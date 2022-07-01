Вчерашних студентов, по данным издания, набирала группа APT40, известная своими нападениями на биомедицинские, робототехнические и морские исследовательские институты.

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The Financial Times

Выпускников китайских университетов заманивали работать в секретную технологическую компанию, где они должны были заниматься шпионажем и переводом украденных документов, пишет The Financial Times.

Издание нашло и связалось со 140 потенциальными переводчиками, изучавшими английский язык в государственных университетах Хайнаня, Сычуани и Сианя. Они откликнулись на объявления о приёме на работу в компанию Hainan Xiandun, расположенную на острове Хайнань.

Странности возникали ещё на этапе трудоустройства: например, тестовое задание включало в себя перевод конфиденциальных документов, полученных от правительственных учреждений США, и инструкции для исследователей в Университете Джона Хопкинса — по всей видимости, одной из целей разведки.

The Financial Times также выяснил, что в документах США от 2021 года компания Hainan Xiandun фигурирует как прикрытие для китайской хакерской группы APT40. Западные спецслужбы обвинили APT40 во внедрении в правительственные учреждения, компании и университеты США, Канады, Европы и Ближнего Востока по приказу Министерства государственной безопасности Китая (MSS).

ФБР пыталось помешать деятельности Hainan Xiandun и в июле 2021 года предъявило обвинения трём сотрудникам госбезопасности в провинции Хайнань — Дин Сяояну, Ченг Цинминю и Чжу Юньминю — за их предполагаемую роль в создании компании в качестве прикрытия для поддерживаемого государством шпионажа. Другой человек, упомянутый в обвинительном заключении, У Шужун, как полагают, является хакером, помогавшим контролировать сотрудников Hainan Xiandun.

Однако китайские выпускники, похоже, невольно втянулись в шпионскую жизнь. Объявления о вакансиях от компании были размещены на сайтах университетов для переводчиков без дальнейшего объяснения характера работы.