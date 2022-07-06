За 185 дней он завершил эксперименты, на проведение которых у людей ушло бы два с половиной года.

eLife

В Японии робот-гуманоид Махоло методом проб и ошибок обработал 200 миллионов возможных условий для выращивания замещающих слоев сетчатки из стволовых клеток человека для восстановления зрения. Он непрерывно повторял серию точных движений и оценивал результаты проведённого им эксперимента, изменяя условия для следующего — и так тысячи раз подряд. Главной задачей робота было подобрать оптимальные тип, дозу и время действия разных реагентов.

Робо-доктора специально создали для выращивания функциональных клеток пигментного эпителия сетчатки (RPE) из стволовых клеток. Дегенерация RPE обычно является основной причиной слепоты у пожилых людей.

Эксперименты робота оказались успешны: в результате из каждых ста стволовых клеток 50 превратились в клетки RPE. Эти клетки пригодны для трансплантации.

Мы можем использовать роботов и искусственный интеллект для экспериментов методом проб и ошибок, которые требуют воспроизводимой точности и занимают много времени, но не требуют размышлений. авторы исследования