И почему это у них не очень получается.

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AFP

Рынок аренды электронных самокатов в Европе переживает бум: по данным Statista, выручка на европейском рынке в 2022 году достигнет 651,90 миллионов евро, а к 2026 году число пользователей достигнет 55,5 миллионов.

Электросамокаты считаются простым и относительно доступным способом передвижения для людей. Однако недавние смерти и несчастные случаи с участием электронных скутеров побудили власти более внимательно отнестись к использованию таких транспортных средств.

TJ рассказывает, как в европейских столицах пытаются зарегулировать эту сферу.

В Риме электросамокаты мешают инвалидам и разрушают памятники

В 2020 году в Риме в качестве альтернативы общественному транспорту во время пандемии появились прокатные электросамокаты. Помимо того, что это должно было помешать распространению вируса, в них видели и другие плюсы: например, экологичность. Однако спустя почти три года мэрия пытается убрать с улицы этот вид транспорта, поскольку электросамокаты убивают и травмируют людей, мешают передвигаться по улице незрячим и, наоборот, портят экологию, потому что тонут в городской реке Тибр.

Мэрия Рима успела выдать лицензии семи компаниям, ответственным за замену аккумуляторов, ремонт и перевозку электросамокатов в районы с интенсивным движением. И, несмотря на недовольства горожан и властей, быстро отозвать эти лицензии невозможно.

Всего на улицах Рима доступно около 14 тысяч электросамокатов. По словам члена городского совета Эудженио Патане, за все время уже четыре человека погибли во время езды на них, а отделения неотложной помощи лечат как минимум одну серьезную травму, связанную с самокатом, каждые три дня. Но наибольшую опасность представляют неиспользуемые транспортные средства — особенно для людей с инвалидностью. При этом только 2% (около 270) самокатов, сдаваемых в аренду, используются ежедневно.

Дело в том, что электросамокаты могут запарковать буквально в любом месте. Они мешают проезду людей на инвалидных колясках, а также родителей с колясками. И их сложно обнаружит слабовидящим и слепым людям: кроме того, из-за их необычной формы человеку с ослабленным зрением легко может споткнуться о них. А из-за того, что самокаты двигаются бесшумно, нельзя услышать их приближение при движении. Нередко собаки-поводыри пугаются стремительно несущихся мимо них электросамокатов, что также создаёт риск травм для инвалидов.

Самокаты представляют опасность для людей, но они также представляют собой проблему для города. Центр Рима является объектом наследия юнеско и очень хрупким, и мы должны позаботиться о нем. член дорожного совета мэрии Рима Эудженио Патане

В начале июня 2022 года двух американцев оштрафовали примерно на 800 долларов за то, что те бросили взятые напрокат самокаты вниз по Испанской лестнице. Они повредили хрупкий мрамор на сумму около 26 тысяч долларов. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения и прохожие, которые видели, как один из туристов бросил тяжелый металлический самокат.

Туристы сбросили самокат с Испанской лестницы, Polizia Roma Capitale

Власти Рима намерены ограничить использование электронных транспортных средств. В частности, следить за тем, чтобы водителям было строго не меньше 18 лет, а также ограничить скорость, с которой они могут двигаться — не более 20 километров в час на дорогах и 6 километров в час в пешеходных зонах. Дополнительно разрабатываются правила парковки. Новые ограничения должны вступить в силу в январе 2023 года.

Правила в Париже ужесточили после смерти туристки

Аналогичные ограничения вводят и в других европейских столицах. Ещё в 2019 году установило ограничение на минимальный возраст водителя — 12 лет, а также запретило одновременно кататься на электросамокате более, чем двум людям.

В 2021 году правило ужесточили: операторам ограничили скорость до 10 километров в час, чтобы создать «медленные зоны», где часто бывает большое количество пешеходов. Электросамокаты, которыми управляют прокатные компании Dott, Tier и Lime, отслеживаемые в режиме реального времени с помощью геолокации, автоматически замедляются до половины их нормальной максимальной скорости, как только они въезжают в обозначенные зоны.

Поводом для ужесточения правил стал несчастный случай. В июне 2021 года итальянскую туристку сбил электрический самокат во время прогулки по пешеходной зоне у реки Сены. Она упала, ударилась головой о тротуар, и у неё остановилось сердце. Водолазы речной полиции, патрулирующие Сену, оказали ей неотложную медицинскую помощь и через 30 минут смогли перезапустить ее сердце. Её доставили без сознания в больницу, где она умерла, не приходя в сознание.

Впрочем, регулирование не очень эффективно. На сбившем итальянскую туристку электросамокате было два пассажира — что запрещено ещё правилами 2019 года. Проблема в том, что за исполнением ограничений следить гораздо сложнее, чем их устанавливать.

В столицах северных стран полагаются на ночные запреты электросамокатов

Власти нескольких европейских стран также запретили аренду электронных самокатов в определённое время дня, чтобы попытаться предотвратить несчастные случаи.

В июле 2021 года норвежская столица Осло запретила ночную аренду электронных самокатов из-за протестов врачей по поводу количества полученных травм.

Власти Хельсинки в сентябре прошлого года также запретили прокат электросамокатов после полуночи по выходным и снизили ограничение скорости после серии аварий, вызванных пьяными водителями. Больница в Хельсинки даже была вынуждена нанять дополнительного врача, чтобы справиться с травмами, связанными с самокатами.

Unsplash

В ноябре 2021 года члены совета в Стокгольме проголосовали за то, чтобы почти вдвое сократить количество прокатных электросамокатов, разрешенных в шведской столице, и сократить количество лицензированных фирм по аренде самокатов с восьми до трех. Поводом ужесточить правила также стала трагедия: 80-летний велосипедист в городе Вестерос погиб после того, как врезался в самокат, припаркованный на велосипедной дорожке у подножия холма.

В Дании, Испании и Норвегии требуют носить шлем и соблюдать минимальные технические стандарты

Дания ввела обязательные шлемы с 1 января 2022 года после исследования, которое показало, что риск аварии на электронном самокате в семь раз выше, чем на велосипеде.

Власти Норвегии обязали водителей носить шлемы, а также стали контролировать концентрацию алкоголя в крови у водителей: допустимо не более 0,2 г/л, как и у водителей обычных транспортных средств. И в перспективе правила ужесточат: исследования норвежских властей показали, что риски травм, связанные с электросамокатами в десять раз выше, чем связанные с велосипедами.

Испания установила минимальные технические стандарты для электронных самокатов. Помимо преднастроенного ограничения скорости (не более 25 километров в час) , устройства должны оснастить звуковыми сигналами, чтобы они не были бесшумными.

Проблема в том, что ограничения не очень-то работают

Однако введение всё новых ограничений на практике оказывается не столь эффективным. В Германии исследование, проведённое в больнице в Эссене, показало, что в 74% случаев о госпитализации после аварий с электросамокатами не сообщалось в полицию. Германия — одна из немногих стран, собирающих данные об авариях с электронными самокатами как отдельную категорию, но она полагается исключительно на данные полиции.

Езда в нетрезвом виде также остается проблемой. Несмотря на то, что во многих странах действуют те же ограничения, что и для водителей автомобилей. Всё потому, что за водителями электросамокатов просто никто не следит. Выход может быть в том, чтобы установить специальные патрули, но это требует привлечение большего количества полицейских — особенно в выходные дни и в центральных районах города.