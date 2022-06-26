Инженер Google создал ИИ, который помогает найти потомков жертв Холокоста по фотографии Статьи редакции
На платформе From Numbers to Names (N2N) можно сопоставить лица с изображениями более 170 тысяч людей, живших в Европе в начале XX века.
Даниел Патт, 40-летний инженер-программист из Google, разработал управляемую искусственным интеллектом платформу распознавания лиц, которая может сканировать фотографии из довоенной Европы и времён Холокоста — и связывать полученные изображения с людьми, живущими сегодня.
Для того, чтобы попытаться найти своего предка, надо загрузить фотографию лица на сайт проекта — система выдаст до десяти фотографий, на которых изображены лица, наиболее похожие на предоставленное пользователем.
ИИ уже проанализировал почти полмиллиона фотографий, содержащих около двух миллионов лиц. Патт работает с архивами и благотворительными организациями, чтобы получить доступ к ещё 700 тысячам изображений, сделанных до и во времена Холокоста. Кроме того, в N2N начали анализировать видео из архива Стивена Спилберга.
Инженер работает над проектом один с 2016 года. Патт, родившийся и проживающий в Нью-Йорке, решил заняться этим после посещения Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.
Хотя N2N ещё не совершенен, ПО уже использовали для поиска среди сотен тысяч фотографий, чтобы идентифицировать лица для Мемориального музея Холокоста в США (USHMM). Патт хотел бы сотрудничать с музеями, школами, научно-исследовательскими институтами и другими организациями, которые занимаются темой Холокоста.
Опасная технология