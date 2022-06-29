На фоне нехватки компонентов для ремонта техники сервисы также используют детали подержанных устройств.

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Для ремонта смартфонов, ноутбуков и другой электроники в России из-за дефицита комплектующих сервисные центры начали использовать компоненты новых и подержанных гаджетов. Всё потому, что производители, ушедшие с рынка, перестали поставлять не только продукцию, но и комплектующие.

Ожидается рост и сроков ремонта как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения, поскольку по требованиям производителя гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах.

Одной из популярных стран, где регистрируется техника для импорта в Россию, является Казахстан. Туда ранее не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, поэтому придется также ждать, пока наладятся новый цепочки поставок. Это также увеличивает сроки ожидания.