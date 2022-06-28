Криптозима: биткоин-майнеры распродают активы, из-за чего монета может падать ещё сильнее Статьи редакции
Вырученные за добычу биткоинов средства уже не покрывают расходы на электроэнергию.
Майнеры биткоинов распродают запасы криптовалюты из-за падения её стоимости, роста цен на энергию и усиления конкуренции, которые сказываются на прибыльности, пишет Reuters. Тенденция усиливается: если в апреле 2022 года майнеры продали 20% из добытых биткоинов, то в мае этот показатель приближен к 100%.
Ранее майнеры оставляли добытую криптовалюту себе в надежде на более высокую возможную прибыль по мере роста стоимости биткоинов. Но из-за того, что рынок падает — стоимость биткоина 18 июня опустилась ниже 19 тысяч долларов — майнеры прекратили это делать.
Таким образом, майнеры вынуждены распродавать криптоактивы, чтобы компенсировать затраты на электроэнергию — и остаться в хоть каком-то плюсе.
Проблема усугубляется тем, что добыча биткоинов требует больших затрат электроэнергии, которая дорожает по всему миру. Согласно Кембриджскому индексу потребления биткоинов, майнеры потребляют больше электроэнергии, чем целые Казахстан и Филиппины.
Кроме того, сокращается и награда за майнинг — при добыче каждого 210-тысячного блока она падает в два раза. Сейчас за проверку блока в блокчейне майнер получает по 6,5 биткоинов, но уже через полтора года сможет заработать на этом чуть более трёх монет.
При этом майнеры сами способствуют падению стоимости криптовалюты: по данным CoinMetrics, они в совокупности владеют около 800 тысячами биткоинов. Крупные компании (в их числе — Bitfarms, Riot Blockchain и Core Scientific) публично объявили о распродаже активов. Некоторые майнеры, в том числе Bitfarms, используют вырученные средства для заключения соглашений о финансировании операций и осуществления платежей за дорогостоящее майнинговое оборудование.
Жаль мака нет больше
В Пятёрочку тогда.
F
еще пару раз энергия подорожает-и добыча золота станет нерентабельной.
Да скорее бы уже.
они уже жалеют, что не инвестировали в штошкоин
штош
Есть время тратить ресурсы на хуйню, и есть время идти на хуй. Время идти на хуй пришло.
ну, ты заходи, если шо
Так я же не майнер. 10 лет назад считал это хуйней и сейчас считаю.