Ранее рекорд принадлежал электрокару Lucid Air, который может проехать 830 километров, не заряжаясь.

Mercedes

Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX проехал 1,2 тысячи километров между Германией и Великобританией на одной зарядке. Путь занял 14,5 часов при средней скорости 83 километра в час, на отдельных участках электрокар разгонялся до 140 километров в час.

Более того, Mercedes заявил, что кондиционер работал около восьми часов в течение поездки. А ведь кондиционер, как считается, может очень сильно разряжать аккумулятор электромобиля.

Этой поездкой Mercedes поставил новый рекорд. Самым дальнобойным из доступных на рынке электромобилем является Lucid Air (830 километров), а Tesla Model S может проехать около 650 километров.

Mercedes не планирует массовое производство Vision EQXX — автомобиль будет использоваться компания для тестирования новых технологий.