Армия США отправит в Украину одного из двух своих роботов-собак производства Boston Dynamics для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в районах под Киевом — в Буче и Броварах. Робопёс отправится на службу в американскую компанию HALO Trust, которая заключила несколько контрактов на разминирование в Украине.