Технологии
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У «Ростеха» трудности с разработкой смартфона AYYA T2 — отечественные процессоры производили на тайваньской фабрике TSMC Статьи редакции

Компания прекратила сотрудничество с партнёрами из России.

О проблемах производства российского смартфона AYYA T2 рассказали «Ведомости» со ссылкой на свои источники в госкорпорации и среди отечественных разработчиков электроники.

Ключевой проблемой стало то, что процессоры «Скиф» для AYYA T2 производили на фабрике TSMC в Тайване. Однако компания прекратила сотрудничество с российскими партнёрами вскоре после начала боевых действий в Украине.

Другая проблема заключается в том, что у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис» — во время работы смартфона процессоры перегреваются, что осложняет дальнейшую работу по проекту. Как будет продвигаться дальнейшая разработка AYYA T2, пока неизвестно.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что первая версия AYYA не смогла набрать популярности среди российских пользователей на фоне дефицита. За первый квартал 2022 года удалось продать меньше 400 штук.

#новости #смартфоны #ростех

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21 комментарий
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 Коматозник

Бесполезная
Дырявая
Спизженная

Как и все технологии в РФ и СССР

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Скрепный кремпай

Я думал ты придумаешь что-то на М)

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Аскет

"первая версия AYYA не смогла набрать популярности среди российских пользователей на фоне дефицита"

Да да, а вовсе не из-за того, что это никому не нужное говно

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Уютный Багажник
отечественные процессоры
производили на тайваньской фабрике
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Evgeny Brazgin

AYYA всё летала

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alekksandr cherr

зачем в россии пытаются создавать эти аппараты?
очевидно же что ничего не выйдет.
Уже хотя бы по причине названий стрёмно военных.
Не смешно даже потуги страны второгодника.

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Скрепный кремпай

Им похуй на успех
просто пилят бабки

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Функциональный татарин

телефон AYYA, хех, флешбеки пошли

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дорогой БРАТ Донателло

интересно они живы ещё?

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Функциональный татарин

жирный в край охуел. недавно в середине недели собирал 10 тысяч на то, чтобы в субботу был стрим.
ну ты понял, сбор денег на стрим, где не будет ничего, кроме попрошайничества.

зачем-то им продолжают кидать деньги, но в эфирах нет вообще ничего. совсем.

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Пиструн Сосаевич

Ёб, ёб, ёб твою мать, я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.

AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA ПОМОГИ СЕБЕ САМ!!!

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Краб в маске лося

Андрея Иваныча грешно не плюсануть.

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PABL0

Никогда такого не было и тут бац! - опять

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Brodo
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Святой диод

https://youtu.be/tOC-LnW8dCI

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Andrew T

Обосрались,как всегда...

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Ученый паркур

Корпоративная. Защищённая. Наша.

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Равнодушный Мурод
Отечественные процессоры производили на тайваньской фабрике TSMC
Компания прекратила сотрудничество с партнёрами из России

Ой, неловко как вышло

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Владимир Сорокин

Участвую в тестировании смартфона на Авроре. Жёстко.

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Краб в маске лося

Не та «Аврора» нам сейчас нужна.

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савен

УПС

случилось "импортозамещение"

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