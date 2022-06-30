Первый полноценный тест провёл глава компании, а в ближайших планах — пройти клинические испытания и получить лицензию для выхода на рынок.

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Глава Mojo Visions в AR-линзах

Обновлённый прототип линз Mojo Lens компания представила ещё в марте, но тогда устройство ещё не прошло необходимые доклинические испытания и проверки безопасности, поэтому первые тесты проводились без прямого контакта с глазом — разработчики просто смотрели через линзу. В конце июня генеральный директор Mojo Visions смог лично опробовать изобретение и проверить его работоспособность.

Увидев будущее, я буквально потерял дар речи. […] Собрать вместе оптические, электронные и механические системы, а также программное обеспечение, благодаря которому всё это работает одновременно — и увидеть это вживую — историческое достижение! Дрю Перкинс, гендиректор Mojo Visions

Mojo Lens работает автономно благодаря аккумуляторам, встроенным прямо в корпус линзы. До этого питание обеспечивала беспроводная система, которая находилась рядом с устройством, но не соприкасалась с глазом. В процессе использования контакт мог пропадать, поэтому батарею переместили в края линзы. Необходимые компоненты расположили на внутренней стороне, ближе к носу, чтобы не мешать периферийному зрению.

Внутри также установлен дисплей диаметром менее 0,5 мм и разрешением 14 тысяч пикселей на дюйм — по словам разработчиков, это самый маленький MicroLED-дисплей с такой высокой плотностью пикселей. В линзу встроили и несколько датчиков, отслеживающие положение головы и движение глаз, в том числе акселерометр, гироскоп и магнитометр, которые делают картинку неподвижной и позволяют управлять интерфейсом без использования рук.

Один из примеров использования Mojo Lens

До этого частично протестировать Mojo Lens, не вставляя линзу в глаз, смог журналист издания IEEE Spectrum. Он опробовал несколько приложений, уже встроенных в устройство: систему навигации с компасом и направлением движения, сервис для отображения в дополненной реальности заказанного такси, программу-суфлёра для вывода текста.

В отличие от ранних прототипов, в полноценной версии Mojo Lens отсутствует объектив, который применялся для съёмки и работы тепловизора. Вице-президент компании рассказал, что это не основные функции линз, но позже их добавят в полноценное устройство. Кроме того, в ранних версиях были датчики изображения, которые помогали корректировать картинку людям со слабым зрением.

Пока что мы используем функции для слабовидящих, встроенные в смартфоны — можно фотографировать предметы и выводить изображения на линзы, меняя масштаб. Вскоре мы добавим отдельную функцию, но сейчас решили упростить устройство. Стив Синклейр, вице-президент Mojo Visions

Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики, стала оксигенация — доставка кислорода через линзу к глазу. Без этого носить устройство долгое время было бы невозможно. В Mojo Visions разработали систему специальных каналов и конструкцию линзы, позволяющую кислороду проникать внутрь, так что ношение AR-линз не должно отличаться от использования обычных.

Один из примеров использования Mojo Lens

В планах компании продолжить живые тесты и параллельно проходить все необходимые клинические испытания. Пока представители Mojo не называют примерных сроков запуска линз на рынок — по их словам, в первую очередь это зависит от скорости получения лицензии FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).