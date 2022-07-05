На этих территориях выращивают в основном озимые культуры — пшеницу, рожь и ячмень.

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Распределение яровых и озимых культур в Украине по состоянию на 13 июня 2022 года, NASA Harvest

Специалисты NASA Harvest проанализировали спутниковые изображения, чтобы понять, как российско-украинский конфликт влияет на глобальную продовольственную систему. Для этого они взяли данные со спутников Planet Labs и миссии Sentinel-2 Европейского космического агентства.

Учёные NASA Harvest выяснили, что поля, где засеиваются 28% озимых и 18% яровых культур (включая кукурузу и подсолнечник), находятся под контролем России.

До начала боевых действий Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% ячменя и 12% кукурузы на мировых рынках. Поэтому исключение Украины из глобальных цепочек поставок рискует обернуться мировым продовольственным кризисом.

Цветущие поля рапса в Николаевской области 20 мая 2022 года, Landsat 8

Кроме того, на части полей, подконтрольных Украине, уже невозможно вести работы.

В некоторых районах неразорвавшиеся боеприпасы и мины могут сделать сельское хозяйство невозможным в краткосрочной перспективе. Морская блокада портов и стремительно растущие цены на топливо создают огромные проблемы для предстоящих урожаев. Сергей Скакун, исследователь NASA и Мэрилендского университета

В частности, Николаев, который сейчас находится в центре конфликта, является крупнейшим в Украине портом для транспортировки зерна: через него проходило около 40% экспорта. Другие крупные порты-экспортеры зерна включают Черноморск, Южное и Одессу — в сумме через всех них перевозили около 97% украинского зерна. Однако сейчас их работа заблокирована.