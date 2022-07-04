Технологии

Хакер разместил объявление о продаже данных миллиарда жителей Китая за 10 биткоинов Статьи редакции

Если злоумышленник действительно получил доступ к такому архиву, то это — один из крупнейших взломов в истории.

Скриншот BreachForums 

30 июня пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать более 23 терабайт (ТБ) данных граждан Китая, которые он получил в результате утечки из базы данных Шанхайской национальной полиции.

По словам ChinaDan, архив включает в себя имена, адреса проживания, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.

Администраторы Breach Forums закрыли тред 3 июля — к тому моменту за данные предложили только шесть биткоинов (около 120 тысяч долларов по нынешнему курсу).

#китай #взломы #безопасность #новости

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27 комментариев
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 Гордон Фриман

Ну и ну минус бесконечность соц рейтинг

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BigBrotherBear

Вместо кошкожены будет даримакура с принтом оной)

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Дед Макар

А есть где-нибудь история всего этого с партией кошкожены и прочего?) Ничего не понятно

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Жуткий фитиль

Ну и ну! Вы расстраивать товарищ Звезда из парткомитета, вы не прочитали классическую подборку нефритовых мемов от старых членов комсомола. Жаль, не быть Женщины-кошки!

https://tjournal.ru/internet/357150-ya-russkiy-rabochiy-uvazhayu-tovarishch-xi-kak-poyavilsya-mem-pro-kitayskih-botov-vedushchih-absurdnuyu-propagandu-v-runete

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Дед Макар

Спасибо!

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Yasos Biba
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Yasos Biba
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Стратегический велосипед

За 10 битков? Ма ло

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BigBrotherBear

Сколько стоят — столько и просят. Китай же =)

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Yasos Biba

Ну и ну. Партия отправить вас санаторий отдых уйгур.

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Serj Beer

22 год - это год у(течки) какой то бесполезных данных, раз такие пиздатые хакеры, то может наебнёте что-нибудь поинтересней

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Стратегический велосипед

Например что-нибудь в России

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Sisya

Данные клиентов "Вкусно и точка".

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Serj Beer

Именно это и имел в виду🤟

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Стратегический велосипед

Что-нибудь с приставкой РФ

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Yggdrasil

У скилловых хакеров нет принципов. А группировки зависимы от децентрализации

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Dmitry Sursin
у(течки) какой то бесполезных данных

"Последователям Сноудена" это скажи...
P.s. Люди обвиняют весь западный мир в том что он продаёт данные рекламодателям и хрен знает ещё кому...(И обязательно все начнут пердеть на условный фейсбук, когда сольют очередную базу) но как только дело доходит об обсуждении Китая - так сразу это становится нормой и даже уже не удивляет слив данных МИЛЛИАРДА людей...

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Борат Сагдиев

на этом же форуме половину этой базы уже за бесплатно раздают

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Yasos Biba

А что вы делать на это форуме? Партия отправить вас санаторий отдых уйгур.

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Василий Дробовский

Сейчас бы данные по порту Шанхая не помешали.
Я бы купил.

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Василий Дробовский

То что даёт парсер Apollo.io - не совсем полное по Китаю.
Хотя тут все есть. Президенты даже с whatsapp и е-mail.

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definitely not БОТ

Ахах, он чо анимешник??
@Настоящее Аниме к ответу

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Дмитрий Коростелёв

Светов обычно просит 10 биткоинов на всякие авантюры...

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YouFeelMySkill

Белая роза будет недовольна

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Dmitry Sursin

Какой то китаец уже едет на ферму убивать этого хакера...
https://youtu.be/SSy9cxTpTnI

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JilaNis
Предложили только 120 тысяч долларов.

Итого стоимость одного китайца 0,00012 доллара.

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Yasos Biba

4 июля 2022 года на серверах правительства Китая ничего не произошло

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