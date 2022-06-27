«КамАЗ» представил 50-тонный беспилотный самосвал без кабины Статьи редакции
Его проектировали для работы в карьерах.
На выездном заседании Совета директоров «КамАЗ», в котором принимал участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, показали беспилотный самосвал «КамАЗ-6559». Он получил имя «Юпитер-30», пишут Autonews и Motor.ru.
Беспилотник оснастили видеокамерами, защищёнными от пыли, грязи и влаги, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики. Также есть GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация. В автомобиле реализован челночный режим движения: машина после загрузки без разворотов едет на место разгрузки, и там, разгрузившись также без разворотов, двигается в обратном направлении.
Как пояснили представители завода, «Юпитер-30» создан для перевозки разрыхлённой горной массы или руды по «безлюдной технологии». В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя. Автомобиль способен перевозить груз массой до 27 тонн в полностью автоматическом либо дистанционном режиме. При этом скорость его движения не превысит 56 км/ч.
«Юпитер-30» оснащён камазовским рядным шестицилиндровым двигателем 910.12-450 рабочим объёмом 11,9 л. Мотор приводит в действие электрический генератор, который даёт энергию для тягового электродвигателя и заряжает тяговые аккумуляторные батареи. Габариты составляют 8769 х 2709 х 3499 мм, снаряжённая масса шасси — 23 тонн. Оба моста обладают одинаковой нагрузкой — до 25 тонн.
Как дела с новым трамваем? Такая же судьба и у этого камаза будет
зачем? труд человека же в россии ничего не стоит. скорей всего сделали просто в стол, чтоб прототип по выставкам покрутить
Ну что, нашли уже точную копию которая послужила прототипом?
у Volvo похожий самосвал был
а что, мне нравится. Тонна смыслов
Спасибо, что не "бесчеловечная".
Ждём коммерческого производства.
В Реале будет так
Типа «Юпитер-30» лучше, чем «КамАЗ-6559»?
Или надо говорить самосвал «КамАЗ-6559 Юпитер-30»?
камаз-6559 это маркировка по госту, типа как ваз-2109 "самара", газ-3110 "волга" и т.д.
Дайте угадаю, он так и останется в единственном экземпляре.
ну, дизайн стильненький, в параллельной вселенной он скоро пойдет в серию
Вот когда хотя бы серию в 1000 сделают, можно будет посмотреть.
А похожего типа концепты ещё в 16 году были
https://www.engadget.com/2016-09-29-komatsus-self-driving-dump-truck-doesnt-even-have-a-cab.html
https://irim3.com/comauto/news/skaniya-predstavila-bespilotnyy-samosval-bez-kabiny/
Ну отставание в 6 лет от мировых брендов это очень неплохо. Было.
О, довоенные технологии.
красивое
а в карьерах работать будет?
Как катафалк для хуйла, даже ни чего так.
Особенно если с гробом вдруг на похоронах взбеситься и начнёт давить всех подряд.
Мне нравится, красивый. Прикиньте как было бы заебись если б такое на самом деле делали? Без попилов, проёбов и откровенного обмана?