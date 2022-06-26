На платформе From Numbers to Names (N2N) можно сопоставить лица с изображениями более 170 тысяч людей, живших в Европе в начале XX века.

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Скриншот сайта From Numbers to Names

Даниел Патт, 40-летний инженер-программист из Google, разработал управляемую искусственным интеллектом платформу распознавания лиц, которая может сканировать фотографии из довоенной Европы и времён Холокоста — и связывать полученные изображения с людьми, живущими сегодня.

Для того, чтобы попытаться найти своего предка, надо загрузить фотографию лица на сайт проекта — система выдаст до десяти фотографий, на которых изображены лица, наиболее похожие на предоставленное пользователем.

ИИ уже проанализировал почти полмиллиона фотографий, содержащих около двух миллионов лиц. Патт работает с архивами и благотворительными организациями, чтобы получить доступ к ещё 700 тысячам изображений, сделанных до и во времена Холокоста. Кроме того, в N2N начали анализировать видео из архива Стивена Спилберга.

Инженер работает над проектом один с 2016 года. Патт, родившийся и проживающий в Нью-Йорке, решил заняться этим после посещения Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.

Я не мог избавиться от ощущения, что потенциально прошел мимо фотографии члена семьи, даже не подозревая об этом. Я внук переживших Холокост, все [мои предки] из Польши. Даниел Патт