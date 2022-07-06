Устройства превращаются в щётку или нить и не просто удаляют зубной налёт, но и выпускают противомикробные препараты для уничтожения бактерий.

Пенсильванский университет

Специалисты Пенсильванского университета разработали систему микророботов для чистки зубов, которые меняют форму, чтобы доставать до труднодоступных участков полости рта.

Система состоит из наночастиц оксида железа, которые можно легко собирать в различные формы — они управляются с помощью магнитных полей. Таким образом, частицы могут быть расположены в форме щетинок, чтобы счищать налёт с поверхности зубов, или более тонких нитей, похожих на традиционную зубную, для очистки межзубных промежутков.

При этом микророботы чистят зубы не только механически. Известно, что оксид железа активирует перекись водорода, вызывая реакцию, в результате которой образуются свободные радикалы, убивающие бактерии и убирающие липкие биопленки, которые те образуют на зубах.

У нас есть технология, которая не менее эффективна, чем чистка зубов щёткой и зубной нитью, но не требует ловкости рук. авторы исследования