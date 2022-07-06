У «Ростеха» трудности с разработкой смартфона AYYA T2 — отечественные процессоры производили на тайваньской фабрике TSMC Статьи редакции
Компания прекратила сотрудничество с партнёрами из России.
О проблемах производства российского смартфона AYYA T2 рассказали «Ведомости» со ссылкой на свои источники в госкорпорации и среди отечественных разработчиков электроники.
Ключевой проблемой стало то, что процессоры «Скиф» для AYYA T2 производили на фабрике TSMC в Тайване. Однако компания прекратила сотрудничество с российскими партнёрами вскоре после начала боевых действий в Украине.
Другая проблема заключается в том, что у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис» — во время работы смартфона процессоры перегреваются, что осложняет дальнейшую работу по проекту. Как будет продвигаться дальнейшая разработка AYYA T2, пока неизвестно.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что первая версия AYYA не смогла набрать популярности среди российских пользователей на фоне дефицита. За первый квартал 2022 года удалось продать меньше 400 штук.
Бесполезная
Дырявая
Спизженная
Как и все технологии в РФ и СССР
Я думал ты придумаешь что-то на М)
"первая версия AYYA не смогла набрать популярности среди российских пользователей на фоне дефицита"
Да да, а вовсе не из-за того, что это никому не нужное говно
производили на тайваньской фабрике
AYYA всё летала
зачем в россии пытаются создавать эти аппараты?
очевидно же что ничего не выйдет.
Уже хотя бы по причине названий стрёмно военных.
Не смешно даже потуги страны второгодника.
Им похуй на успех
просто пилят бабки
телефон AYYA, хех, флешбеки пошли
интересно они живы ещё?
жирный в край охуел. недавно в середине недели собирал 10 тысяч на то, чтобы в субботу был стрим.
ну ты понял, сбор денег на стрим, где не будет ничего, кроме попрошайничества.
зачем-то им продолжают кидать деньги, но в эфирах нет вообще ничего. совсем.
Ёб, ёб, ёб твою мать, я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
Я не знаю кунг-фу.
AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA AYYA Помоги себе сам.
AYYA ПОМОГИ СЕБЕ САМ!!!
Андрея Иваныча грешно не плюсануть.
Никогда такого не было и тут бац! - опять
https://youtu.be/tOC-LnW8dCI
Обосрались,как всегда...
Корпоративная. Защищённая. Наша.
Компания прекратила сотрудничество с партнёрами из России
Ой, неловко как вышло
Участвую в тестировании смартфона на Авроре. Жёстко.
Не та «Аврора» нам сейчас нужна.
УПС
случилось "импортозамещение"