Его проектировали для работы в карьерах.

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На выездном заседании Совета директоров «КамАЗ», в котором принимал участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, показали беспилотный самосвал «КамАЗ-6559». Он получил имя «Юпитер-30», пишут Autonews и Motor.ru.

Беспилотник оснастили видеокамерами, защищёнными от пыли, грязи и влаги, 2D- и 3D-лидары, ультразвуковые датчики. Также есть GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация. В автомобиле реализован челночный режим движения: машина после загрузки без разворотов едет на место разгрузки, и там, разгрузившись также без разворотов, двигается в обратном направлении.

Как пояснили представители завода, «Юпитер-30» создан для перевозки разрыхлённой горной массы или руды по «безлюдной технологии». В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя. Автомобиль способен перевозить груз массой до 27 тонн в полностью автоматическом либо дистанционном режиме. При этом скорость его движения не превысит 56 км/ч.