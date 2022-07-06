Технологии

ФБР выпустило приложение Child ID​ для хранения данных о ребёнке для быстрого поиска в случае его пропажи Статьи редакции

Пользователи твиттера раскритиковали разработку, указав на вопросы к конфиденциальности данных, и также связи властей с педофилами.

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ФБР выпустило своё первое официальное приложение для смартфонов — сChild ID. Оно позволяет родителям хранить в облаке информацию о своём ребёнке, которая может облегчить поиск в случае его пропажи.

Пользователь может показать окружающим и полицейским фотографию потерявшегося ребёнка, сообщить важные данные, такие как рост и вес. Кроме того, в приложении есть функция, позволяющая быстро отправить сведения о ребёнке правоохранительным органам. Child ID также содержит совета по обеспечению безопасности детей и рекомендации, что делать в первые несколько часов после пропажи ребёнка. Приложение можно защитить паролем.

В ФБР уверяют, что не собирают и не хранят информацию, которую пользователи загружают в приложение. «Все данные хранятся исключительно на вашем мобильном устройстве», — говорится в сообщении бюро.

Пользователи твиттера раскритиковали разработку ФБР. Главное опасение связано с хранением и безопасностью персональных данных. Они также ссылаются на сообщение 2021 года об аресте электротехника, нанятого ФБР: мужчину обвинили в сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии. Кроме того, пользователи указывают на то, что осуждённый в 2019 году за педофилию бизнесмен Джеффри Эпштейн в 2008 году избежал уголовного преследования, став информатором ФБР.

Archmagos, Telecomix DoD,United States of Internet @jayPhantom42
@FBI Where is this data being stored? Who is auditing it? Whomever made you think this was a good idea, fire them immediately. Outside of it being incredibly invasive, this may qualify as a crime against datanity. We will be decompiling your app forthwith. #Datalove
Где хранятся все данные? Кто их проверяет? Кто бы ни заставил вас думать, что это хорошая идея, немедленно увольте их. [...]
Archmagos, Telecomix DoD,United States of Internet @jayPhantom42
@FBI The permissions say it all, but what is weirdest about this app is what is not there. Looks to be a shell for an app that will presumably be rolled out in a later update, while having the barebones mechanism to collect crypto key material and biometric auth data from users.
Cамое странное в этом приложении то, чего там нет. Выглядит как оболочка для приложения, которое, предположительно, будет раскатано в более позднем обновлении, при наличии механизмов сбора криптографических материалов и биометрических данных.
Archmagos, Telecomix DoD,United States of Internet @jayPhantom42
@FBI Gonna post some more screens, and if anyone can point out what some of these functions do, then be my guest. Also, if anyone recognizes the api providers in use here, because I do not. While I do have expertise in extracting forensic data, I am not a hardcore android dev.
Собираюсь опубликовать ещё несколько скринов, и если кто-то может указать, зачем нужны некоторые из этих функций, буду благодарен. Кроме того, если кто-то узнает поставщика API, потому что я не могу.
Abby Libby+ @abbylibby_
@FBI What could possibly go wrong?
Что же может пойти не так?
Christina Pushaw 🐊 🇺🇸 @ChristinaPushaw
@FBI There is a lot wrong with this, most of which people have already pointed out... but my question is why does the FBI use iOS from 10 years ago??
У этого есть много недостатков, на большую часть из которых люд уже указали... но мой вопрос в том, почему ФБР использует iOS десятилетней давности??
Rick Roth @Killaroth
@FBI Release the Ghislaine Maxwell and Epstein client lists and maybe people will trust you a little more with pictures and information of kids…
Опубликуйте списки клиентов Гилейн Максвелл [пособник Эпштейна в преступлениях]и Эпштейна, может быть тогда люди будут доверять вам больше информации о детях...
Ghost of Kiev 👻 @HookShovel
@Killaroth @FBI The FBI kept Epstein as an informant since 2011, as part of his sweetheart deal. So they’ve known all about his clients since 2011 and never did anything.
ФБР держало Эпштейна как информатора с 2011 года. Так что они знали всё о его клиентах с 2011 года, и ничего не делали.
Johnny Vedmore @JohnnyVedmore
Whilst everyone knows the crimes Epstein and Maxwell committed against girls, can anyone tell me what other crimes they were committing?

They were doing a lot of very serious stuff, it’s a surprise that no one seems to be aware of most of it.
Хотя все знают о преступлениях, совершённых Эпштейном и Максвелл против девочек, может ли кто-нибудь сказать мне, что ещё они делали? Они совершили много очень серьёзных вещей, удивительно, что никто, кажется, не знает о большей части из них.
VETERAN * EDUCATOR * LIBERAL * STONES FAN @STLMikeOB
Ghislaine Maxwell is going to be sentenced today for her crimes. Please tell me WHY in the F*&F we have not learned of ANY names of the rich and powerful men to whom she offered these underaged girls. I fear that our system is corrupt beyond repair.
Гилейн Максвелл сегодня будет осуждена за свои преступления. Пожалуйста, скажите мне, ПОЧЕМУ мы не узнали НИ О КАКИХ богатых и влиятельных людях, которым она предоставляла несовершеннолетних девочек. Я боюсь, что наша государственная система не подлежит ремонту.
El Guapo @SoyYoElGuapo
Ответ на публикацию @FBI
Oh look, a corrupt government agency wants you to give them all of your child’s information and pictures. No red flags there. Especially after they’ve shown us how tough they are on sex traffickers and pedo rings.
О, посмотрите-ка, коррумпированное государственное учреждение хочет, чтобы вы предоставили ему всю информацию о своём ребёнке. Никаких красных флагов. Особенно после того, как они показали нам, насколько они суровы по отношению к секс-торговцам и сетям педофилов.
John Hasson @SonofHas
@FBI Can you please just do your job instead?
А не могли бы вы вместо этого просто делать свою работу?
Mon - EMT @moniemon84
@FBI
Скриншот сообщения об электротехнике-педофиле с сайта Министерства юстиции США.
madison @zenlitt
@FBI Literally two stars on the App Store the app itself doesn’t work? Why are you guys posting this knowing that the app doesn’t work
У приложения две звезды в App Store. Почему вы, ребята, объявляете о запуске приложения, зная, что оно не работает.
Bad Magnifico Takes @MagnificoIX
@FBI If I wanted an intrusive government-owned app on my phone to spy on me I would have downloaded TikTok, thank you very much.
Если бы я хотел установить на свой телефон приложение, чтобы правительство шпионило за мной, я бы загрузил TikTok, спасибо большое.

#новости #интернет #twitter #сша #фбр

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13 комментариев
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Дневной Артем

Зачем они выпустили приложение для iPhone 4

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Добро и позитив

Дизайн тоже застрял в нулевых. В принципе ожидаемо от государственной конторы

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gr666stlan

Дизайн сериала 90х

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Китайский Данила

Ферману на заметку

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Андрей Лагутин

что об этом думает светов далеких планетов?

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Равнодушный Мурод

Внесет свою тян туда

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Андрей Лагутин
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Равнодушный Мурод
В ФБР уверяют, что не собирают и не хранят информацию

Спасибо, нет

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Labian4ik .

Тиндер для педофилов охуенная идея для стартапа.

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Неизвестный Макс

Даже в Америках не доверяют милиции после недавних протестов

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Noname nonamer

Что значит «даже». Не доверяли всегда кроме может некоторого маленького периода времени лет 20—30

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у дракона понос

Когда ТЖ выпустит приложение

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gr666stlan
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