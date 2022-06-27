Технологии
Примитивный холод

Учёные из Швейцарии разработали носимые экзомускулы Статьи редакции

Их будут использовать для увеличения силы верхней части тела и повышения выносливости людей с ограниченной подвижностью.

Фото: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Учёные Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали экзомускулы, которые служат дополнительным слоем мышц. Экзомускулы определяют, какое движение хочет сделать человек, и укорачивают нужный кабель в ткани, словно искусственное сухожилие. Так они поддерживают движение владельца. Помощь, как заявляют создатели устройства, всегда соответствует движениям пользователя и может быть адаптирована к индивидуальными предпочтениям.

Исследователи протестировали прототип на двенадцати людях, из которых двое были с нарушениями опорно-двигательного аппарата: с мышечной дистрофией и с травмой спинного мозга. Отмечается, что выносливость у здоровых испытуемых увеличилась на треть, у человека с мышечной дистрофией — на 60%, а участник с травмой спинного мозга смог выполнять упражнения в три раза дольше.

Однако, как отмечают учёные, для выхода на рынок продукту нужно время. Теперь исследователи будут тестировать прототип за пределами лаборатории. Также они стремятся уменьшить устройство в размерах и массе (сейчас привод и блок управления весят четыре килограмма), а также сосредоточиться на одной функции — поддержке плеч пользователя при поднятии рук.

#новости #технологии

576 просмотров
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14 комментариев
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Пограничный ихтиандр

ееееее киберимпланты чтобы втащить гопоте

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Старинный Кирилл

Это скорее нанокостюм

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Пограничный ихтиандр

максимум маскировки.

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Магнитный цветок

Как в крайзисе

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Андрей Лагутин

Подтверждаю, очень удобно. Только забрал у инженера в портовом узле

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EdisonsLamp

Хароош

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Магнитный цветок

штош

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Примитивный холод

даже с экзомускулами им не победить штошей

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Магнитный цветок

Но пусть стараются!

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Примитивный холод

штош

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Дмитрий Царь

Экзоштош

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Примитивный холод

да
штоши будут первыми, кто киборгизируется

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Магнитный цветок

Штош-киборг 1.0

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Кенчанский
Их будут использовать для увеличения силы верхней части тела и повышения выносливости людей с ограниченной подвижностью

Или продадут технологию тем, кто будет заинтересован в интеграции подобного в военную промышленность? 😁

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