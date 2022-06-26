Армия США решила передать Украине робопса-сапера, разработанного Boston Dynamics Статьи редакции
Робот будет помогать в разминировании.
Армия США отправит в Украину одного из двух своих роботов-собак производства Boston Dynamics для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов в районах под Киевом — в Буче и Броварах. Робопёс отправится на службу в американскую компанию HALO Trust, которая заключила несколько контрактов на разминирование в Украине.
Развернув роботизированную руку вместо головы, робот по имени Спот может перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы в места, где их затем можно безопасно утилизировать.
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Украина 2022: Starlink и Boston Dynamics
Россия 2022: Чемодан с говном и Вкусно и точка
Чемодан с говном и точка.
но ведь вкусно?
Если хавают, значит вкусно!
и добавки просят
Говорят, что мало положили и просят прядрёнее
Какой лидер такие и победы
Starlink и Boston Dynamics — это не продукты, созданные Украиной.
Как и вкусно и точка - не продукт, созданный в России, да и сомневаюсь, что чемодан отечественный
YOU DON'T SAY
Зато чемодан с говном свое, да? Родненькое?
Патрона хоть погладить можно
Робопса тоже
Робопес и Патрон спасают жизни. Пора снимать сериал. За идею мне виски.
Прямые или косые?
Пиар в чистом виде. Хули толку с этой одной собаки? Только видосики снимать.
1. Пиар
2. Испытание в условиях реальных боевых действий
3. Военная помощь
Сплошной профит.
У них было дохера возможностей испытать в боевых условиях. А помощи почти ноль.
Ну раз тебе не нравится.
Сейчас позвоню Блинкену, заберут обратно.
А ты что думаешь их там 10000 таких роботов? Или они стоят как банка колы и производятся на конвейере? 1 собака > 0 собак
Скоро он СДЕКом поедет в Россию
Танцы на минах посмотрим)
Сможет ли этот робот вскидывать свою руку в правильном приветствии?
Опасно шутишь, но неплохо. Но опасно.
Ну наконец-то