Анализ спутниковых снимков NASA Harvest показал, что примерно 22% сельхозугодий Украины находятся под контролем России Статьи редакции
На этих территориях выращивают в основном озимые культуры — пшеницу, рожь и ячмень.
Специалисты NASA Harvest проанализировали спутниковые изображения, чтобы понять, как российско-украинский конфликт влияет на глобальную продовольственную систему. Для этого они взяли данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства.
Учёные NASA Harvest выяснили, что поля, где засеиваются 28% озимых и 18% яровых культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под контролем России.
До начала боевых действий Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках. Поэтому исключение Украины из глобальных цепочек поставок рискует обернуться мировым продовольственным кризисом.
Кроме того, на части полей, подконтрольных Украине, уже невозможно вести работы.
В частности, Николаев, который сейчас находится в центре конфликта, является крупнейшим в Украине портом для транспортировки зерна: через него проходило около 40% экспорта. Другие крупные порты-экспортеры зерна включают Черноморск, Южное и Одессу — в сумме через всех них перевозили около 97% украинского зерна. Однако сейчас их работа заблокирована.
П****асы 😍🇷🇺🚀