Китай использует «искусственный интеллект для чтения мыслей», чтобы проверять лояльности членов Коммунистической партии Статьи редакции
Программа считывает выражения лица и мозговые волны, чтобы «определить уровень приемлемости идеологического и политического образования».
Китай создал систему искусственного интеллекта, которая может оценивать лояльность членов Коммунистической партии, сообщает The Times. Программа отслеживает мимику и считывает мозговые волны людей, пока те просматривают материалы, продвигающие партийную политику и достижения.
По данным издания, информацию о разработке 1 июля опубликовал в открытом доступе комплексный национальный научный центр Хэфэй. Однако вскоре статья статья исчезла из интернета: по всей видимости, из-за недовольства общественности.
В статье научного центра говорилось, что проверку ИИ уже прошли 43 человека. На удалённом видео испытуемый входил в кабинку, где садился перед экраном и просматривал статьи, пропагандирующие политику и достижения партии. Неясно, как работает технология «чтения мозговых волн», находится ли она в специальном помещении, и как систему будут использовать для наблюдения за миллионами членов коммунистической партии.
В статье говорилось, что разработанная технология укрепит «уверенность и решимость» членов организации «быть благодарными партии, слушать партию и следовать за партией». По замыслу создателей, полученные результаты также помогут «улучшить и обогатить» программу политического образования.
Правящая Коммунистическая партия Китая, возглавляемая президентом Си Цзиньпином, считает, что «мысли и политическое образование» необходимы для лояльности к организации.
У партии уже есть «приложение для идеологической обработки» для своих членов под названием «Xuexi Qiangguo» или «Учись, чтобы сделать Китай сильным». Им пользуются 96 миллионов китайцев, которые зарабатывают баллы, читая статьи, просматривая видео и отвечая на вопросы о коммунизме. Полученные баллы пользователи могут обменивать на подарки — от выпечки из ближайшего кафе до техники.
Партия читать мысль что думать простой рабочий
Мда, когда-нибудь эта китайская секта имени товарища Си захочет подчинить себе весь мир.
Товарищ Си себе уже обеспечил пожизненное правление, через несколько лет начнёт от безграничной власти свистеть фляга, как у всех диктаторов.
Джордж, давай лучше вместе ебанем по пекину
Цирк на дроте
Китайцы так хотят всех контролировать чтобы что? Какова конечная цель?
Помогите Даше найти смысл
хотят всех контролировать
:)
Чтобы никто не мешал верхушке пиздить миллиарды, а людей считать за скот, как, собственно, и у всех.
Сначала хотел удивиться, как так китайское общество позволяет проводить над собой эти киберпанковые эксперименты, но потом вспомнил что в моей стране всё тоже самое, но без киберпанка.
Все российские пользователи ксиёми прошли проверку. Кодовая фраза: топ за свои деньги. Эти враги русского языка среди нас
Вот ты ржош, а я с началом войны ксяйоми положил на полку и взял гнусмас.
Моя маленькая война
Китай молодец, вот это применение технологий. Пицдец какое крипово применение, но все таки молодец. Это вам не принтере роботов печатать и делать вид что это технологии. Тут ребята прям киберпанк строят.
Я думаю пока рано их хвалить даже за саму технологию, т.к. никто не знает что это за таинственная "технология чтения мыслей" и на сколько она успешна. Может там просто сидит важный китаец в коробочке и решает кто ему нравится, а кто нет.
Лояльность должна быть 80%. Все, что ниже - подлежит ликвидации
Из недавнего, как начали обрабатывать Гонконг:Учебники написаны для специального курса в гонконгских школах, посвященного идеалам гражданственности, законопослушности и патриотизма.
Этот предмет заменит либеральный курс, посвященный воспитанию самостоятельного критического мышления и идеям гражданского активизма и вовлеченности в общественные дела.
https://www.bbc.com/russian/news-61812986
ИИ признал вас неблагодарным, непослушным и непоследовательным. Вы - неприемлемый ханец!
Это же гениально. Не важно, работает система или нет. Главное чтобы люди верили в неё. И внутренний цензор будет сам себя программировать.
Паноптикон, охуенно же.
Вроде похожая хуйня была в какой-то части Капитан Америка.. гидра это Китай
Оруэлл становится документальным.
Скоро ком.партия Китая исчезнет...
наконец
фанаты оплачивать проезд ебалом, как вам ?))
Шизанутые блять!
Скорее всего, желаемое за действительное выдают. Я почитал источник. Там вроде говорят, что оно отслеживает, насколько внимательным и усердным был человек во время прослушивания обучающих материалов. Просто анализирует энцефалограмму и мимику. Вряд ли это чтение мыслей в прямом смысле)
Блять, думал Панорама((
А что если натравить эту программу на членов Политбюро и самого товарища Xi? Уж они-то должны быть самыми-самыми что ни на есть идейными и думать о коммунизме 24 часа в сутки, да?