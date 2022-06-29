Частично парализованный пациент смог сам себя покормить, управляя роботизированными руками «силой мысли» Статьи редакции
Менее чем за 1,5 минуты мужчина, который не мог пользоваться пальцами около 30 лет, накормил себя десертом.
Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Лореле и Департамента физической медицины и реабилитации разработали роботизированные руки, которые подключаются непосредственно к мозгу пациента — и управляются им «силой мысли».
С помощью интерфейса мозг-компьютер, система обеспечивают прямую связь между мозгом и машиной, которая декодирует нейронные сигналы и «переводит» их для выполнения различных функций. В этом конкретном эксперименте мозговые сигналы помогали управлять роботизированным протезом рук. При этом от пациента требуются «минимальные умственные усилия».
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Напомню, тем временем путен срет в чемоданы и проводит черно-магические ритуалы... когда происходит фантастическое развитие всего остального мира
Зашёл проверить на месте ли этот комментарий
как из фильма Кубрика кадр) но непонятно зачем нужно было имитировать руки роботу, если какие-то сьемные насадки были бы более функциональными