Учёные научили искусственный интеллект определять «крики бедствия» цыплят Статьи редакции
Модель глубокого обучения выявляет резкий, короткий «писк» цыпленка из общего шума на ферме.
Исследователи из Городского университета Гонконга создали ИИ, определяющий звуки, которые издают цыплята, если у них есть проблемы со здоровьем. Ранее было известно, что об этом сигнализирует резкий и короткий писк — вот только распознать его на ферме, где живут тысячи птиц, без специальных технологий невозможно.
Прослушивая записи, сделанные на крупных фермах по разведению бройлеров на юго-западе Китая, исследователи выявили «крики бедствия». С помощью этих помеченных данных они обучили несколько алгоритмов распознавать сигналы из фонового шума и измерять их частоту и громкость. Лучший алгоритм точно обнаруживал «крики бедствия» примерно в 85% случаев.
Фермеры могут использовать этот инструмент для улучшения условий содержания цыплят, выращиваемых на переполненных коммерческих фермах. Создать идеальную обстановку для птиц может быть не так просто, но с помощью небольших изменений можно существенно улучшить состояние цыплят: например, если поместить в курятник тюки соломы, по которым они могут лазить.
Когда создадут ИИ, который сможет распознать мой крик бедствия?
По постам в Котицыде??
Крик бедствия: "ЭТО БЫЛ ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ".