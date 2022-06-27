Их будут использовать для увеличения силы верхней части тела и повышения выносливости людей с ограниченной подвижностью.

Фото: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Учёные Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали экзомускулы, которые служат дополнительным слоем мышц. Экзомускулы определяют, какое движение хочет сделать человек, и укорачивают нужный кабель в ткани, словно искусственное сухожилие. Так они поддерживают движение владельца. Помощь, как заявляют создатели устройства, всегда соответствует движениям пользователя и может быть адаптирована к индивидуальными предпочтениям.

Исследователи протестировали прототип на двенадцати людях, из которых двое были с нарушениями опорно-двигательного аппарата: с мышечной дистрофией и с травмой спинного мозга. Отмечается, что выносливость у здоровых испытуемых увеличилась на треть, у человека с мышечной дистрофией — на 60%, а участник с травмой спинного мозга смог выполнять упражнения в три раза дольше.

Однако, как отмечают учёные, для выхода на рынок продукту нужно время. Теперь исследователи будут тестировать прототип за пределами лаборатории. Также они стремятся уменьшить устройство в размерах и массе (сейчас привод и блок управления весят четыре килограмма), а также сосредоточиться на одной функции — поддержке плеч пользователя при поднятии рук.