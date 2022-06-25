Технологии

Китайские разработчики показали четвероногого робота, который может ходить под водой Статьи редакции

Робот B1 также прокатил на себе человека весом более ста килограмм.

Китайская компания Unitree Robotics показала возможности четвероногого робота В1: он может полностью погружаться под воду и ходить по дну. Необходимо лишь, чтобы антенна, принимающая сигнал, в этот момент возвышалась над уровнем воды.

Кроме того, инженеры продемонстрировали максимальную грузоподъемность робота при ходьбе по суше. Сначала они закрепили на нём груз массой 80 килограмм, а потом прокатили человека весом 103,4 килограмма.

#новости #роботы

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7 комментариев
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хруст
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Mr. K

мб 103,45 кг?

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Павел Каташев

Не, под тобой уже сломается

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Алый волк

осталось прикрутить в него генератор на 3000 вольт

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wolik

Подождите... а как он дышит?

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Voronezh Morning Herald

Потом он залез в кровать джонни деппа и насрал

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Voronezh Morning Herald

По словам эмбер

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