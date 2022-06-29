В рейтинге стран по скорости мобильного интернета Россия занимает 85 место из 141 Статьи редакции
Её обогнали, в частности, Ирак, Суринам, ЮАР, Уругвай и Того.
По данным одного из крупнейших сайтов для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141.
Ближайшие соседи России по списку — Армения и Аргентина. Первое место занимает Норвегия, последнее делят Венесуэла и Туркменистан.
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какой то пиздеж ребята
Не только по Москве считают же
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при чём здесь оптика?
Плюсуй сюда все деревни с вышками и usb-модемом(3G)3G — до 43,2 Мбит/сек
У многих давно 5G работает как бы.
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В России одно из наилучших соотношений цена качество.
И по зарплатам тоже )
Я думаю, если сейчас перевести цену в доллары, то окажется, что дороже чем в Швейцарии
мой безлимитный тариф тогда обходится в 10 долларов в месяц. это швейцария ?
Я сейчас не про твой тариф, в России уже есть тарифы по 20-25$, а при укреплении рубля этот показатель будет только рости
В принципе такая средняя скорость и есть.
Просто оставлю это тут.
О, Эстония 29)))
В Прибалтике в целом отличный интернет. Как проводной так и беспроводной.
Зачем тебе больше 5 мегабит?
подрочить где то мож приспичит в 4к 60 фпс
Болгары (Median: 9 место, Mean: 4 место) не восхитились.
К новому году хочу увидеть подведение итогов вида "Россия опустилась по этому показателю на такую то позицию за этот год".
Отрицательный прирост средней скорости
Ну, в целом, как-то странно, но скоро будет ниже. ) Думаю, надо оптику подключать на даче.
ой бляяя...
IT страна Беларусь на 132 месте из 141
Того или около Того.
Там че на площадь страны делили? Хз какая методика то