Их цель — после трудоустройства получить доступ к клиентским и финансовым данным и другой конфиденциальной информации.

Мошенники используют технологию дипфейка, чтобы выдавать себя за соискателей во время собеседований на удалённые должности, предупреждает ФБР. Представляясь другими людьми, они обманом заставляют работодателей взять их на работу, а потом крадут корпоративные данные и/или личные данные сотрудников.

По данным агентства, мошенники представлялись реально существующими людьми, чьи данные они украли. Чтобы походить на них, злоумышленники также использовали использовали программы для изменения голоса.

ФБР предупредило, что использование дипфейка или программы для изменения голоса можно заметить во время монолога человека — технология на основе ИИ всё ещё несовершенна, и может сбоить как раз в такие моменты.