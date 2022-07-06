ФБР выпустило приложение Child ID для хранения данных о ребёнке для быстрого поиска в случае его пропажи
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Пользователи твиттера раскритиковали разработку, указав на вопросы к конфиденциальности данных, и также связи властей с педофилами.
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ФБР выпустило своё первое официальное приложение для смартфонов — сChild ID. Оно позволяет родителям хранить в облаке информацию о своём ребёнке, которая может облегчить поиск в случае его пропажи.
Пользователь может показать окружающим и полицейским фотографию потерявшегося ребёнка, сообщить важные данные, такие как рост и вес. Кроме того, в приложении есть функция, позволяющая быстро отправить сведения о ребёнке правоохранительным органам. Child ID также содержит совета по обеспечению безопасности детей и рекомендации, что делать в первые несколько часов после пропажи ребёнка. Приложение можно защитить паролем.
В ФБР уверяют, что не собирают и не хранят информацию, которую пользователи загружают в приложение. «Все данные хранятся исключительно на вашем мобильном устройстве», — говорится в сообщении бюро.
Пользователи твиттера раскритиковали разработку ФБР. Главное опасение связано с хранением и безопасностью персональных данных. Они также ссылаются на сообщение 2021 года об аресте электротехника, нанятого ФБР: мужчину обвинили в сексуальной эксплуатации детей и хранении детской порнографии. Кроме того, пользователи указывают на то, что осуждённый в 2019 году за педофилию бизнесмен Джеффри Эпштейн в 2008 году избежал уголовного преследования, став информатором ФБР.
Зачем они выпустили приложение для iPhone 4
Дизайн тоже застрял в нулевых. В принципе ожидаемо от государственной конторы
Дизайн сериала 90х
Ферману на заметку
что об этом думает светов далеких планетов?
Внесет свою тян туда
Спасибо, нет
Тиндер для педофилов охуенная идея для стартапа.
Даже в Америках не доверяют милиции после недавних протестов
Что значит «даже». Не доверяли всегда кроме может некоторого маленького периода времени лет 20—30
Когда ТЖ выпустит приложение