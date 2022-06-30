Технологии

Компания Mojo Vision разработала полностью функционирующие контактные линзы с дополненной реальностью Статьи редакции

Первый полноценный тест провёл глава компании, а в ближайших планах — пройти клинические испытания и получить лицензию для выхода на рынок.

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Глава Mojo Visions в AR-линзах 

Обновлённый прототип линз Mojo Lens компания представила ещё в марте, но тогда устройство ещё не прошло необходимые доклинические испытания и проверки безопасности, поэтому первые тесты проводились без прямого контакта с глазом — разработчики просто смотрели через линзу. В конце июня генеральный директор Mojo Visions смог лично опробовать изобретение и проверить его работоспособность.

Увидев будущее, я буквально потерял дар речи. […] Собрать вместе оптические, электронные и механические системы, а также программное обеспечение, благодаря которому всё это работает одновременно — и увидеть это вживую — историческое достижение!

Дрю Перкинс, гендиректор Mojo Visions

Mojo Lens работает автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. До этого питание обеспечивала беспроводная система, которая находилась рядом с устройством, но не соприкасалась с глазом. В процессе использования контакт мог пропадать, поэтому батарею переместили в края линзы. Необходимые компоненты расположили на внутренней стороне, ближе к носу, чтобы не мешать периферийному зрению.

Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм и разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм — по словам разработчиков, это самый маленький MicroLED-дисплей с такой высокой плотностью пикселей. В линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, в том числе акселерометр, гироскоп и магнитометр, которые делают картинку неподвижной и позволяют управлять интерфейсом без использования рук.

Один из примеров использования Mojo Lens

До этого частично протестировать Mojo Lens, не вставляя линзу в глаз, смог журналист издания IEEE Spectrum. Он опробовал несколько приложений, уже встроенных в устройство: систему навигации с компасом и направлением движения, сервис для отображения в дополненной реальности заказанного такси, программу-суфлёра для вывода текста.

В отличие от ранних прототипов, в полноценной версии Mojo Lens отсутствует объектив, который применялся для съёмки и работы тепловизора. Вице-президент компании рассказал, что это не основные функции линз, но позже их добавят в полноценное устройство. Кроме того, в ранних версиях были датчики изображения, которые помогали корректировать картинку людям со слабым зрением.

Пока что мы используем функции для слабовидящих, встроенные в смартфоны — можно фотографировать предметы и выводить изображения на линзы, меняя масштаб. Вскоре мы добавим отдельную функцию, но сейчас решили упростить устройство.

Стив Синклейр, вице-президент Mojo Visions

Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики, стала оксигенация — доставка кислорода через линзу к глазу. Без этого носить устройство долгое время было бы невозможно. В Mojo Visions разработали систему специальных каналов и конструкцию линзы, позволяющую кислороду проникать внутрь, так что ношение AR-линз не должно отличаться от использования обычных.

Один из примеров использования Mojo Lens

В планах компании продолжить живые тесты и параллельно проходить все необходимые клинические испытания. Пока представители Mojo не называют примерных сроков запуска линз на рынок — по их словам, в первую очередь это зависит от скорости получения лицензии FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).

Зато в компании уже прогнозируют цену: на начальном этапе она должна быть выше, но в будущем планируется закрепить стоимость на уровне флагманских смартфонов. «Не забывайте, что в США многие люди и так тратят на обычные очки от 500 долларов, так что эту сумму можно вычесть из финальной цены на наше устройство», — добавил вице-президент Mojo Visions.

#технологии #ar #устройства

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32 комментария
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 Добро и позитив

Дизайн интерфейса конечно хреновый, но думаю со временем это все будет круто

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zheka100pudov

Интерфейс будущего.

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Коммерческий томагавк_два

Да если использовать для каких-то вещей типа спорта, то этого вполне достаточно, кмк

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Усталый лолипоп
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умный человек

питание ещё можно запихать внутрь веков и замаскировать под ячмень

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Андрей Лагутин

отличный пример использования технологии в видосе с бегом: интерфейс-мистресс приказывает кожаному мешку ускориться, потому что он настолько хлебушекуколд, что сам не в состоянии решать такие решения

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zheka100pudov

Для поддержки определённого пульса пригодится.

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Сергей Основский
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msgcns

Ну что, ждём, пока первые умельцы на этих линзах DOOM запустят 😅

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Anti-gravity cake

Ждет судьба google glass

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Martin Bruno

Меня одного коробит от перспективы засовывать электронику в глаза?

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Коммерческий томагавк_два

То есть когда суют камеры в рот и жопу то не волнует, а тут УХЕБАТЬ

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Anti-gravity cake

эта хуйня еще и монохромная, сразу в утиль

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Konstantin Kulikov

А в чем проблема монохромных интерфейсов?

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Anti-gravity cake

ни в чем если на дворе 2000 год

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Konstantin Kulikov

Ты прямо сейчас читаешь этот черный текст на белом фоне. В 90% иньерфейсов цвет не нужен. Какую проблему ты хочешь решить цветным экраном в данном случае?

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Anti-gravity cake

ну смотри, основная их функция как заявлено в видео, что-то вроде трекера на руке, только на глазу, но в отличии от браслета, это не удобно, не информативно, мешает, раздражает и не может даже зацепить дизайном, потому, что уже сраный трекер с экраном в 1 кв см, давно полноцветный и там есть все свистоперделки, это как изобрести сегодня анальный пейджер и говорить вот это прорыв в технологии мы совершили

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Konstantin Kulikov

Подобные технологии используются на нишевых рынках:
1. В промышленных целях: Google Glass, Microsoft hololens до сих пор живы.
2. Они могут быть крайне полезны для людей с ограниченными возможностями, которые по какой-то причине не могут носить смарт-браслет или использовать смартфон.

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Anti-gravity cake
2. Они могут быть крайне полезны для людей с ограниченными возможностями, которые по какой-то причине не могут носить смарт-браслет или использовать смартфон.

согласен на 100%, но заявлялись они как массовый эффект, что все скоро начнут в них ходить, так же как сейчас говорят про метавселенные которые также канут и будет в них только Цукерберг проводить планерки

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Konstantin Kulikov

Это твой субъективный взгляд. Реальные данные по рынку отличаются. Метавселенные и VR/AR проекты уже сейчас набирают очень много пользователей в США и Европе, проекты привлекают огромные инвестиции как с точки зрения массового рынка, так и медицины/исследований/промышленности/военки.

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Йолкин

Лиха беда - начало. Будут и цветные, и с 3Д эффектом, и свистелками-перделками

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Anti-gravity cake

выше писал, ждет судьба гугл гласс

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Йолкин

А почему?
Кстати, почему Гугл-гласс звездой накрыись?

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Anti-gravity cake

потому что такие функции никому

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Йолкин

Ну я бы не против очков с дополненной реальностью - время, скорость, карта, чтение книг, расшифровка куар и штрих-код, просмотра видео, контекстной рекламы (когда мне это нужно)

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Anti-gravity cake

представь идешь по ступенькам и тебе в глаза начинают сыпаться сообщения из ватсапа

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Йолкин

Начинает мигать иконка "проверьте новые сообщения", я бы так настроил

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Anti-gravity cake

все есть же в телефоне в кармане, нужно узнать, достал посмотрел

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Anti-gravity cake

и 3D телевизоров

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Спал с мамой кремлебота

Скорее всего это просто стилистическое решение дизайнеров интерфейса, например же, экран MicroLED, значит не монохромный.

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Лысина Арика
«Не забывайте, что в США многие люди и так тратят на обычные очки от 500 долларов, так что эту сумму можно вычесть из финальной цены на наше устройство»

Да один раз в 5-10 лет. А с линзами так не работает и их нужно будет менять гораздо чаще. Щас бы каждый месяц платить по 500 долларов/

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Konstantin Kulikov

.

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