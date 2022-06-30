Реликвии копируют с соблюдением традиций — например, принимают инженеров в свой клан и освящают предметы.

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3D-печатная копия шлема клана тлинкитов-лягушек, Advanced Structures and Composites Center

Лаборатория 3D-печати в Смитсоновском институте помогает коренным народам континента сохранять свои традиции, делая копии реликвий, которые разрушаются. Или же в случае, если оригинал невозможно кому-то показать, так как, согласно обычаям, он должен быть скрыт от глаз — например, захоронен. При этом инженеры не просто копируют объекты, а создают предметы, соблюдая принятые обряды.

Сотрудничество инженеров и коренных народов в этой области началось в 2007 году. Тогда группа индейцев-могикан Стокбридж-Манси, народ Делавэр и племя индейцев Делавэр попросили напечатать 3D-копии оловянной курительной трубки XVII века. Традиции требовали захоронить оригинальный предмет, а представители племён захотели получить по экземпляру, чтобы наглядно рассказывать о своей истории.

В 2012 году специалист по культуре из Центрального совета индейских племен тлинкитов и хайда на Аляске обнаружил в музейных архивах сильно повреждённый клановый герб, который находился в музее с 1880-х годов. Его больше нельзя было использовать в церемониях — и клан тлинкитов Kiks.ádi, которому он принадлежал, попросил воссоздать предмет.

В течение следующих семи лет специалисты Смитсоновского института кропотливо воспроизводили замысловато вырезанное вручную изделие — и, насколько это возможно, делали это в соответствии с тлинкитской традицией. В частности, кланы тлинкитов объединяются в парные отношения, и обычай диктует, создавать предмет кланового герба должен член дружественного клана. Чтобы поддержать эту традицию, делегация дружественного Kiks.ádi клана отправилась из Аляски в Вашингтон, чтобы запустить (по сути, просто нажать на нужную кнопку на устройстве) лазерное и компьютерное сканирование.

Затем предмет воссоздавали из куска ольхи, который делегация привезла с собой из северного штата. Чтобы весь процесс ещё больше соответствовал традициям, в ряды клана также приняли специалиста Смитсоновского института, который управлял 3D-печатью.

Сотрудники института доставили готовую копию на Аляску в 2019 году, где её освятили прямо во время конференции, на которой учёные передали репродукцию клану. Согласно верованиям тлинкитов, в шляпе после этого поселился дух и теперь она является священной.

Коренные народы обучаются традиционным ремёслам по 3D-моделям

Часто работа по воссозданию занимает годы. Так, например, было с церемониальным головным убором народа хайда, который проживает на территории Британской Колумбии (Канада). Оригинальный предмет изготовили более 140 лет назад из цельного куска кедра — он изображает медведя с большими медными глазами.

Для того, чтобы подготовить модель, по которой печатают копию, специалистам пришлось сделать 1415 снимков предмета со всех возможных ракурсов — на это ушло десятки часов. Полученные изображения загрузили в систему, которая сопоставила десятки тысяч пикселей на фотографиях, чтобы установить общие точки между изображениями. Затем программа использовала эти точки для создания карты поверхности шляпы, представленной в виде сетки из 7,7 миллионов соединяющихся полигонов. Макет получившейся трёхмерной модели передали народу хайда, чтобы по нему могли обучать молодых резчиков.

Изучение этого произведения даёт бесценную информацию о мыслительных процессах наших предков. Тот факт, что члены хайда могут изучать это без необходимости много путешествовать, «является магией технологий». Гуджао, наследственный вождь хайда и резчик

Сотрудничество с хайда активно развивается: специалисты из Смитсоновского института также создали физические репродукции традиционных погремушек, музыкальных инструментов, церемониальных посохов, а также различные копья — из дерева, кварца и гипса.

Учёные сталкиваются с этическими вопросами: например, если реликвия сделана из человеческих останков

В музеях хранятся миллионы артефактов коренных народов, часть из которых является человеческими останками или сделанными из различных частей тела предметами. Более того, многие из них были получены незаконным путем: в частности, когда колонисты просто грабили племена.

Также актуален вопрос авторских прав: не все народы разрешают обнародовать информацию о сделанных копиях, а некоторые допускают это с определёнными ограничениями. Так было с головным убором тлинкитов — племя и разрешило Смитсоновскому институту опубликовать трёхмерную модель в Интернете, но попросило, чтобы цифровые файлы были защищены от копирования.

Мы, конечно же, не хотим, чтобы кто-то брал [схемы], делал свою собственную шляпу клана — и продавал её на рынке, на eBay или где-то ещё. Эдвелл Джон-младший, лидер клана тлинкитов даклавейди