Технологии

Американские учёные создали алгоритм, который предсказывает преступность в городах на неделю вперёд Статьи редакции

Алгоритм претендует на 90%-ую точность.

Bloomberg

Социологи из Чикагского университета разработали компьютерный алгоритм, который может прогнозировать преступления в больших городах — для примера был взят Чикаго.

Исследователи использовали исторические данные о насильственных преступлениях и преступлениях против собственности в городе, чтобы научить модель выявлять закономерности и пытаться предсказать будущие события. Для большей точности город поделили на участки площадью около 300 квадратных метров — система даёт прогноз для каждой «плитки» отдельно.

Социологи также протестировали систему в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии.

Новый инструмент контрастирует с предыдущими моделями прогнозирования, в которых преступность изображалась как возникающая из «горячих точек», распространяющихся на близлежащие районы. Такой подход, как правило, упускает из виду сложную социальную среду городов, а также нюансы взаимосвязи между преступностью и действиями полицейских.

#искуственныйинтеллект #сша

563 просмотров
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16 комментариев
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Окружающий блик

Напомните фильм

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Жовто Блакытный Песец
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Adel Prokurov

блин первее меня успели

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Михаил Желтухин

Еще аниме не напоминали

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Adel Prokurov

я такого не знаю, что за аниме?

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Михаил Желтухин

Psycho pass

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Adel Prokurov

спасибо

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A Z

Это ты Психопаспорт имеешь ввиду?

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Михаил Желтухин

Ага

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Павел Солнцев
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Борат Сагдиев
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Соросята спасают Темнова

В самых черных городах)

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Проектный Орзэмэс
Алгоритм претендует на 90%-ую точность

Ма ла

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Noname nonamer

Это кстати очень просто — тут статья не о том, статья судя по всем что там GM который можно анализировать

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Noname nonamer

Всем срочно читать Синтию Рубин : в это области алгоритмы с поздних 80х….

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Some1 Else
предсказывает преступность на неделю вперёд

будут преступления через неделю? - будут. Ясно

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