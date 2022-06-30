Модель глубокого обучения выявляет резкий, короткий «писк» цыпленка из общего шума на ферме.

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Исследователи из Городского университета Гонконга создали ИИ, определяющий звуки, которые издают цыплята, если у них есть проблемы со здоровьем. Ранее было известно, что об этом сигнализирует резкий и короткий писк — вот только распознать его на ферме, где живут тысячи птиц, без специальных технологий невозможно.

Прослушивая записи, сделанные на крупных фермах по разведению бройлеров на юго-западе Китая, исследователи выявили «крики бедствия». С помощью этих помеченных данных они обучили несколько алгоритмов распознавать сигналы из фонового шума и измерять их частоту и громкость. Лучший алгоритм точно обнаруживал «крики бедствия» примерно в 85% случаев.

Фермеры могут использовать этот инструмент для улучшения условий содержания цыплят, выращиваемых на переполненных коммерческих фермах. Создать идеальную обстановку для птиц может быть не так просто, но с помощью небольших изменений можно существенно улучшить состояние цыплят: например, если поместить в курятник тюки соломы, по которым они могут лазить.