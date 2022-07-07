Технологии

Американские учёные разработали «кибертележку» — систему из синхронно работающих роботов для перевозки тяжёлых грузов Статьи редакции

Роботы ездят на колёсах меканума, которые позволяют им катиться во всех направлениях.

На видео учёный везёт 15-килограммовую трубу: кажется, будто она парит в воздухе.

Инженеры из Северо-Западного университета Иллинойса создали систему мультироботов, которая может легко маневрировать и транспортировать грузы.

Для этого они настроили синхронную работу трёх отдельных роботов, которые передвигаются на колёсах меканума. Особенность такого колеса заключается в том, что вместо обычной гладкой поверхности, он состоит из множества роликов: это позволяет транспорту перемещаться не только вперёд-назад, а в любых направлениях.

У всех трёх роботов есть специальные манипуляторы, на которых установлены датчики наклона. Угол манипуляторов можно менять в зависимости от задачи и нагрузки.

#роботы

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4 комментария
Николай Колчин

Имхо, это работоспособно только на идеально ровной поверхности. Груз ровно они смогут удержать, а одинаковые скорости "по кочкам" — маловероятно.

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Священная спецоперация Путина

По каким ещё кочкам. Это вообще-то прототип на самом деле будут квадракоптеры

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Николай Колчин

Коптеры ещё сложнее синхронизировать.

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Jereyaut

Если есть деньги на такие тележки то залить нормальный пол в цеху или на территории тоже можно.

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