Компания Mojo Vision разработала полностью функционирующие контактные линзы с дополненной реальностью Статьи редакции
Первый полноценный тест провёл глава компании, а в ближайших планах — пройти клинические испытания и получить лицензию для выхода на рынок.
Обновлённый прототип линз Mojo Lens компания представила ещё в марте, но тогда устройство ещё не прошло необходимые доклинические испытания и проверки безопасности, поэтому первые тесты проводились без прямого контакта с глазом — разработчики просто смотрели через линзу. В конце июня генеральный директор Mojo Visions смог лично опробовать изобретение и проверить его работоспособность.
Mojo Lens работает автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. До этого питание обеспечивала беспроводная система, которая находилась рядом с устройством, но не соприкасалась с глазом. В процессе использования контакт мог пропадать, поэтому батарею переместили в края линзы. Необходимые компоненты расположили на внутренней стороне, ближе к носу, чтобы не мешать периферийному зрению.
Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм и разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм — по словам разработчиков, это самый маленький MicroLED-дисплей с такой высокой плотностью пикселей. В линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, в том числе акселерометр, гироскоп и магнитометр, которые делают картинку неподвижной и позволяют управлять интерфейсом без использования рук.
До этого частично протестировать Mojo Lens, не вставляя линзу в глаз, смог журналист издания IEEE Spectrum. Он опробовал несколько приложений, уже встроенных в устройство: систему навигации с компасом и направлением движения, сервис для отображения в дополненной реальности заказанного такси, программу-суфлёра для вывода текста.
В отличие от ранних прототипов, в полноценной версии Mojo Lens отсутствует объектив, который применялся для съёмки и работы тепловизора. Вице-президент компании рассказал, что это не основные функции линз, но позже их добавят в полноценное устройство. Кроме того, в ранних версиях были датчики изображения, которые помогали корректировать картинку людям со слабым зрением.
Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики, стала оксигенация — доставка кислорода через линзу к глазу. Без этого носить устройство долгое время было бы невозможно. В Mojo Visions разработали систему специальных каналов и конструкцию линзы, позволяющую кислороду проникать внутрь, так что ношение AR-линз не должно отличаться от использования обычных.
В планах компании продолжить живые тесты и параллельно проходить все необходимые клинические испытания. Пока представители Mojo не называют примерных сроков запуска линз на рынок — по их словам, в первую очередь это зависит от скорости получения лицензии FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).
Зато в компании уже прогнозируют цену: на начальном этапе она должна быть выше, но в будущем планируется закрепить стоимость на уровне флагманских смартфонов. «Не забывайте, что в США многие люди и так тратят на обычные очки от 500 долларов, так что эту сумму можно вычесть из финальной цены на наше устройство», — добавил вице-президент Mojo Visions.
Дизайн интерфейса конечно хреновый, но думаю со временем это все будет круто
Интерфейс будущего.
Да если использовать для каких-то вещей типа спорта, то этого вполне достаточно, кмк
питание ещё можно запихать внутрь веков и замаскировать под ячмень
отличный пример использования технологии в видосе с бегом: интерфейс-мистресс приказывает кожаному мешку ускориться, потому что он настолько хлебушекуколд, что сам не в состоянии решать такие решения
Для поддержки определённого пульса пригодится.
Ну что, ждём, пока первые умельцы на этих линзах DOOM запустят 😅
Ждет судьба google glass
Меня одного коробит от перспективы засовывать электронику в глаза?
То есть когда суют камеры в рот и жопу то не волнует, а тут УХЕБАТЬ
эта хуйня еще и монохромная, сразу в утиль
А в чем проблема монохромных интерфейсов?
ни в чем если на дворе 2000 год
Ты прямо сейчас читаешь этот черный текст на белом фоне. В 90% иньерфейсов цвет не нужен. Какую проблему ты хочешь решить цветным экраном в данном случае?
ну смотри, основная их функция как заявлено в видео, что-то вроде трекера на руке, только на глазу, но в отличии от браслета, это не удобно, не информативно, мешает, раздражает и не может даже зацепить дизайном, потому, что уже сраный трекер с экраном в 1 кв см, давно полноцветный и там есть все свистоперделки, это как изобрести сегодня анальный пейджер и говорить вот это прорыв в технологии мы совершили
Подобные технологии используются на нишевых рынках:
1. В промышленных целях: Google Glass, Microsoft hololens до сих пор живы.
2. Они могут быть крайне полезны для людей с ограниченными возможностями, которые по какой-то причине не могут носить смарт-браслет или использовать смартфон.
согласен на 100%, но заявлялись они как массовый эффект, что все скоро начнут в них ходить, так же как сейчас говорят про метавселенные которые также канут и будет в них только Цукерберг проводить планерки
Это твой субъективный взгляд. Реальные данные по рынку отличаются. Метавселенные и VR/AR проекты уже сейчас набирают очень много пользователей в США и Европе, проекты привлекают огромные инвестиции как с точки зрения массового рынка, так и медицины/исследований/промышленности/военки.
Лиха беда - начало. Будут и цветные, и с 3Д эффектом, и свистелками-перделками
выше писал, ждет судьба гугл гласс
А почему?
Кстати, почему Гугл-гласс звездой накрыись?
потому что такие функции никому
Ну я бы не против очков с дополненной реальностью - время, скорость, карта, чтение книг, расшифровка куар и штрих-код, просмотра видео, контекстной рекламы (когда мне это нужно)
представь идешь по ступенькам и тебе в глаза начинают сыпаться сообщения из ватсапа
Начинает мигать иконка "проверьте новые сообщения", я бы так настроил
все есть же в телефоне в кармане, нужно узнать, достал посмотрел
и 3D телевизоров
Скорее всего это просто стилистическое решение дизайнеров интерфейса, например же, экран MicroLED, значит не монохромный.
Да один раз в 5-10 лет. А с линзами так не работает и их нужно будет менять гораздо чаще. Щас бы каждый месяц платить по 500 долларов/
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