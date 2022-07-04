Хакер разместил объявление о продаже данных миллиарда жителей Китая за 10 биткоинов Статьи редакции
Если злоумышленник действительно получил доступ к такому архиву, то это — один из крупнейших взломов в истории.
30 июня пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать более 23 терабайт (ТБ) данных граждан Китая, которые он получил в результате утечки из базы данных Шанхайской национальной полиции.
По словам ChinaDan, архив включает в себя имена, адреса проживания, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.
Администраторы Breach Forums закрыли тред 3 июля — к тому моменту за данные предложили только шесть биткоинов (около 120 тысяч долларов по нынешнему курсу).
Ну и ну минус бесконечность соц рейтинг
Вместо кошкожены будет даримакура с принтом оной)
А есть где-нибудь история всего этого с партией кошкожены и прочего?) Ничего не понятно
Ну и ну! Вы расстраивать товарищ Звезда из парткомитета, вы не прочитали классическую подборку нефритовых мемов от старых членов комсомола. Жаль, не быть Женщины-кошки!
https://tjournal.ru/internet/357150-ya-russkiy-rabochiy-uvazhayu-tovarishch-xi-kak-poyavilsya-mem-pro-kitayskih-botov-vedushchih-absurdnuyu-propagandu-v-runete
Спасибо!
За 10 битков? Ма ло
Сколько стоят — столько и просят. Китай же =)
Ну и ну. Партия отправить вас санаторий отдых уйгур.
22 год - это год у(течки) какой то бесполезных данных, раз такие пиздатые хакеры, то может наебнёте что-нибудь поинтересней
Например что-нибудь в России
Данные клиентов "Вкусно и точка".
Именно это и имел в виду🤟
Что-нибудь с приставкой РФ
У скилловых хакеров нет принципов. А группировки зависимы от децентрализации
"Последователям Сноудена" это скажи...
P.s. Люди обвиняют весь западный мир в том что он продаёт данные рекламодателям и хрен знает ещё кому...(И обязательно все начнут пердеть на условный фейсбук, когда сольют очередную базу) но как только дело доходит об обсуждении Китая - так сразу это становится нормой и даже уже не удивляет слив данных МИЛЛИАРДА людей...
на этом же форуме половину этой базы уже за бесплатно раздают
А что вы делать на это форуме? Партия отправить вас санаторий отдых уйгур.
Сейчас бы данные по порту Шанхая не помешали.
Я бы купил.
То что даёт парсер Apollo.io - не совсем полное по Китаю.
Хотя тут все есть. Президенты даже с whatsapp и е-mail.
Ахах, он чо анимешник??
@Настоящее Аниме к ответу
Светов обычно просит 10 биткоинов на всякие авантюры...
Белая роза будет недовольна
Какой то китаец уже едет на ферму убивать этого хакера...
https://youtu.be/SSy9cxTpTnI
Итого стоимость одного китайца 0,00012 доллара.
4 июля 2022 года на серверах правительства Китая ничего не произошло