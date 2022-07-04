Если злоумышленник действительно получил доступ к такому архиву, то это — один из крупнейших взломов в истории.

Скриншот BreachForums

30 июня пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать более 23 терабайт (ТБ) данных граждан Китая, которые он получил в результате утечки из базы данных Шанхайской национальной полиции.

По словам ChinaDan, архив включает в себя имена, адреса проживания, места рождения, номера телефонов, национальные идентификаторы и информацию об уголовных делах. Нет подтверждений подлинности архива, но если он настоящий, то это будет крупнейшая известная утечка данных в истории Китая.

Администраторы Breach Forums закрыли тред 3 июля — к тому моменту за данные предложили только шесть биткоинов (около 120 тысяч долларов по нынешнему курсу).