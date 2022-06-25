Робот B1 также прокатил на себе человека весом более ста килограмм.

Китайская компания Unitree Robotics показала возможности четвероногого робота В1: он может полностью погружаться под воду и ходить по дну. Необходимо лишь, чтобы антенна, принимающая сигнал, в этот момент возвышалась над уровнем воды.

Кроме того, инженеры продемонстрировали максимальную грузоподъемность робота при ходьбе по суше. Сначала они закрепили на нём груз массой 80 килограмм, а потом прокатили человека весом 103,4 килограмма.