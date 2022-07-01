На фотографиях, которые опубликовал пользователь, заметно, что машины стоят на дороге без водителей. Беспилотным такси разрешено передвигаться по городу с 22:00 до 5:00, а также взимать плату за проезд с пассажиров, отмечает The Last Driver License Holder. Сотрудникам Cruise пришлось вручную отгонять их в депо.