регистрации в приложении, можно указывать специально созданную для этого электронную почту, которая нигде больше не используется — и по которой пользователя нельзя отследить.
Активисты предполагали, что общество столкнется с проблемой передачи данных о циклах
Международной группа Women Help Women выпустила приложение Euki, которое хранит данные пользователей локально, на их собственных телефонах. Благодаря нескольким уровням конфиденциальности и безопасности пользователи могут устанавливать пин-код, автоматически удалять свои локально сохраненные данные по повторяющемуся расписанию, изменять названия пунктов меню и многое другое.
Однако будущее Euki в США туманно: дело в том, что приложение не только может отслеживать менструальный цикл, но также предоставляет информацию о контрацепции и аборте — в том числе, информируя о конкретных препаратах. Теперь же всё это может быть вне закона в некоторых штатах.
Сюр какой-то, конечно. Будто новости из России.
Пиздец, куда катится этот сраный мир
где же это сжв фемки 1234 когда они так нужны
На протестах вродь вчера были.
на месте, митингуют. а что им ещё делать? с оружием пойти штурмовать здание верховного суда?
нет, насилие не решает проблемы, а создаёт новые. ну ок, надеюсь у сжв лобби получится отстоять своё.
это отчасти всех касается, все же с штатов берут пример
желаю успеха сжв лобби во всех их начинаниях, надеюсь однажды присоединиться к нему
вот так ты и стал леваком.
Будто что-то плохое
и чувствую себя прекрасно
Было бы неплохо
хлеба и зрелищ изволите?)
Ну протестах же
TJ может узнать за циклы беременности у американок , но не может получить ответ на запрос в пресс службе МВД.
Приезжайте делать аборты в Россию!
В России научились делать аборты уже родившихся детей. Правда только мужского пола и по повестке
Отправляют на курорт в одну сторону без возвращения
они приедут в соседний штат, а не в фашисткую федерацию с медициной из 19го века
У них законы из 19 века
Отменяют.
Так некоторые штаты вроде ввели ответственность за аборты в любом штате, не?
Типа уехал. сделал аборт, вернулся — сел
Когда же прпвительства отьебутся от женщин со своими запретами. Лучше бы запретили заводить детей, пока не пройдешь обучение ро воспитанию детей и базовой психологии.
А что мешает отключить доступ в интернет этому приложению? Работать оно один хрен будет, зато никакой телеметрии.
Это слишком сложно, глупо советовать массам зайти, повтыкать в настройки и тд.
А что у нас с перенаселением планеты, этот тренд уже все вышел из моды?
Радует что хотя бы некоторые компании озаботились приватностью данных пользователей.
вот я не понимаю, у них же там свободы, демократии, пол можно менять, так какого хера теперь аборты запрещены?
Снят запрет на запрет, каждый штат сам решает
Йее, штрана швабодок, мечта либертарианцев!