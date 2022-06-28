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Технологии

Криптозима: биткоин-майнеры распродают активы, из-за чего монета может падать ещё сильнее Статьи редакции

Вырученные за добычу биткоинов средства уже не покрывают расходы на электроэнергию.

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По данным Arcane Research, майнеры биткоинов фактически продали больше биткоинов, чем получили в результате майнинга

Майнеры биткоинов распродают запасы криптовалюты из-за падения её стоимости, роста цен на энергию и усиления конкуренции, которые сказываются на прибыльности, пишет Reuters. Тенденция усиливается: если в апреле 2022 года майнеры продали 20% из добытых биткоинов, то в мае этот показатель приближен к 100%.

Ранее майнеры оставляли добытую криптовалюту себе в надежде на более высокую возможную прибыль по мере роста стоимости биткоинов. Но из-за того, что рынок падает — стоимость биткоина 18 июня опустилась ниже 19 тысяч долларов — майнеры прекратили это делать.

За последние шесть месяцев скорость хэширования и сложность майнинга увеличились, а цена биткоина упала. Оба эти фактора являются негативными для существующих майнеров, поскольку работают на снижение маржи.

Джо Бернетт
аналитик компании Blockware Solutions, занимающейся добычей биткоинов

Таким образом, майнеры вынуждены распродавать криптоактивы, чтобы компенсировать затраты на электроэнергию — и остаться в хоть каком-то плюсе.

Проблема усугубляется тем, что добыча биткоинов требует больших затрат электроэнергии, которая дорожает по всему миру. Согласно Кембриджскому индексу потребления биткоинов, майнеры потребляют больше электроэнергии, чем целые Казахстан и Филиппины.

Кроме того, сокращается и награда за майнинг — при добыче каждого 210-тысячного блока она падает в два раза. Сейчас за проверку блока в блокчейне майнер получает по 6,5 биткоинов, но уже через полтора года сможет заработать на этом чуть более трёх монет.

При этом майнеры сами способствуют падению стоимости криптовалюты: по данным CoinMetrics, они в совокупности владеют около 800 тысячами биткоинов. Крупные компании (в их числе — Bitfarms, Riot Blockchain и Core Scientific) публично объявили о распродаже активов. Некоторые майнеры, в том числе Bitfarms, используют вырученные средства для заключения соглашений о финансировании операций и осуществления платежей за дорогостоящее майнинговое оборудование.

#криптовалюты #биткоин #новости

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12 комментариев
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Скрытый вентилятор
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Павел Каташев
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Sail

Жаль мака нет больше

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Just Greg

В Пятёрочку тогда.

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Эстетический шар
Вырученные за добычу биткоинов средства уже не покрывают расходы на электроэнергию

F

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похер

еще пару раз энергия подорожает-и добыча золота станет нерентабельной.

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Похожий бас

Да скорее бы уже.

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Сознательный жар

они уже жалеют, что не инвестировали в штошкоин

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Эстетический шар

штош

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Just Greg

Есть время тратить ресурсы на хуйню, и есть время идти на хуй. Время идти на хуй пришло.

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Вячеслав

ну, ты заходи, если шо

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Just Greg

Так я же не майнер. 10 лет назад считал это хуйней и сейчас считаю.

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