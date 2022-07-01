Алгоритм претендует на 90%-ую точность.

Bloomberg

Социологи из Чикагского университета разработали компьютерный алгоритм, который может прогнозировать преступления в больших городах — для примера был взят Чикаго.

Исследователи использовали исторические данные о насильственных преступлениях и преступлениях против собственности в городе, чтобы научить модель выявлять закономерности и пытаться предсказать будущие события. Для большей точности город поделили на участки площадью около 300 квадратных метров — система даёт прогноз для каждой «плитки» отдельно.

Социологи также протестировали систему в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии.

Новый инструмент контрастирует с предыдущими моделями прогнозирования, в которых преступность изображалась как возникающая из «горячих точек», распространяющихся на близлежащие районы. Такой подход, как правило, упускает из виду сложную социальную среду городов, а также нюансы взаимосвязи между преступностью и действиями полицейских.