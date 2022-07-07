Роботы ездят на колёсах меканума, которые позволяют им катиться во всех направлениях.

На видео учёный везёт 15-килограммовую трубу: кажется, будто она парит в воздухе.

Инженеры из Северо-Западного университета Иллинойса создали систему мультироботов, которая может легко маневрировать и транспортировать грузы.

Для этого они настроили синхронную работу трёх отдельных роботов, которые передвигаются на колёсах меканума. Особенность такого колеса заключается в том, что вместо обычной гладкой поверхности, он состоит из множества роликов: это позволяет транспорту перемещаться не только вперёд-назад, а в любых направлениях.

У всех трёх роботов есть специальные манипуляторы, на которых установлены датчики наклона. Угол манипуляторов можно менять в зависимости от задачи и нагрузки.