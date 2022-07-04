Xiaomi представила 12S Ultra — флагманский смартфон с огромной 1-дюймовой камерой Leica Статьи редакции
А также две модели попроще: 12S и 12S Pro.
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4 июля 2022 года китайская компания Xiaomi представила флагманские смартфоны 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Производитель продемонстрировал устройства, поделился их характеристиками и объявил стоимость.
12S Ultra
- Xiaomi оснастила самую дорогую модель из линейки 1-дюймовой камерой Sony IMX989 с разрешением 50 Мп. Компания разработала оптику совместно с немецким производителем фотоаппаратов Leica, который выполнил заводскую настройку всех сенсоров.
- В Xiaomi сообщили, что светочувствительность основной камеры смартфона на 76% выше, чем у iPhone 13 Pro Max. За счёт этого 12S Ultra способен создавать детализированные снимки даже в условиях низкой освещённости, при этом устраняя различные дефекты, включая хроматические аберрации и блики.
- В дополнение к основному модулю смартфон оснащён сверхширокоугольной камерой и сенсором с перископной конструкцией для пятикратного оптического зума. Разрешение обеих камер Sony IMX586 составляет 48 Мп.
- 12S Ultra поддерживает технологию Dolby Vision HDR и фирменные фильтры Leica для съёмки.
- Xiaomi оснастила смартфон 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200х1440 пикселей. Устройство поддерживает технологию AdaptiveSync Pro, за счёт которой частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц в зависимости от запущенного приложения. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей.
- Задняя поверхность корпуса смартфона выполнена из экологически чистой силиконовой кожи, которая отличается высокой устойчивостью от грязи и долговечностью.
- За производительность 12S Ultra отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной формата UFS 3.1 — 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Ёмкость аккумулятора смартфона — 4860 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт и 50-ваттную беспроводную зарядку.
- Цена базовой модели 12S Ultra с 8 ГБ и 256 ГБ памяти — 5999 юаней (около 50 тысяч рублей). Максимальная версия с 12 и 512 ГБ памяти поступит в продажу за 6999 юаней (около 58 тысяч рублей).
- Xiaomi пока не объявила, когда начнутся продажи смартфона.
2S и 12S Pro
- Смартфоны оснащены восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройств составляет 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Xiaomi 12S получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision.
- 12S Pro оснащён 6,73-дюймовым экраном AMOLED LTPO 2.0 с разрешением 3200х1440 пикселей, максимальной яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц.
- 12S располагает тремя камерами: основной 50-мегапиксельной с поддержкой оптической стабилизации изображения, 13-мегапискельной сверхширокоугольной и 5-мегапискельной для макросъёмки.
- «Старшая» модель оснащена основной, теле-фото и сверхширокоугольной камерами с разрешением по 50 Мп. Оптику обоих смартфонов настроили специалисты Leica.Ёмкость аккумулятора 12S — 4500 мАч, а 12S Pro — 4600 мАч. «Младшая» модель поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт, а «старшая» — с мощностью 120 Вт.
- Стоимость Xiaomi 12S начинается от 3999 юаней (около 33 тысяч рублей), а 12S Pro — от 4699 юаней (около 39 тысяч рублей). Когда смартфоны поступят в продажу, пока неясно.
Зачем вообще выпускать фотоаппарат-телефон в 2022? Жду не дождусь, когда туда стиральную машину засунут наконец-то — крышку загрузочного люка уже прихуячили.
что бы фоткать на него
А было бы забавно, добавить в Никоны и Кодаки вай-фай и приложухи...
ксяоми топ за свои деньги
Шаверма
Дюнер
Такого я ещё не ел
Вкус очкаа
Попробуй как будет возможность
Псезейоуми
В этот раз да
нужно чтобы сзади было три таких камеры а то не хайпово
топовая конфорка за свои юани)
Да лучше купить себе ricoh
как владелец рико соглы)
Дорогой зараза
почему нельзя просто написать «из качественного силикона»?
Бо якість дуже відносне поняття
Особливо якщо йдеться про «топ за свої гроші»
«усе ригае жпг»
Камера-хуямера. Главная беда Сяоми в уебанской операционке. Раньше их телефоньі приятно радовали соотношением цена/качество, но как минимум год уже какой-то пиздец. У моей мамьі телефон в два раза дороже моего, но у нас те же самьіе баги, которьіе люто заебьівают.
ондроиде, хули
Андроид сам по себе - норм, юзабелен. Чистый андроид от гугла - довольно хорош, хотя и с косяками. MiUi… во-первых, реклама в менюшках (!), во-вторых, любая стандартная андроидная вещь в системе в miui переопределена и сделана кастомно и через жопу. Андроид-разработчики ненавидят китайские смартфоны именно поэтому.
Да даже чистый андроид становится неюзабельным через некоторое время пользования. В погоне за простотой разработки они вместо нормального рантайма запилили убогий DVM. У меня древний айфон после перезагрузки сразу же раздупляется и готов работать, а андроиду надо дать время просраться, пока он там всё загрузит. Давеча надо было запустить и смску отправить, минут 5 ждал когда клавиатура откроется
Именно поэтому пришлось отказаться от Сяоми. Ну не перевариваю я их MiUI.
Чувство меры у азиатов - нонсенс
хлаоми есть хлаоми. Как люди не брезгуют брать ето в руки?
Реклама в стандартных приложениях включена по умолчанию, или только сбор всевозможных данных китайцам?
Камера хоть выдвигается?
100х оптический зум
если уже въебали мега-камеру, что-то должно поворачиваться или хотя бы выдвигаться
поворачиваться будет шея бомжей, когда ты появишься с таким телефоном в их обществе
Легит
В ми12 ультра уже есть 120х зум, не успеваете за китайскими трендами
цифровой наверно
На ху я?
Выглядит как уёбище
че там как дела у Lumia 1020 и Nokia 808?
Я с one plus седьмым четвертый год хожу. И похуй ваще на все. Аппарат гениальный. Ну может к осени экран поменяю.
Лс тех.параметров, лично меня в телефонах интересует в первую и вторую очередь именно камера, и вот ещё новые камеры...вау, хочется затестить и посмотреть вживую как реагирует на свет и какова резкость
сяоми терпеть не могу, но правильно все они делают.