Неизвестная* ракета врезалась в Луну — никто на Земле не признается, чья она

Эксперты считают, что ракета, скорее всего, принадлежит Китаю, но страна это отрицает.

NASA

4 марта 2022 года ракета, которую NASA отслеживал в космосе с 2015 года, врезалась в Луну. Её происхождение неясно: есть предположение, что она связана с китайской лунной миссией 2014 года (Chang’e 5-T1). Однако Китай оспаривает это, заявив, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».

Билл Грей, астроном, создавший программное обеспечение, которое отслеживает объекты в космосе, заявил, что «на 99,9% уверен, что это China 5-T1». В пользу этого также говорит тот факт, что, хотя Китай объявляет о своих запусках и транслирует их по телевидению, он не раскрывает маршруты.

Столкновение не было похоже ни на что, виденное ранее. Необычно то, что после столкновения образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.

Это может указывать на то, что ракета имело большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака. NASA