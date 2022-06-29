Менее чем за 1,5 минуты мужчина, который не мог пользоваться пальцами около 30 лет, накормил себя десертом.

Frontiers in Neurorobotics

Группа исследователей из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Лореле и Департамента физической медицины и реабилитации разработали роботизированные руки, которые подключаются непосредственно к мозгу пациента — и управляются им «силой мысли».

С помощью интерфейса мозг-компьютер, система обеспечивают прямую связь между мозгом и машиной, которая декодирует нейронные сигналы и «переводит» их для выполнения различных функций. В этом конкретном эксперименте мозговые сигналы помогали управлять роботизированным протезом рук. При этом от пациента требуются «минимальные умственные усилия».

Frontiers in Neurorobotics