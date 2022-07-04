Хакеры взломали аккаунты британской армии в твиттере и ютубе — и продвигали через них мошеннические криптопроекты Статьи редакции
Пользователи соцсетей шутят, что за взломом могут стоять русские хакеры.
Учётные записи британской армии взломали: на ютуб загрузили видео с Илоном Маском, а в твиттере появилась реклама раздачи бесплатных NFT. Взлом подтвердило министерство обороны Великобритании, сообщив, что расследует инцидент. Необычный контент появился в профилях армии 3 июля, доступ к аккаунтам удалось вернуть лишь поздним вечером.
В твиттере хакеры сменили изображение профиля, биографию и обложку, чтобы создать впечатление, что страница связана с коллекцией The Possessed NFT. Учётная запись делала различные ретвиты о раздаче бесплатных NFT, а в закреплённом твите была ссылка на мошеннический NFT-проект.
Из ютуба организации удалили все видео, изменили имя и фото канала, чтобы он выглядел как канал реальной инвестиционной компании Ark Invest. Хакеры загрузили на страницу серию старых прямых трансляций с участием бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси и Илона Маска. Эти записи ранее транслировались в рамках конференции The B Word, проведённой Ark Invest в июне 2021 года. Злоумышленники добавили на видео текст с призывами поучаствовать в мошеннических крипто-проектах. В один момент на взломанном канале транслировалось сразу четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей.
Неизвестно, кто стоит за взломом. Пользователи соцсетей шутят, что это может быть дело рук русских хакеров — впервые об этом написал в своем аккаунте депутат Консервативной партии Великобритании Майкл Фабрикант.
чую китайский след
Удивлен, что это произошло в Англии, а не на Украине
Не удивлён, что твою жопу взломали
Жалкие ляхты уже даже под новостью о криптовалютах плачутся про Украину.
Что, первая армия во вслеенной настолько хорошо воюет, что весь бюджет уходит на ботов в комментариях?