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Технологии

Более десяти беспилотных такси создали пробку ночью на перекрёстке в Сан-Франциско из-за сбоя Статьи редакции

Машины просто остановились и перестали ехать дальше.

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В работе парка беспилотных такси компании Cruise Automation произошёл системный сбой. Как минимум дюжина автомобилей Chevrolet Bolt перекрыли перекрёсток Гоф-стрит и Фултон-стрит в Сан-Франциско, пишет пользователь реддита seansinha.

На фотографиях, которые опубликовал пользователь, заметно, что машины стоят на дороге без водителей. Беспилотным такси разрешено передвигаться по городу с 22:00 до 5:00, а также взимать плату за проезд с пассажиров, отмечает The Last Driver License Holder. Сотрудникам Cruise пришлось вручную отгонять их в депо.

Причины сбоя неизвестны. Комментаторы на реддите предположили, что машины «объединились в профсоюз» или создали пробку, чтобы «поработить людей».

#такси #автопилот

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Проектный Орзэмэс
Машины просто остановились и перестали ехать дальше

Первая забастовка роботов!
@Камаробат

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Коммерческий танк88
Chevrolet Bolt

забили болта

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Коммерческий танк88

я, кстати, тоже как-то решил бастовать и остановился в развитии

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Проектный Орзэмэс

Еее

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Небольшой супер_стар
просто остановились

ПРОСТО утроили забатовку. Готовьтесь, кожаные ублюдки.

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Eraser

Начало фильма-хоррора с машинами убийцами. Еее

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Roman Sergeevich

Дык

https://ua.kinorium.com/84003/

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Naotaka Yokoyama

Даже беспилотные автомобили протестуют лучше русской оппозиции
(приплетаю, да)

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Проектный Орзэмэс

Паучок

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Обязанный Паша

они самовыпилились, потому что не смогли ответить себе на вопрос о смысле жизни.

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