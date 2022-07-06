Разработка решает одну из главных проблем зелёной энергетики: её сезонный характер.

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Песочный аккумулятор, BBC

На базе небольшой электростанции Ватаянкоски в западной части Финляндии 5 июля запустили песочный аккумулятор, позволяющий месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников.

Со стороны аккумулятор выглядит как гигантский металлический бункер, внутри — сто тонн строительного песка. Принцип его работы прост: энергия используется для нагрева бассейна, заполненного дешёвым грязным песком.

Температура песка может доходить до 500°C, от него нагревается воздух, который циркулирует внутри камеры аккумулятора при помощи теплообменника. Затем горячий воздух из аккумулятора используют для нагрева воды, поступающей в систему центрального отопления. Уже оттуда тепло подается в квартиры, офисы и даже подогревает местный бассейн.

BBC

Высокая теплоемкость песка позволяет в течение нескольких месяцев сохранять часть энергии, которую позже можно использовать для обогрева жилых домов в холодное время года.

Каждый раз, когда резко подскакивает производство доступной зелёной электроэнергии, возникает необходимость быстро перенаправить её излишки в какое-то временное хранилище. Маркку Юленен, один из разработчиков технологии и соучредитель компании Polar Ni