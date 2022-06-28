Технологии

Неизвестная ракета врезалась в Луну — никто на Земле не признается, чья она Статьи редакции

Эксперты считают, что ракета, скорее всего, принадлежит Китаю, но страна это отрицает.

NASA

4 марта 2022 года ракета, которую NASA отслеживал в космосе с 2015 года, врезалась в Луну. Её происхождение неясно: есть предположение, что она связана с китайской лунной миссией 2014 года (Chang’e 5-T1). Однако Китай оспаривает это, заявив, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».

Билл Грей, астроном, создавший программное обеспечение, которое отслеживает объекты в космосе, заявил, что «на 99,9% уверен, что это China 5-T1». В пользу этого также говорит тот факт, что, хотя Китай объявляет о своих запусках и транслирует их по телевидению, он не раскрывает маршруты.

Столкновение не было похоже ни на что, виденное ранее. Необычно то, что после столкновения образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.

Это может указывать на то, что ракета имело большие массы на каждом конце: обычно у израсходованной ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака.

NASA

#космос #nasa #луна

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30 комментариев
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Невыносимый Данила
никто Земле не признается, чья она

Значит, это ракета не с Земли. Дело раскрыто

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Гусь

Очевидных вещей не понимают.

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Эстетический шар
Неизвестная* ракета врезалась в Луну — никто на Земле не признается, чья она

* - возможно принадлежит Казахстану

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Уютный Багажник

Почему не Монголии?

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Монголия

Не наша

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Уютный Багажник

бля)))))

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Эстетический шар

Потому что Токаев не признал ордло

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Уютный Багажник

Кстати, а что по этому поводу Монголия говорила, интересно

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ДедМазаус

Сейчас быстренько очкастенький пиздун расскажет про базы нацистов на луне, пораженные высокоточными россиянскими ракетами. #аналлоговнет#

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Нурлан Самбуров

НЕ ТРОЖБ ДЕКСТЕРА

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Имя любимое мое

где логи Лебовски?

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Клювом ништ клац-клас

Про нацистов на Луне уже кино сняли - Iron Sky и Iron Sky 2

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Константин Иванов

В последней сводке Минобороны РФ сказали, что эта ракета уничтожила склады с западным вооружением.

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German B

целились в завод под киевом

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Vesper

Межпланетная сво начинается.
Землянам наваляют, конечно

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Дед Макар

уже Луну бомбят

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Нурлан Самбуров

Будущее нас тупило.

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Дикая Морковка

Коммунисты как всегда

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Кошка Жена

Да блять...

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TJaba

А я говорил, ну все, ща тж опять упадет

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Глобальный утюг

Кхе-кхе
У меня лично только эта статья и открывается.

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Глобальный утюг

Приходится тут писать комментарии, хотя по теме мне сказать и нечего.

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Михаил

словно на тж бывало иначе

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Глобальный утюг

Когда работает лента, иногда можно читать, а не писать.

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Alex Ivanov

Сто пудов у стулолицего,испытывал лазерное оружие)

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Роботы из зубной пасты

Интересно, они были с астронавтами?

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Конструктивный месяц

https://youtu.be/hRdYz8cnOW4 🤔🤔🤔 где то я уже это видел.

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Драгоценный ихтиандр

шесть лет дрейфовала и нашла куда прилететь?

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Сырой диод

на Луне уже обнаружили неизвестный вирус, объявлен карантин, Китай все отрицает

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kinkysweets
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