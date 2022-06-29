Технологии

В рейтинге стран по скорости мобильного интернета Россия занимает 85 место из 141 Статьи редакции

Её обогнали, в частности, Ирак, Суринам, ЮАР, Уругвай и Того.

По данным одного из крупнейших сайтов для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141.

Ближайшие соседи России по списку — Армения и Аргентина. Первое место занимает Норвегия, последнее делят Венесуэла и Туркменистан.

#связь #интернет #рейтинги

363 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Пропитанный картон

какой то пиздеж ребята

Ответить
Развернуть ветку
Макс Петров

Не только по Москве считают же

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолет

.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

при чём здесь оптика?

Ответить
Развернуть ветку
Мучительный динозавр

Плюсуй сюда все деревни с вышками и usb-модемом(3G)

3G — до 43,2 Мбит/сек
Ответить
Развернуть ветку
Убежденный кубок

У многих давно 5G работает как бы.

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолет

.

Ответить
Развернуть ветку
Казенный алмаз

В России одно из наилучших соотношений цена качество.

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный кубок

И по зарплатам тоже )

Ответить
Развернуть ветку
Страховой бокал

Я думаю, если сейчас перевести цену в доллары, то окажется, что дороже чем в Швейцарии

Ответить
Развернуть ветку
Казенный алмаз

мой безлимитный тариф тогда обходится в 10 долларов в месяц. это швейцария ?

Ответить
Развернуть ветку
Страховой бокал

Я сейчас не про твой тариф, в России уже есть тарифы по 20-25$, а при укреплении рубля этот показатель будет только рости

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

В принципе такая средняя скорость и есть.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

Просто оставлю это тут.

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

О, Эстония 29)))

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

В Прибалтике в целом отличный интернет. Как проводной так и беспроводной.

Ответить
Развернуть ветку
0x002CBE05

Зачем тебе больше 5 мегабит?

Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

подрочить где то мож приспичит в 4к 60 фпс

Ответить
Развернуть ветку
Убежденный кубок

Болгары (Median: 9 место, Mean: 4 место) не восхитились.

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

К новому году хочу увидеть подведение итогов вида "Россия опустилась по этому показателю на такую то позицию за этот год".

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

Отрицательный прирост средней скорости

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ну, в целом, как-то странно, но скоро будет ниже. ) Думаю, надо оптику подключать на даче.

Ответить
Развернуть ветку
Достойный Паша
Её обогнали, в частности, Ирак

ой бляяя...

Ответить
Развернуть ветку
Страховой бокал

IT страна Беларусь на 132 месте из 141

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Того или около Того.

Ответить
Развернуть ветку
Веселый тунец

Там че на площадь страны делили? Хз какая методика то

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null