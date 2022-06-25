NASA отложило миссию к астероиду Психея из-за задержек в тестировании навигационного ПО Статьи редакции
Ещё в 2021 году разработка программного обеспечения GNC и испытательного стенда серьёзно отставала от графика.
NASA отказалось от миссии к астероиду Психея в 2022 году, потому что не успело завершить тестирования ПО наведения, навигации и управления (GNC) до закрытия окна его запуска.
Представители проекта заявили, что проблема была не в самом программном обеспечении GNC (хотя оно тоже разрабатывалось с задержками), а скорее в испытательном стенде, используемом для тестирования этого ПО путём имитации космического корабля.
Перенос миссии означает, что достигнуть Психеи удастся гораздо позже, чем ожидалось. Если бы корабль запустили в этом году, то он достиг бы цели в 2026 году. Позднее же, из-за изменения орбитальных позиций Психеи и Земли, путь до астероида существенно увеличится: если корабль стартует в 2023 году, то достигнет цели лишь в 2029, а если аппарат запустят в 2024, то он прибудет в окрестности Психеи только в 2030.
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