Программа считывает выражения лица и мозговые волны, чтобы «определить уровень приемлемости идеологического и политического образования».

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The Telegraph

Китай создал систему искусственного интеллекта, которая может оценивать лояльность членов Коммунистической партии, сообщает The Times. Программа отслеживает мимику и считывает мозговые волны людей, пока те просматривают материалы, продвигающие партийную политику и достижения.

По данным издания, информацию о разработке 1 июля опубликовал в открытом доступе комплексный национальный научный центр Хэфэй. Однако вскоре статья статья исчезла из интернета: по всей видимости, из-за недовольства общественности.

В статье научного центра говорилось, что проверку ИИ уже прошли 43 человека. На удалённом видео испытуемый входил в кабинку, где садился перед экраном и просматривал статьи, пропагандирующие политику и достижения партии. Неясно, как работает технология «чтения мозговых волн», находится ли она в специальном помещении, и как систему будут использовать для наблюдения за миллионами членов коммунистической партии.

В статье говорилось, что разработанная технология укрепит «уверенность и решимость» членов организации «быть благодарными партии, слушать партию и следовать за партией». По замыслу создателей, полученные результаты также помогут «улучшить и обогатить» программу политического образования.

Правящая Коммунистическая партия Китая, возглавляемая президентом Си Цзиньпином, считает, что «мысли и политическое образование» необходимы для лояльности к организации.