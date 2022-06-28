Неизвестная ракета врезалась в Луну — никто на Земле не признается, чья она Статьи редакции
Эксперты считают, что ракета, скорее всего, принадлежит Китаю, но страна это отрицает.
4 марта 2022 года ракета, которую NASA отслеживал в космосе с 2015 года, врезалась в Луну. Её происхождение неясно: есть предположение, что она связана с китайской лунной миссией 2014 года (Chang’e 5-T1). Однако Китай оспаривает это, заявив, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».
Билл Грей, астроном, создавший программное обеспечение, которое отслеживает объекты в космосе, заявил, что «на 99,9% уверен, что это China 5-T1». В пользу этого также говорит тот факт, что, хотя Китай объявляет о своих запусках и транслирует их по телевидению, он не раскрывает маршруты.
Столкновение не было похоже ни на что, виденное ранее. Необычно то, что после столкновения образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров.
Значит, это ракета не с Земли. Дело раскрыто
Очевидных вещей не понимают.
* - возможно принадлежит Казахстану
Почему не Монголии?
Не наша
бля)))))
Потому что Токаев не признал ордло
Кстати, а что по этому поводу Монголия говорила, интересно
Сейчас быстренько очкастенький пиздун расскажет про базы нацистов на луне, пораженные высокоточными россиянскими ракетами. #аналлоговнет#
НЕ ТРОЖБ ДЕКСТЕРА
где логи Лебовски?
Про нацистов на Луне уже кино сняли - Iron Sky и Iron Sky 2
В последней сводке Минобороны РФ сказали, что эта ракета уничтожила склады с западным вооружением.
целились в завод под киевом
Межпланетная сво начинается.
Землянам наваляют, конечно
уже Луну бомбят
Будущее нас тупило.
Коммунисты как всегда
Да блять...
А я говорил, ну все, ща тж опять упадет
Кхе-кхе
У меня лично только эта статья и открывается.
Приходится тут писать комментарии, хотя по теме мне сказать и нечего.
словно на тж бывало иначе
Когда работает лента, иногда можно читать, а не писать.
Сто пудов у стулолицего,испытывал лазерное оружие)
Интересно, они были с астронавтами?
https://youtu.be/hRdYz8cnOW4 🤔🤔🤔 где то я уже это видел.
шесть лет дрейфовала и нашла куда прилететь?
на Луне уже обнаружили неизвестный вирус, объявлен карантин, Китай все отрицает