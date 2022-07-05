Служба здравоохранения Англии будет использовать дроны, чтобы доставлять препараты для химиотерапии на остров Уайт Статьи редакции
Дорога до острова на пароме занимает четыре часа, дрон же долетает всего за 30 минут.
Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила, что протестирует доставку жизненно важных химиотерапевтических препаратов с помощью дронов на остров Уайт.
Остров с населением около 150 тысяч человек находится в трёх километрах от южного побережья Англии. Из-за короткого срока годности большинства химиотерапевтических препаратов лекарства либо доставляются на остров в срочном порядке, либо пациенты добираются до материка на пароме. С помощью беспилотников же можно организовать срочную доставку лекарств.
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Молодцы!