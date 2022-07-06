Компания прекратила сотрудничество с партнёрами из России.

О проблемах производства российского смартфона AYYA T2 рассказали «Ведомости» со ссылкой на свои источники в госкорпорации и среди отечественных разработчиков электроники.

Ключевой проблемой стало то, что процессоры «Скиф» для AYYA T2 производили на фабрике TSMC в Тайване. Однако компания прекратила сотрудничество с российскими партнёрами вскоре после начала боевых действий в Украине.

Другая проблема заключается в том, что у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис» — во время работы смартфона процессоры перегреваются, что осложняет дальнейшую работу по проекту. Как будет продвигаться дальнейшая разработка AYYA T2, пока неизвестно.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что первая версия AYYA не смогла набрать популярности среди российских пользователей на фоне дефицита. За первый квартал 2022 года удалось продать меньше 400 штук.