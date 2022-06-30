Система генерирует акустические поля, которые «захватывают» небольшие предметы и капли жидкости, перемещая их в пространстве.

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Манипулирование шариками

Международная группа исследователей создала систему LeviPrint, которая использует акустические поля для сборки объектов без физического контакта с ними: эти поля держат предметы подобно рукам. Устройство включает «левитатор в сочетании с роботизированной рукой и дозатором жидкости для бесконтактного изготовления сложных объектов».

Короче говоря, это полнофункциональная система для изготовления 3D-конструкций с использованием бесконтактных манипуляций. Асьер Марзо и Иньиго Эскурдиа, соавторы исследования

Манипулирование шариками и небольшими брусочками

Исследователи ожидают, что их разработка найдёт применение в 3D-печати: благодаря тому, что объекты не находятся в непосредственном контакте с чем-либо, они не загрязняются. Кроме того, устройство включает в себя дозатор клея, который застывает под действием излучаемого машиной ультрафиолетового света.

Манипулирование каплей клея