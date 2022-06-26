Технологии

Армия США решила передать Украине робопса-сапера, разработанного Boston Dynamics Статьи редакции

Робот будет помогать в разминировании.

Getty Images

Армия США отправит в Украину одного из двух своих роботов-собак производства Boston Dynamics для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в районах под Киевом — в Буче и Броварах. Робопёс отправится на службу в американскую компанию HALO Trust, которая заключила несколько контрактов на разминирование в Украине.

Развернув роботизированную руку вместо головы, робот по имени Спот может перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы в места, где их затем можно безопасно утилизировать.

#новости #конфликтвукраине #роботы #bostondynamics

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27 комментариев
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Виталя Вентилятор

Украина 2022: Starlink и Boston Dynamics
Россия 2022: Чемодан с говном и Вкусно и точка

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Столичный меч

Чемодан с говном и точка.

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Виталя Вентилятор

но ведь вкусно?

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Столичный меч

Если хавают, значит вкусно!

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Пушистый зверек

и добавки просят

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Сергей Самсунг

Говорят, что мало положили и просят прядрёнее

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Архангел Валька
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darkAlert

Какой лидер такие и победы

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Питухан

Starlink и Boston Dynamics — это не продукты, созданные Украиной.

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Александр Прохоренко

Как и вкусно и точка - не продукт, созданный в России, да и сомневаюсь, что чемодан отечественный

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Vandal Savage
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пепси

YOU DON'T SAY

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Ukrainian bagel

Зато чемодан с говном свое, да? Родненькое?

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Евген Коновалец

Патрона хоть погладить можно

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TM

Робопса тоже

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Рамшташн говорит

Робопес и Патрон спасают жизни. Пора снимать сериал. За идею мне виски.

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Архангел Валька

Прямые или косые?

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Закрытый кубок

Пиар в чистом виде. Хули толку с этой одной собаки? Только видосики снимать.

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Колбасный Чтольц

1. Пиар
2. Испытание в условиях реальных боевых действий
3. Военная помощь

Сплошной профит.

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Закрытый кубок

У них было дохера возможностей испытать в боевых условиях. А помощи почти ноль.

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Колбасный Чтольц

Ну раз тебе не нравится.
Сейчас позвоню Блинкену, заберут обратно.

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Александр Прохоренко

А ты что думаешь их там 10000 таких роботов? Или они стоят как банка колы и производятся на конвейере? 1 собака > 0 собак

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0x002CBE05

Скоро он СДЕКом поедет в Россию

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God Damn

Танцы на минах посмотрим)

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Грустная Псина

Сможет ли этот робот вскидывать свою руку в правильном приветствии?

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Недоперепил

Опасно шутишь, но неплохо. Но опасно.

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Сергей Самсунг

Ну наконец-то

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