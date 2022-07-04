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Xiaomi представила 12S Ultra — флагманский смартфон с огромной 1-дюймовой камерой Leica Статьи редакции

А также две модели попроще: 12S и 12S Pro.

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4 июля 2022 года китайская компания Xiaomi представила флагманские смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Производитель продемонстрировал устройства, поделился их характеристиками и объявил стоимость.

12S Ultra

  • Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп. Компания разработала оптику совместно с немецким производителем фотоаппаратов Leica, который выполнил заводскую настройку всех сенсоров.
  • В Xiaomi сообщили, что светочувствительность основной камеры смартфона на 76% выше, чем у iPhone 13 Pro Max. За счёт этого 12S Ultra способен создавать детализированные снимки даже в условиях низкой освещённости, при этом устраняя различные дефекты, включая хроматические аберрации и блики.
  • В дополнение к основному модулю смартфон оснащён сверхширокоугольной камерой и сенсором с перископной конструкцией для пятикратного оптического зума. Разрешение обеих камер Sony IMX586 составляет 48 Мп.
  • 12S Ultra поддерживает технологию Dolby Vision HDR и фирменные фильтры Leica для съёмки.
  • Xiaomi оснастила смартфон 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей. Устройство поддерживает технологию AdaptiveSync Pro, за счёт которой частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.
  • Задняя поверхность корпуса смартфона выполнена из экологически чистой силиконовой кожи, которая отличается высокой устойчивостью от грязи и долговечностью.
  • За производительность 12S Ultra отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной формата UFS 3.1 — 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
  • Ёмкость аккумулятора смартфона — 4860 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.
  • Цена базовой модели 12S Ultra с 8 ГБ и 256 ГБ памяти — 5999 юаней (около 50 тысяч рублей). Максимальная версия с 12 и 512 ГБ памяти поступит в продажу за 6999 юаней (около 58 тысяч рублей).
  • Xiaomi пока не объявила, когда начнутся продажи смартфона.

2S и 12S Pro

  • Смартфоны оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
  • Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.
  • 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.
  • 12S располагает тремя камерами: основной 50-мегапиксельной с поддержкой оптической стабилизации изображения, 13-мегапискельной сверхширокоугольной и 5-мегапискельной для макросъёмки.
  • «Старшая» модель оснащена основной, теле-фото и сверхширокоугольной камерами с разрешением по 50 Мп. Оптику обоих смартфонов настроили специалисты Leica.Ёмкость аккумулятора 12S — 4500 мАч, а 12S Pro — 4600 мАч. «Младшая» модель поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт, а «старшая» — с мощностью 120 Вт.
  • Стоимость Xiaomi 12S начинается от 3999 юаней (около 33 тысяч рублей), а 12S Pro — от 4699 юаней (около 39 тысяч рублей). Когда смартфоны поступят в продажу, пока неясно.

#новости #xiaomi

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45 комментариев
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Звездный Денис

Зачем вообще выпускать фотоаппарат-телефон в 2022? Жду не дождусь, когда туда стиральную машину засунут наконец-то — крышку загрузочного люка уже прихуячили.

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Олег Хельгар

что бы фоткать на него

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Ivan
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Недостаточный танк88

А было бы забавно, добавить в Никоны и Кодаки вай-фай и приложухи...

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Виталий Лановой

ксяоми топ за свои деньги

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Гигантский утюг
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TOMYMM

Шаверма

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Этнический единорожек88

Дюнер

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TOMYMM

Такого я ещё не ел

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Президентский файл

Вкус очкаа

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Этнический единорожек88

Попробуй как будет возможность

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плюшевый батон

Псезейоуми

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Семечка

В этот раз да

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Гордон Фриман

нужно чтобы сзади было три таких камеры а то не хайпово

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Президентский файл
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Гордон Фриман

топовая конфорка за свои юани)

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Enoxix

Да лучше купить себе ricoh

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Участковый корабль

как владелец рико соглы)

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Ануар tape

Дорогой зараза

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Президентский файл
из экологически чистой силиконовой кожи

почему нельзя просто написать «из качественного силикона»?

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Inspektor Pidozra

Бо якість дуже відносне поняття

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Inspektor Pidozra

Особливо якщо йдеться про «топ за свої гроші»

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Президентский файл

«усе ригае жпг»

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Ivan
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Алёшенька

Камера-хуямера. Главная беда Сяоми в уебанской операционке. Раньше их телефоньі приятно радовали соотношением цена/качество, но как минимум год уже какой-то пиздец. У моей мамьі телефон в два раза дороже моего, но у нас те же самьіе баги, которьіе люто заебьівают.

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Crassius Curio

ондроиде, хули

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Тактический жар

Андроид сам по себе - норм, юзабелен. Чистый андроид от гугла - довольно хорош, хотя и с косяками. MiUi… во-первых, реклама в менюшках (!), во-вторых, любая стандартная андроидная вещь в системе в miui переопределена и сделана кастомно и через жопу. Андроид-разработчики ненавидят китайские смартфоны именно поэтому.

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Crassius Curio

Да даже чистый андроид становится неюзабельным через некоторое время пользования. В погоне за простотой разработки они вместо нормального рантайма запилили убогий DVM. У меня древний айфон после перезагрузки сразу же раздупляется и готов работать, а андроиду надо дать время просраться, пока он там всё загрузит. Давеча надо было запустить и смску отправить, минут 5 ждал когда клавиатура откроется

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Ицтерские Данелянды

Именно поэтому пришлось отказаться от Сяоми. Ну не перевариваю я их MiUI.

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Морковка

Чувство меры у азиатов - нонсенс

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Степан Пантера

хлаоми есть хлаоми. Как люди не брезгуют брать ето в руки?

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Bulky Blackcrappy против войны

Реклама в стандартных приложениях включена по умолчанию, или только сбор всевозможных данных китайцам?

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Драгтеатр

Камера хоть выдвигается?

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Президентский файл

100х оптический зум

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Драгтеатр

если уже въебали мега-камеру, что-то должно поворачиваться или хотя бы выдвигаться

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Президентский файл

поворачиваться будет шея бомжей, когда ты появишься с таким телефоном в их обществе

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Драгтеатр

Легит

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Makedo

В ми12 ультра уже есть 120х зум, не успеваете за китайскими трендами

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Президентский файл

цифровой наверно

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Долгосрочный фонарь

На ху я?

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Crassius Curio

Выглядит как уёбище

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Покойный историк

че там как дела у Lumia 1020 и Nokia 808?

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Roman Donimator

Я с one plus седьмым четвертый год хожу. И похуй ваще на все. Аппарат гениальный. Ну может к осени экран поменяю.

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аятомат

Лс тех.параметров, лично меня в телефонах интересует в первую и вторую очередь именно камера, и вот ещё новые камеры...вау, хочется затестить и посмотреть вживую как реагирует на свет и какова резкость

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Хлопак

сяоми терпеть не могу, но правильно все они делают.

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