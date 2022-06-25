Ещё в 2021 году разработка программного обеспечения GNC и испытательного стенда серьёзно отставала от графика.

NASA

NASA отказалось от миссии к астероиду Психея в 2022 году, потому что не успело завершить тестирования ПО наведения, навигации и управления (GNC) до закрытия окна его запуска.

Представители проекта заявили, что проблема была не в самом программном обеспечении GNC (хотя оно тоже разрабатывалось с задержками), а скорее в испытательном стенде, используемом для тестирования этого ПО путём имитации космического корабля.

Испытательный стенд — это, по сути, расширенная симуляция реального космического корабля, сочетание аппаратного и программного обеспечения. Он предназначен для создания копии полётной системы, на которой можно запустить ПО, чтобы проверить работу всех элементов. Генри Стоун руководитель проекта Psyche в Лаборатории реактивного движения

Перенос миссии означает, что достигнуть Психеи удастся гораздо позже, чем ожидалось. Если бы корабль запустили в этом году, то он достиг бы цели в 2026 году. Позднее же, из-за изменения орбитальных позиций Психеи и Земли, путь до астероида существенно увеличится: если корабль стартует в 2023 году, то достигнет цели лишь в 2029, а если аппарат запустят в 2024, то он прибудет в окрестности Психеи только в 2030.