Американские учёные создали алгоритм, который предсказывает преступность в городах на неделю вперёд Статьи редакции
Алгоритм претендует на 90%-ую точность.
Социологи из Чикагского университета разработали компьютерный алгоритм, который может прогнозировать преступления в больших городах — для примера был взят Чикаго.
Исследователи использовали исторические данные о насильственных преступлениях и преступлениях против собственности в городе, чтобы научить модель выявлять закономерности и пытаться предсказать будущие события. Для большей точности город поделили на участки площадью около 300 квадратных метров — система даёт прогноз для каждой «плитки» отдельно.
Социологи также протестировали систему в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии.
Новый инструмент контрастирует с предыдущими моделями прогнозирования, в которых преступность изображалась как возникающая из «горячих точек», распространяющихся на близлежащие районы. Такой подход, как правило, упускает из виду сложную социальную среду городов, а также нюансы взаимосвязи между преступностью и действиями полицейских.
Напомните фильм
блин первее меня успели
Еще аниме не напоминали
я такого не знаю, что за аниме?
Psycho pass
спасибо
Это ты Психопаспорт имеешь ввиду?
Ага
В самых черных городах)
Ма ла
Это кстати очень просто — тут статья не о том, статья судя по всем что там GM который можно анализировать
Всем срочно читать Синтию Рубин : в это области алгоритмы с поздних 80х….
будут преступления через неделю? - будут. Ясно