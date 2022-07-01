Более десяти беспилотных такси создали пробку ночью на перекрёстке в Сан-Франциско из-за сбоя Статьи редакции
Машины просто остановились и перестали ехать дальше.
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В работе парка беспилотных такси компании Cruise Automation произошёл системный сбой. Как минимум дюжина автомобилей Chevrolet Bolt перекрыли перекрёсток Гоф-стрит и Фултон-стрит в Сан-Франциско, пишет пользователь реддита seansinha.
На фотографиях, которые опубликовал пользователь, заметно, что машины стоят на дороге без водителей. Беспилотным такси разрешено передвигаться по городу с 22:00 до 5:00, а также взимать плату за проезд с пассажиров, отмечает The Last Driver License Holder. Сотрудникам Cruise пришлось вручную отгонять их в депо.
Причины сбоя неизвестны. Комментаторы на реддите предположили, что машины «объединились в профсоюз» или создали пробку, чтобы «поработить людей».
Первая забастовка роботов!
@Камаробат
забили болта
я, кстати, тоже как-то решил бастовать и остановился в развитии
Еее
ПРОСТО утроили забатовку. Готовьтесь, кожаные ублюдки.
Начало фильма-хоррора с машинами убийцами. Еее
Дык
https://ua.kinorium.com/84003/
Даже беспилотные автомобили протестуют лучше русской оппозиции
(приплетаю, да)
Паучок
они самовыпилились, потому что не смогли ответить себе на вопрос о смысле жизни.