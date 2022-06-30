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Технологии

Учёные разработали систему, которая заставляет объекты «левитировать» с помощью акустических волн Статьи редакции

Система генерирует акустические поля, которые «захватывают» небольшие предметы и капли жидкости, перемещая их в пространстве.

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Манипулирование шариками

Международная группа исследователей создала систему LeviPrint, которая использует акустические поля для сборки объектов без физического контакта с ними: эти поля держат предметы подобно рукам. Устройство включает «левитатор в сочетании с роботизированной рукой и дозатором жидкости для бесконтактного изготовления сложных объектов».

Короче говоря, это полнофункциональная система для изготовления 3D-конструкций с использованием бесконтактных манипуляций.

Асьер Марзо и Иньиго Эскурдиа, соавторы исследования
Манипулирование шариками и небольшими брусочками

Исследователи ожидают, что их разработка найдёт применение в 3D-печати: благодаря тому, что объекты не находятся в непосредственном контакте с чем-либо, они не загрязняются. Кроме того, устройство включает в себя дозатор клея, который застывает под действием излучаемого машиной ультрафиолетового света.

Манипулирование каплей клея

Ультразвуковое поле может проходить через ткани, сетки и другие материалы. Например, исследователи построили корабль внутри бутылки, левитируя материалы снаружи через небольшое отверстие.

#3dпечать #новости

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6 комментариев
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Поразительный торшер
Исследователи построили корабль внутри бутылки, левитируя материалы снаружи через небольшое отверстие

Как все пролезло?

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Максим Чистов

А как по твоему это сейчас делают?)

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gaal

https://www.youtube.com/watch?v=raF-XNnCN9U Лошарика напомнило

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Constantine I

Будущее уже здесь.

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Alex Blake

Офигенно выглядит. Как же хорошо, что есть люди, которые двигают науку и прогресс вперед, а не только паразиты, которые пытаются всё только разрушить

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Noname nonamer

И уровень депересии в научке раз так в 6 больше чем в общей популяции :)

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