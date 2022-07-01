Устройство, которое может растворяться в теле, представляет собой «инженерный подход к лечению боли».

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Северо-Западный университет

Исследователи из Северо-Западного университета представили имплант, который может охлаждать нервы, чтобы блокировать болевые сигналы. По словам разработчиков, устройство может помочь при острой боли — например, после ампутаций, трансплантации нервов или операций по декомпрессии позвоночника.

Устройство включает в себя насос, внешнюю систему управления и имплант, изготовленный из мягкого эластичного полимера. В последнем находится запечатанный набор крошечных каналов, которые располагаются вокруг целевого нерва как манжета.

Когда жидкий хладагент и сухой азот протекают по извилистому пути имплантата, жидкость испаряется, что приводит к падению температуры. Это изменение температуры отслеживается электронным датчиком в устройстве, что позволяет контролировать поток и поддерживать постоянную температуру на нерве.

Для пациента ощущения похожи на онемение — примерно как немеют кончики пальцев на улице в холодную погоду.

Имплант имеет важное преимущество: в отличие от медикаментозных обезволивающих (например, опиоидов), он не вызывает привыкания. Более того, поскольку имплант изготовлен из водорастворимых и биосовместимых материалов, он может разрушиться в организме после использования.

Типичный срок службы составляет несколько недель, а соответствующее время полного растворения — несколько месяцев. профессор Джон Роджерс

Однако у этого метода тоже есть недостатки. Устройство блокирует все типы нервных волокон, включая те, что ответственны за осязание, и те, что связаны с мышцами — потенциально это может привести к мышечной слабости.