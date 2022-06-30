Учёные разработали систему, которая заставляет объекты «левитировать» с помощью акустических волн Статьи редакции
Система генерирует акустические поля, которые «захватывают» небольшие предметы и капли жидкости, перемещая их в пространстве.
Международная группа исследователей создала систему LeviPrint, которая использует акустические поля для сборки объектов без физического контакта с ними: эти поля держат предметы подобно рукам. Устройство включает «левитатор в сочетании с роботизированной рукой и дозатором жидкости для бесконтактного изготовления сложных объектов».
Исследователи ожидают, что их разработка найдёт применение в 3D-печати: благодаря тому, что объекты не находятся в непосредственном контакте с чем-либо, они не загрязняются. Кроме того, устройство включает в себя дозатор клея, который застывает под действием излучаемого машиной ультрафиолетового света.
Ультразвуковое поле может проходить через ткани, сетки и другие материалы. Например, исследователи построили корабль внутри бутылки, левитируя материалы снаружи через небольшое отверстие.
Как все пролезло?
А как по твоему это сейчас делают?)
https://www.youtube.com/watch?v=raF-XNnCN9U Лошарика напомнило
Будущее уже здесь.
Офигенно выглядит. Как же хорошо, что есть люди, которые двигают науку и прогресс вперед, а не только паразиты, которые пытаются всё только разрушить
И уровень депересии в научке раз так в 6 больше чем в общей популяции :)