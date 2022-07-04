ФБР: мошенники используют дипфейки во время прохождения собеседований на удалённую работу в IT-компании Статьи редакции
Их цель — после трудоустройства получить доступ к клиентским и финансовым данным и другой конфиденциальной информации.
Мошенники используют технологию дипфейка, чтобы выдавать себя за соискателей во время собеседований на удалённые должности, предупреждает ФБР. Представляясь другими людьми, они обманом заставляют работодателей взять их на работу, а потом крадут корпоративные данные и/или личные данные сотрудников.
По данным агентства, мошенники представлялись реально существующими людьми, чьи данные они украли. Чтобы походить на них, злоумышленники также использовали использовали программы для изменения голоса.
ФБР предупредило, что использование дипфейка или программы для изменения голоса можно заметить во время монолога человека — технология на основе ИИ всё ещё несовершенна, и может сбоить как раз в такие моменты.
Эх, справа прочитал как "Дикпики"
Обязательны для прохождения собеседования тж.
Artem R твоя работа таксистом закончена, можешь наебать гугл и слить базу данных товарищ майору из фсб
А код они пишут с помощью copilot...