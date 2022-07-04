Пользователи соцсетей шутят, что за взломом могут стоять русские хакеры.

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Злоумышленники изменили профиль британской армии в твиттере, чтобы создать впечатление, что он связана с проектом The Possessed NFT, скриншот The Verge

Учётные записи британской армии взломали: на ютуб загрузили видео с Илоном Маском, а в твиттере появилась реклама раздачи бесплатных NFT. Взлом подтвердило министерство обороны Великобритании, сообщив, что расследует инцидент. Необычный контент появился в профилях армии 3 июля, доступ к аккаунтам удалось вернуть лишь поздним вечером.

В твиттере хакеры сменили изображение профиля, биографию и обложку, чтобы создать впечатление, что страница связана с коллекцией The Possessed NFT. Учётная запись делала различные ретвиты о раздаче бесплатных NFT, а в закреплённом твите была ссылка на мошеннический NFT-проект.

Скриншот The Guardian

Из ютуба организации удалили все видео, изменили имя и фото канала, чтобы он выглядел как канал реальной инвестиционной компании Ark Invest. Хакеры загрузили на страницу серию старых прямых трансляций с участием бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси и Илона Маска. Эти записи ранее транслировались в рамках конференции The B Word, проведённой Ark Invest в июне 2021 года. Злоумышленники добавили на видео текст с призывами поучаствовать в мошеннических крипто-проектах. В один момент на взломанном канале транслировалось сразу четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей.

Скриншот The Verge