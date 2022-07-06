В Финляндии запустили первый в мире песочный аккумулятор, в котором можно «хранить» солнечную энергию Статьи редакции
Разработка решает одну из главных проблем зелёной энергетики: её сезонный характер.
На базе небольшой электростанции Ватаянкоски в западной части Финляндии 5 июля запустили песочный аккумулятор, позволяющий месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников.
Со стороны аккумулятор выглядит как гигантский металлический бункер, внутри — сто тонн строительного песка. Принцип его работы прост: энергия используется для нагрева бассейна, заполненного дешёвым грязным песком.
Температура песка может доходить до 500°C, от него нагревается воздух, который циркулирует внутри камеры аккумулятора при помощи теплообменника. Затем горячий воздух из аккумулятора используют для нагрева воды, поступающей в систему центрального отопления. Уже оттуда тепло подается в квартиры, офисы и даже подогревает местный бассейн.
Высокая теплоемкость песка позволяет в течение нескольких месяцев сохранять часть энергии, которую позже можно использовать для обогрева жилых домов в холодное время года.
Песочный аккумулятор станет альтернативой распространённым литиевым, которые стоят намного дороже, занимают много места и не очень хорошо переносят чрезмерную зарядку.
Главное, что происходят попытки поиска оптимизации таких разработок. В контексте этого эксперимента нет никакой разницы, будет это успешным примером, который пойдёт в массы или нет. Это просто один из этапов. Лучше что-то сделать, проверить и пойти дальше, если не получилось, чем сидеть и размышлять, какие дурачки сторонники "зелёной" энергии.
да, да и ещё раз да!
Маск вон сколько ракет взорвал например
Ему просто нравится бум
а ком-- молчу
Делать бум - это круто. Побочно ещё и ракеты какие-то запустились в космос, ну да и хуй с ними.
Что-то новенькое
Древние египтяне хранили в пустыне солнечную энергию для космических кораблей, которые приземлялись на пирамиды
корабль пришельцев приземляется на пирамиду для зарядки
Фууу, это ужасно :DD
Коровка говорит Мууу, Зельдочка говорит Фууу
Посмотри что-нибудь более позитивное
Например 2 girls 1 cup
А потом снова окажется, что на постройку и подвоз песка потратили больше энергии, чем эта штука будет хранить за весь срок службы, как с солнечными панелями
Мне кажется, что у песка нет срока службы :)
Это концепт, задуманный как проверка идеи. Так-то производительность панелей и ветряков в Финляндии уже известна: и того и другого тут навалом.
угольная электростанция конечно практичнее в этом плане, но сможешь ли ты поставить её во дворе или на крыше дома?
Или я туплю, или объемная теплоемкость воды раза в 3 выше.
Считать надо, ведь воду только до 100 градусов нагреть можно, без всяких ухищрений с давлением.
Гм, логично.
Вода ещё испаряется намного раньше 500 градусов. Под давлением её держать предлагаешь?
Все, принято, туплю. Учусь читать новость до конца. Спасибо
Не надо. Тут это не принято
Вот послал бы нахуй - сразу было бы видно культурного, воспитанного человека
А ешшо требования к герметичности и зимой замерзнет ковда емкости ихней кабзда
Замёрзнет - и хрен с ним, просто перейдут на оставшуюся половину зимы на другие источники энергии
Научнотехничесуий прогресс снимает углеродной иглы россиян
вложился в песок.jpg
алсо
"финляндия...солнечная энергия" ну такое
Ну, местные энергокомпании старательно продвигают идею, что из-за долгого светового дня летом и в целом более низких температур, что повышает производительность панелей, в целом затраты на панели окупаются менее, чем за их гарантийный срок. А работать они по окончанию гарантийного срока не перестают.
Да и офисные здания сплошь строят с панелями сейчас.
альтернативная, есть еще ветряки и т.д.
какая то хрень если честно, с таким же успехом можно избыток солнечной энергии перерабатывать в потенциальую энергию того же песка, а потом скидывать на ротор и вырабатывать электричество.
Обычно такие накопители делают на воде.
Да, но коли уж они до песка докпались)
Электроэнергию переводим в потенциальную, а когда надо потенциальную в кинетическую и обратно в электроэнергию. Скорее всго песка до херища надо будет только, но можно и через воду тоже самое реализовать)
изобрели гэс получается, которые потом водичку назад поднимают
по сути да, но тут суть же в том что им "сезонную" солнечную энергию надо сохранить, вот пусть на эту энергию заливают воду в водохранилище а в не сезон ГЭС запускают)
кидаемся песочком для электричества
похожую тему, но в виде термоса с водой строят в Берлине для предстоящей зимы
https://interestingengineering.com/steel-thermos-tower-berlin-heat-storage-facility