Дорога до острова на пароме занимает четыре часа, дрон же долетает всего за 30 минут.

Остров с населением около 150 тысяч человек находится в трёх километрах от южного побережья Англии. Из-за короткого срока годности большинства химиотерапевтических препаратов лекарства либо доставляются на остров в срочном порядке, либо пациенты добираются до материка на пароме. С помощью беспилотников же можно организовать срочную доставку лекарств.