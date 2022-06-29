Её обогнали, в частности, Ирак, Суринам, ЮАР, Уругвай и Того.

По данным одного из крупнейших сайтов для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141.

Ближайшие соседи России по списку — Армения и Аргентина. Первое место занимает Норвегия, последнее делят Венесуэла и Туркменистан.