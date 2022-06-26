Электрокар от Mercedes-Benz проехал 1202 километра без подзарядки — больше, чем могут все другие доступные электромобили Статьи редакции
Ранее рекорд принадлежал электрокару Lucid Air, который может проехать 830 километров, не заряжаясь.
Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX проехал 1,2 тысячи километров между Германией и Великобританией на одной зарядке. Путь занял 14,5 часов при средней скорости 83 километра в час, на отдельных участках электрокар разгонялся до 140 километров в час.
Более того, Mercedes заявил, что кондиционер работал около восьми часов в течение поездки. А ведь кондиционер, как считается, может очень сильно разряжать аккумулятор электромобиля.
Этой поездкой Mercedes поставил новый рекорд. Самым дальнобойным из доступных на рынке электромобилем является Lucid Air (830 километров), а Tesla Model S может проехать около 650 километров.
Mercedes не планирует массовое производство Vision EQXX — автомобиль будет использоваться компания для тестирования новых технологий.
Жаль
Я думаю, что там такая вундераафля, что для серийки он будет слишком дорогой даже по меркам мерса. Постепенно просто допилят и растащат фичи на другие серийные модели, что даст лишних 200-300 километров в разрезе пяти лет всем машинам
Конечно, удивительно, как в итоге меньше чем за 10 лет мы приходим к тому, что можно быть недовольным двс из-за того, что на одном баке можно так мало проехать
Современный двухлитровый дизель на среднего размера машине позволяет 4-5 литров на сотню выжимать, с баком 60+ литров это полторы тысячи километров запас хода.
С другой стороны, 1000-1300 км за день это просто уже такой теоретический максимум того, сколько можно в одно рыло за сутки проехать, да и то минимум 1-2 остановки надо сделать. Я бы лично задумался о покупке электрички, если бы был запас хода 700+ км (реальный, зимой) и не больше часа зарядка, включая ожидание очереди на нее на автобане
Вот и я примерно так же мыслю. Если уж задумываться об экономии, то (из личного опыта) старенький гольф 1.4 тди по трассе показывал 3.4 на пробеге в 400км
Хотя идея с плагином в качестве ситикара меня преследует уже давно.
Ой сомневаюсь.
Дизайн не особо, но надеюсь мы скоро увидим автомобили с 600+ miles range на дорогах
Дизайн обусловлен аэродинамикой. Тут особо не разгуляешься.
Ну как сказать. Здесь конкретно Cd равен 0.17 - это реально круто, и без такого дизайна задней части этого не достичь. Но вот у какого-нибудь EQS серийного мерса - 0.20, что на тот момент было лучшим для серийного авто, но дизайн среднее между обмылком и вывернутой ванной, а вот у конкурентов с чуточку большим кф сопротивления - уже красивые авто.