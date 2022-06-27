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Технологии

«КамАЗ» представил 50-тонный беспилотный самосвал без кабины Статьи редакции

Его проектировали для работы в карьерах.

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На выездном заседании Совета директоров «КамАЗ», в котором принимал участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, показали беспилотный самосвал «КамАЗ-6559». Он получил имя «Юпитер-30», пишут Autonews и Motor.ru.

Беспилотник оснастили видеокамерами, защищёнными от пыли, грязи и влаги, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики. Также есть GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация. В автомобиле реализован челночный режим движения: машина после загрузки без разворотов едет на место разгрузки, и там, разгрузившись также без разворотов, двигается в обратном направлении.

Как пояснили представители завода, «Юпитер-30» создан для перевозки разрыхлённой горной массы или руды по «безлюдной технологии». В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя. Автомобиль способен перевозить груз массой до 27 тонн в полностью автоматическом либо дистанционном режиме. При этом скорость его движения не превысит 56 км/ч.

«Юпитер-30» оснащён камазовским рядным шестицилиндровым двигателем 910.12-450 рабочим объёмом 11,9 л. Мотор приводит в действие электрический генератор, который даёт энергию для тягового электродвигателя и заряжает тяговые аккумуляторные батареи. Габариты составляют 8769 х 2709 х 3499 мм, снаряжённая масса шасси — 23 тонн. Оба моста обладают одинаковой нагрузкой — до 25 тонн.

#беспилотники #камаз

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20 комментариев
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Риша Мясов

Как дела с новым трамваем? Такая же судьба и у этого камаза будет

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Приемлемый Русский

зачем? труд человека же в россии ничего не стоит. скорей всего сделали просто в стол, чтоб прототип по выставкам покрутить

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Человек кусает собаку

Ну что, нашли уже точную копию которая послужила прототипом?

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Sun City

у Volvo похожий самосвал был

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Spoki
безлюдная технология

а что, мне нравится. Тонна смыслов

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Видный хичхакер

Спасибо, что не "бесчеловечная".

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Щячло Попячтса

Ждём коммерческого производства.

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D13

В Реале будет так

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Недостаточный лолипоп
беспилотный самосвал «КамАЗ-6559» получил имя «Юпитер-30»

Типа «Юпитер-30» лучше, чем «КамАЗ-6559»?

Или надо говорить самосвал «КамАЗ-6559 Юпитер-30»?

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Alex V

камаз-6559 это маркировка по госту, типа как ваз-2109 "самара", газ-3110 "волга" и т.д.

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Клаус Шульце

Дайте угадаю, он так и останется в единственном экземпляре.

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Ахтубинский Подводный Флот

ну, дизайн стильненький, в параллельной вселенной он скоро пойдет в серию

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DanteJohn

Вот когда хотя бы серию в 1000 сделают, можно будет посмотреть.

А похожего типа концепты ещё в 16 году были
https://www.engadget.com/2016-09-29-komatsus-self-driving-dump-truck-doesnt-even-have-a-cab.html
https://irim3.com/comauto/news/skaniya-predstavila-bespilotnyy-samosval-bez-kabiny/

Komatsu's self-driving dump truck doesn't even…
Despite the dream of the self-driving car, most autonomous vehicles still have a steering wheel…
www.engadget.com
Скания представила беспилотный самосвал без…
Полностью автономный грузовой автомобиль Scania AXL может работать в шахтах
irim3.com
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Alex V

Ну отставание в 6 лет от мировых брендов это очень неплохо. Было.

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Alex V

О, довоенные технологии.

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Нурлан Самбуров

красивое

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Jefftukang Jeff

а в карьерах работать будет?

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wolik

Как катафалк для хуйла, даже ни чего так.
Особенно если с гробом вдруг на похоронах взбеситься и начнёт давить всех подряд.

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Нищий крюк
по «безлюдной технологии»
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Нищий крюк

Мне нравится, красивый. Прикиньте как было бы заебись если б такое на самом деле делали? Без попилов, проёбов и откровенного обмана?

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