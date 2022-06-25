После отмены конституционного права на аборт в США, пользовательницы трекеров обеспокоились, данные приложений могут быть использованы против них.

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Flo

24 июня Верховый суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало женщинам право на аборт по всей стране. Тринадцать штатов имеют триггерные законы, которые автоматически запретят аборты после решения Верховного суда. Общественность ожидает, что всего 26 из 50 штатов отменят или ограничат право на аборт.

Сразу после этого в сети появились призывы удалить приложения для отслеживания менструального цикла. Пользователи опасаются, что собранные ими данные могут быть использованы против них в гипотетическом уголовном деле об аборте.

Jessica Khoury @jkbibliophile Delete your period tracking apps today. «Удалите свои приложения для отслеживания цикла сегодня»

TJ узнал, какие данные пользователей собирают и хранят трекеры, и могут ли они их действительно передавать полиции.

Приложения могут передавать данные пользователей полиции — и уже делали это

В типичном приложении для отслеживания цикла пользователи вводят данные, например, в какой день начались и прекратились выделения, насколько интенсивными они были, а также какие сопутствующие симптомы они испытывали.

Хотя пока нет прецедента того, как эти конкретные данные могут обрабатываться в гипотетических уголовных делах, в прошлом приложения уже сотрудничали с полицией — например, в делах против эксплуатации детей. Таким образом, имеет значение, где находится пользователь и является ли его штат одним из 26, где аборты вероятнее всего запретят.

Подход во многих штатах будет заключаться в том, чтобы криминализировать людей за действия, поиск или предоставление услуг по аборту, поэтому людям в этих штатах важно понять, что мобильное устройство — это, по сути, устройство слежения. Джеки Сингх специалист по кибербезопасности

В 2020 году некоммерческая правозащитная группа Privacy International (PI) запросила у пяти приложений для отслеживания цикла данные, собранные о сотруднике PI, который вызвался использовать приложения для проекта.

Выяснилось, что одно приложение хранит ответы на самые интимные вопросы (вроде данных о сексуальной активности) на сервере компании. Другое приложение собирало приблизительные данные о местоположении всякий раз, когда пользователь взаимодействовал с ним. Аналогичные результаты были получены и в других независимых оценках.

На что обратить внимание при выборе приложения для отслеживания цикла

Популярное бесплатное приложение для отслеживания цикла Flo, у которого 43 миллиона активных пользователей, в прошлом году уже критиковали за обмен данными. Flo информировало Facebook каждый раз, когда его пользователи указывали, что у них была менструация или они хотели забеременеть.

В ответ на отмену решения по прецедентному делу Flo опубликовало заявление, в котором анонсировало новый «анонимный режим», который удаляет личную информацию из данных пользователей, которые передаются третьим лицам. Впрочем, пока не понятно, как именно этот режим будет работать.

Flo Period Tracker @flotracker You deserve the right to protect your data. «Вы заслуживаете права на защиту своих данных»

Некоторые призвали перейти на бесплатное приложение Clue, у которого уже насчитывается около 12 миллионов пользователей. По словам компании, любые данные о состоянии здоровья, которые она получает, являются защищёнными из-за её обязательства применять специальные меры защиты к данным о репродуктивном здоровье в соответствии с европейским законом о конфиденциальности данных. Clue заявляет, что её бизнес-модель не полагает продажу данных третьим лицам, а любые собранные данные обезличены и зашифрованы.

При выборе приложений, эксперты советуют пользователям обращать внимание на то, где хранятся их данные. Если локально, на личном устройстве, то в случае возникновения реальных проблем, суду потребуется ордер на обыск вашего телефона, который имеет «гораздо более высокую юридическую планку» для получения, чем обращение в суд. Если данные хранятся в облаке (а значит, принадлежат компании) , достаточно обращения в суд.

Кроме того, при регистрации в приложении, можно указывать специально созданную для этого электронную почту, которая нигде больше не используется — и по которой пользователя нельзя отследить.

Активисты предполагали, что общество столкнется с проблемой передачи данных о циклах

Международной группа Women Help Women выпустила приложение Euki, которое хранит данные пользователей локально, на их собственных телефонах. Благодаря нескольким уровням конфиденциальности и безопасности пользователи могут устанавливать пин-код, автоматически удалять свои локально сохраненные данные по повторяющемуся расписанию, изменять названия пунктов меню и многое другое.