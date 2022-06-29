Технологии

«‎Коммерсант»: российские сервисы по ремонту вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты Статьи редакции

На фоне нехватки компонентов для ремонта техники сервисы также используют детали подержанных устройств.

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Для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники в России из-за дефицита комплектующих сервисные центры начали использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Всё потому, что производители, ушедшие с рынка, перестали поставлять не только продукцию, но и комплектующие.

Ожидается рост и сроков ремонта как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения, поскольку по требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах.

Одной из популярных стран, где регистрируется техника для импорта в Россию, является Казахстан. Туда ранее не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, поэтому придется также ждать, пока наладятся новый цепочки поставок. Это также увеличивает сроки ожидания.

#новости #электроника

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17 комментариев
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Казенный алмаз

Но ведь и раньше по моему так и было...

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Священная спецоперация Путина

Постоянно новые айфоны разбирали на запчасти потому что дороже выходит в итоге

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Казенный алмаз

Я какую то часть своей жизни общался с девушкой инженером из ремонтного. Из ее рассказов ч понял что прям чтобы отдельно запчасти покупать для каждой модели устройств это невозможный кейс. Всегда в бюджет у них закладывается покупка донорских девайсов.

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JilaNis

Купить донор банально дешевле, многие ЗИП-ы просто не продаются, они созданы специально для конкретной компании или модели, а другие можно купить у производителя, начиная от нескольких тысяч штук, потому что конвейер, тоже не выход. В официальных сервисах такой проблемы нет, потому что там обычно идет модульный ремонт - проще заменить всю плату целиком, но и ценник в таком случае будет конским. Кстати, есть отчетность, нельзя так просто взять и купить например партию дисплеев, а сломанные запчасти нужно отправлять обратно. Вроде должно помогать от воришек, но все равно время от времени купленные дисплеи с материнскими платами оказываются на свободном рынке, где их покупают уже неофициалы.

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КотПисуар

Все настолько хуево, что заказываю все на али по выдуманому курсу в 57 рублей. Накупил уже себе товаров на 100к+

P.S. новость либо намеренный пиздеж со стороны укродрузей, либо челик который это писал ну просто в вакууме.

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Казенный алмаз

Плюсую. Заказал тоже огромный парк всяких кабелей и девайсов ugreen, раньше не брал потому что в корзине чет дохуя насчитывало в итоге

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Donnightman

В этой "Новости" не хватает:
"А ещё сотрудники сервисных центров Тыблока вынуждены использовать Б/У туалетную бумагу и доедают пищу после начальства......"

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Арнольд Пушкин

Жаль

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Арнольд Пушкин

Иди покупай мне донорский айфон

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Нейроорлов

ЕДУ В КАЗАХСТАН

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Арнольд Пушкин

Ты всегда выручаешь

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Нейроорлов

Не пизди

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Мучительный динозавр

Скупать доноров будут активнее

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Страховой бокал

жалкое зрелище

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aliftin

Не пизди, это прям победа побед.

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Страховой бокал

только выиграли

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