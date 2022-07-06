Технологии

В Финляндии запустили первый в мире песочный аккумулятор, в котором можно «‎хранить» солнечную энергию Статьи редакции

Разработка решает одну из главных проблем зелёной энергетики: её сезонный характер.

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Песочный аккумулятор, BBC

На базе небольшой электростанции Ватаянкоски в западной части Финляндии 5 июля запустили песочный аккумулятор, позволяющий месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников.

Со стороны аккумулятор выглядит как гигантский металлический бункер, внутри — сто тонн строительного песка. Принцип его работы прост: энергия используется для нагрева бассейна, заполненного дешёвым грязным песком.

Температура песка может доходить до 500°C, от него нагревается воздух, который циркулирует внутри камеры аккумулятора при помощи теплообменника. Затем горячий воздух из аккумулятора используют для нагрева воды, поступающей в систему центрального отопления. Уже оттуда тепло подается в квартиры, офисы и даже подогревает местный бассейн.

BBC

Высокая теплоемкость песка позволяет в течение нескольких месяцев сохранять часть энергии, которую позже можно использовать для обогрева жилых домов в холодное время года.

Каждый раз, когда резко подскакивает производство доступной зелёной электроэнергии, возникает необходимость быстро перенаправить её излишки в какое-то временное хранилище.

Маркку Юленен, один из разработчиков технологии и соучредитель компании Polar Ni

Песочный аккумулятор станет альтернативой распространённым литиевым, которые стоят намного дороже, занимают много места и не очень хорошо переносят чрезмерную зарядку.

#финляндия #новости #зелёнаяэнергетика

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38 комментариев
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 Alexander the Nth

Главное, что происходят попытки поиска оптимизации таких разработок. В контексте этого эксперимента нет никакой разницы, будет это успешным примером, который пойдёт в массы или нет. Это просто один из этапов. Лучше что-то сделать, проверить и пойти дальше, если не получилось, чем сидеть и размышлять, какие дурачки сторонники "зелёной" энергии.

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Подозрительный кавалер

да, да и ещё раз да!

Маск вон сколько ракет взорвал например

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Смелый цвет

Ему просто нравится бум

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Подозрительный кавалер

а ком-- молчу

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Универсальный татарин

Делать бум - это круто. Побочно ещё и ракеты какие-то запустились в космос, ну да и хуй с ними.

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Равнодушный Мурод
Песочный аккумулятор станет альтернативой распространённым литиевым, которые стоят намного дороже, занимают много места и не очень хорошо переносят чрезмерную зарядку

Что-то новенькое

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Дневной Артем

Древние египтяне хранили в пустыне солнечную энергию для космических кораблей, которые приземлялись на пирамиды

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Коровка говорит Мууу

корабль пришельцев приземляется на пирамиду для зарядки

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Подходящий лолипоп

Фууу, это ужасно :DD

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kerokero

Коровка говорит Мууу, Зельдочка говорит Фууу

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Дмитрий Царь

Посмотри что-нибудь более позитивное
Например 2 girls 1 cup

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Йохан Ирвинг

А потом снова окажется, что на постройку и подвоз песка потратили больше энергии, чем эта штука будет хранить за весь срок службы, как с солнечными панелями

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Йолкин

Мне кажется, что у песка нет срока службы :)

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Подходящий лолипоп
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Универсальный татарин

Это концепт, задуманный как проверка идеи. Так-то производительность панелей и ветряков в Финляндии уже известна: и того и другого тут навалом.

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Igor Gorbenko

угольная электростанция конечно практичнее в этом плане, но сможешь ли ты поставить её во дворе или на крыше дома?

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Перша приватна цвяхарня

Или я туплю, или объемная теплоемкость воды раза в 3 выше.

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Фываолдж

Считать надо, ведь воду только до 100 градусов нагреть можно, без всяких ухищрений с давлением.

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Йолкин

Гм, логично.

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Anthropocide Apostle

Вода ещё испаряется намного раньше 500 градусов. Под давлением её держать предлагаешь?

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Перша приватна цвяхарня

Все, принято, туплю. Учусь читать новость до конца. Спасибо

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Смелый цвет

Не надо. Тут это не принято

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Йолкин

Вот послал бы нахуй - сразу было бы видно культурного, воспитанного человека

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Теплая гречка

А ешшо требования к герметичности и зимой замерзнет ковда емкости ихней кабзда

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seth clammy

Замёрзнет - и хрен с ним, просто перейдут на оставшуюся половину зимы на другие источники энергии

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Соросята спасают Темнова

Научнотехничесуий прогресс снимает углеродной иглы россиян

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Trade Scum

вложился в песок.jpg

алсо

"финляндия...солнечная энергия" ну такое

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Универсальный татарин

Ну, местные энергокомпании старательно продвигают идею, что из-за долгого светового дня летом и в целом более низких температур, что повышает производительность панелей, в целом затраты на панели окупаются менее, чем за их гарантийный срок. А работать они по окончанию гарантийного срока не перестают.
Да и офисные здания сплошь строят с панелями сейчас.

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Вячеслав

альтернативная, есть еще ветряки и т.д.

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Anton Timofeev

какая то хрень если честно, с таким же успехом можно избыток солнечной энергии перерабатывать в потенциальую энергию того же песка, а потом скидывать на ротор и вырабатывать электричество.

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khun pi

Обычно такие накопители делают на воде.

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Anton Timofeev

Да, но коли уж они до песка докпались)

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Мохнатый шмель
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Anton Timofeev

Электроэнергию переводим в потенциальную, а когда надо потенциальную в кинетическую и обратно в электроэнергию. Скорее всго песка до херища надо будет только, но можно и через воду тоже самое реализовать)

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Подозрительный кавалер

изобрели гэс получается, которые потом водичку назад поднимают

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Anton Timofeev

по сути да, но тут суть же в том что им "сезонную" солнечную энергию надо сохранить, вот пусть на эту энергию заливают воду в водохранилище а в не сезон ГЭС запускают)

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Подозрительный кавалер

кидаемся песочком для электричества

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sf

похожую тему, но в виде термоса с водой строят в Берлине для предстоящей зимы
https://interestingengineering.com/steel-thermos-tower-berlin-heat-storage-facility

A steel 'thermos tower' in Berlin will be the…
And it will be the largest heat storage facility in Europe.
interestingengineering.com
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